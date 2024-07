Kalmar esittelee uuden brändin pörssilistautumisen yhteydessä

KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 2. HEINÄKUUTA 2024 KLO 9



Kalmar esitteli uudistetun brändi-identiteettinsä listauduttuaan Helsingin pörssiin 1. heinäkuuta. Kalmarin visio on olla vastuullisten materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden edelläkävijä.

”Tämä visio ohjaa tarkoitustamme ja brändilupaustamme. Logistiikka-ala on murroksessa vastatakseen nykymaailman haasteisiin, ja Kalmar on tämän murroksen aallonharjalla. Maailmanlaajuisessa toiminnassamme edistämme kestävää materiaalien käsittelyä ja autamme asiakkaitamme lisäämään turvallisuutta, vastuullisuutta ja tuottavuutta. Yhdessä toteutamme brändilupaustamme, making every move count”, Kalmarin toimitusjohtaja Sami Niiranen kertoo.

Kalmar säilyttää vakiintuneen nimensä esitellen samalla uuden brändi-identiteetin, brändilupauksen ja brändiperiaatteet, jotka on suunniteltu vastaamaan Kalmarin moninaisten sidosryhmien tarpeisiin ja osoittamaan yhtiön kehitystä. Tulevaisuuteen suuntautuvaa visiota heijastavan uudistetun ilmeen myötä Kalmar on valmis aloittamaan uuden luvun itsenäisenä pörssiyhtiönä.

Kalmarin brändilupaus, making every move count, on osoitus yhtiön sitoutumisesta todelliseen arvon luontiin niin asiakkaille, kumppaneille, työntekijöille ja osakkeenomistajille kuin muillekin sidosryhmille.

Kalmarin uusi visuaalinen identiteetti koostuu uudesta logosta, väripaletista, typografiasta ja uudesta designelementistä nimeltä Bonds of Progress.

Kalmarin uusi logo koostuu kahdesta osasta: K-symbolista ja Kalmar-sanamerkistä. Ikoniseen K-merkkiin perustuva, uudistettu K-symboli on yhtä aikaa moderni ja tuttu – se on kunnianosoitus Kalmarin perinnölle luotettavana, innovatiivisena ja korkealaatuisena toimijana. Uusi logo on vahva, dynaaminen ja ilmeikäs. Se tekee Kalmarin brändistä erottuvan ja tunnistettavan.

Bonds of Progress edustaa Kalmarin ratkaisevaa asemaa globaalissa toimitusketjussa ja edelläkävijyyttä materiaalinkäsittelylaitteiden ja -palveluiden tarjoajana. Se on monipuolinen designtyökalu, joka viestii toimijuutta, edistyneisyyttä ja yhteistyökykyä.

”Brändimme kuvastaa meitä yrityksenä. Se ammentaa pitkästä historiastamme, syvästä asiantuntemuksestamme ja laajasta laite- ja palveluvalikoimastamme. Uusi visuaalinen identiteettimme vahvistaa brändimme lupausta ja tarinaa ja tukee kaikkea viestintäämme. Se kuvastaa Kalmarin toisiinsa sitoutunutta kulttuuria, joka vie meitä eteenpäin ja pitää meidät aina askeleen edellä”, sanoo Kalmarin markkinoinnista, viestinnästä ja jakeluverkoston hallinnasta vastaava johtaja Maija Eklöf.



Lisätietoja:

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com



Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 000 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2023 yhtiön carve-out-perusteinen liikevaihto oli yhteensä noin 2,0 miljardia euroa.

