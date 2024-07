Innofactorin tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksen julkaiseminen

Innofactor Oyj:n sijoittajauutinen 4.7.2024 klo 9.00



Innofactor julkaisee tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksen torstaina 18.7.2024 noin klo 9.00.

Osavuosikatsausta käsittelevä suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle, sijoittajille ja analyytikoille järjestetään samana päivänä klo 10.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo. Katsauksen esittelee toimitusjohtaja Sami Ensio.

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen ir@innofactor.com.

Esitysaineistot ovat saatavilla Innofactorin verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.

Espoossa, 4.7.2024

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Antti Rokala, CFO

Innofactor Oyj

Puh. 0404 802 752

antti.rokala@innofactor.com



Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi



Innofactor

Innofactor on johtava yksityisen ja julkisen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 600 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles #BeTheRealYou