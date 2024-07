Forløb af ekstraordinær generalforsamling i BI Boligejendomme A/S i likvidation

BI Boligejendomme A/S i likvidation har afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. juli 2024.

Følgende blev besluttet på generalforsamlingen:

Beslutning om frivillig likvidation af selskabet

Bestyrelsens forslag om, at lade selskabet træde i frivillig likvidation pr. dags dato samt de som konsekvens heraf foreslåede vedtægtsændringer, blev vedtaget.

Likvidationen kan tidligst gennemføres efter udløbet af en lovpligtig proklamaperiode på tre måneder, hvori selskabets kreditorer kan anmelde eventuelle krav. Efter proklamaperiodens udløb vil der blive indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor gennemførelse af likvidationen kan vedtages endeligt. Herefter vil selskabet anmode om sletning af selskabets aktier fra handel og notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Beslutning om erhvervelse af egne aktier

Likvidator blev bemyndiget til i en periode fra og med den 5. juli 2024, dvs. dagen efter afholdelse af generalforsamlingen, og i 17 dage derefter indtil og med den 22. juli 2024, at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil DKK 680.000.000 til en købspris på DKK 156,19 pr. aktie á nominelt DKK 10, fastsat på baggrund af selskabets indre værdi, efter selskabets almindelige principper, pr. den 2. juli 2024, dog med fradrag for anslåede omkostninger til afvikling af selskabet, herunder gennemførelse af tilbagekøbet, betaling af kreditorer samt likvidationsomkostninger og almindelige driftsomkostninger, samt med tillæg af forrentningen af provenuet fra obligationsindfrielsen frem til afvikling af aktietilbagekøbet.

I forlængelse af generalforsamlingens beslutning om at iværksætte tilbagekøbet vil BI Boligejendomme A/S i likvidation offentliggøre et tilbudsdokument med de nærmere og detaljerede vilkår for aktietilbagekøbet, herunder en acceptblanket, som selskabets aktionærer, der ønsker at afhænde deres aktier i forbindelse med tilbagekøbet, vil skulle benytte.

Beslutning om valg af likvidator

Bestyrelsens forslag om, at udnævne advokat Mikael Philip Schmidt, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V, til likvidator i selskabet, blev vedtaget.

Med venlig hilsen

BI Boligejendomme A/S i likvidation

Mikael Philip Schmidt

Likvidator

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør