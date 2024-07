DNA Oyj järjestelee verkkoinfrastruktuuriaan

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.7.2024 KLO 15.20

DNA Oyj:n Suomen verkkoinfrastruktuuriliiketoiminta, jota harjoitetaan yhtiön tytäryhtiön DNA Tower Finland Oy:n kautta, siirtyy DNA:n osittaisjakautumisessa perustettavalle osakeyhtiölle, Telenor Towers Finland Oy:lle. Osittaisjakautumisen on suunniteltu tapahtuvan 31.12.2024.

Kyseessä on Telenor-konsernin sisäinen liiketoimintajärjestely, eikä sillä ole vaikutuksia DNA:n toimintaan.

Lisätietoja medialle:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

