Communiqué de presse en vertu du système d’alerte par le Groupe Cohen pour Ressources Robex Inc.

NE PAS DISTRIBUER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS



QUÉBEC, 02 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce communiqué de presse est émis par Georges Cohen et ses enfants, Emilie Cohen, Laetitia Cohen, Johan Contat Cohen, Benjamin Cohen et Julien Cohen (le « Groupe Cohen ») en vertu du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (le « Règlement 62-103 »). L'adresse du principale établissement du Groupe Cohen est le 12F, Rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg.

Le 19 juin 2024, Robex a déposé un supplément de prospectus (le « Supplément ») pour le placement de 58 294 880 unités (chacune, une « Unité ») de Robex au prix de C$2,17 l’Unité (le « Placement »).

Chaque Unité est composée d’une (1) action ordinaire du capital de Robex (chacune, une « Action ordinaire ») et d’un (1) bon de souscription permettant d’acheter une (1) Action ordinaire (chacun, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription permettra à son détenteur d’acquérir une (1) Action ordinaire selon les conditions décrites dans le Supplément.

Le 27 juin 2024, M. Georges Cohen a participé au Placement en achetant 3 179 724 Unités pour un prix total de C$6 900 001,08 (l’« Acquisition »).

Avant l’Acquisition, le Groupe Cohen détenait un total de 39 429 303 Actions ordinaires représentant environ 42,6 % des Actions ordinaires émises et en circulation de Robex, avant dilution. Après l’Acquisition, le Groupe Cohen détient un total de 42 609 027 Actions ordinaires représentant environ 28,3 % des Actions ordinaires émises et en circulation de Robex, avant dilution.

L’emprise exercée par le Groupe Cohen est à des fins d’investissement uniquement et le Groupe Cohen, conformément aux lois applicables, pourrait acquérir l’emprise d’autres titres de Robex dans le futur dépendamment des conditions de marché.

Une copie du rapport en vertu du Règlement 62-103 sera disponible sous le profile de Robex sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué

Pour plus de renseignements :

RESSOURCES ROBEX INC.

Aurélien Bonneviot, Directeur général de la stratégie et du développement commercial

+1 581 741-7421

info@robexgold.com