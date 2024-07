Le KFSH&RC réalise avec succès plus de 5 000 transplantations rénales

RIYAD, Arabie saoudite, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Hospital and Research Centre (KFSH&RC) a réalisé avec succès 5 000 transplantations rénales depuis le lancement de son programme de transplantation en 1981. Ce qui place l’établissement dans un groupe restreint de centres de santé mondiaux de premier plan ayant atteint cette étape majeure. Rien que l’an passé, le KFSH&RC a réalisé 80 transplantations rénales pédiatriques, soit le plus grand nombre de transplantations réalisées par un hôpital en une seule année. Ces opérations font du programme de transplantation rénale du KFSH&RC le plus important de son genre, et l’hôpital saoudien surpasse ainsi les centres de santé implantés aux États-Unis et en Europe.

Au cours de la dernière décennie, le programme a connu une croissance significative, totalisant plus de 3 000 transplantations effectuées depuis 2010 et environ 1 250 transplantations au cours des trois dernières années seulement.

En outre, la mise en place du programme de don croisé de rein (DCR) a considérablement révolutionné le paysage des transplantations en relevant le défi de la compatibilité entre les patients et leurs donneurs. Ce programme a permis d’aider des patients qui, autrement, auraient été confrontés à des obstacles considérables dans la recherche de donneurs compatibles. En facilitant l’échange de donneurs dont les groupes sanguins ou les tissus ne sont pas compatibles à celui du receveur prévu, le KFSH&RC est devenu un leader des transplantations par don croisé, surpassant ainsi n’importe quel centre de santé implanté aux États-Unis et en Europe.

De plus, grâce à l’adoption de technologies de pointe, le centre s’appuie désormais entièrement sur la chirurgie mini-invasive, y compris le prélèvement de reins sur des donneurs à l’aide d’une assistance robotique. Les chirurgiens sont également en mesure de transplanter des reins chez un groupe de patients sélectionnés grâce à la chirurgie robotique. Cette procédure mini-invasive améliore la précision et la sécurité du geste.

Il est important de noter que les taux de survie des reins et des patients à un an sont compris entre 97 % et 99 %. Ce succès permet de mettre en avant la mise en place d’un centre de transplantation de premier plan au sein de l’organisation. Outre les transplantations rénales de routine, ce centre se spécialise dans les cas complexes, notamment ceux impliquant des groupes sanguins différents, des patients pédiatriques de faible poids, des dons croisés et des patients présentant un indice de masse corporelle élevé.

Pour la deuxième année consécutive, le KFSH&RC a conservé son titre d’établissement de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique et se classe à la 20ᵉ position du classement mondial distinguant les 250 principaux centres médicaux universitaires du monde. Son empreinte est également reconnue au titre de la marque de soins de santé la plus valorisée du royaume et du Moyen-Orient en 2024, selon Brand Finance. Selon le magazine américain Newsweek, il figure également dans le classement des 250 meilleurs hôpitaux au monde.

