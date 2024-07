Virbac annonce des changements au sein de sa direction générale

Sébastien Huron quitte l’entreprise, Habib Ramdani prend la succession le temps de recruter le prochain directeur général exécutif du Groupe.

Virbac annonce la démission de Sébastien Huron de son poste de directeur général exécutif. Il quittera la direction générale du groupe Virbac d’ici au 30 septembre 2024 pour faire une pause dans sa vie professionnelle.

Le conseil d’administration a décidé de nommer Habib Ramdani, actuellement directeur général délégué, directeur financier Groupe en tant que directeur général exécutif par intérim, en remplacement de Sébastien Huron, le temps pour le comité des nominations et rémunérations de recruter le prochain directeur général. Appuyé par le conseil d’administration, Habib pourra compter sur le soutien le plus total du comité de direction Groupe pour exécuter la feuille de route de notre projet Virbac 2030.

Le conseil d’administration remercie chaleureusement Sébastien pour le formidable travail accompli. “Il laisse une société extrêmement dynamique, performante, en pleine croissance, avec une stratégie claire et des équipes solides et nous lui souhaitons beaucoup de bonheur pour la suite” a déclaré Marie-Hélène Dick, présidente du conseil d’administration. Elle ajoute : “J’ai une grande confiance en Habib et dans les équipes dirigeantes et je sais que je peux compter sur eux pour poursuivre le développement de Virbac.”

Sébastien Huron : “Pendant plus de dix-huit ans, je me suis attaché à insuffler une culture de transparence, de confiance, de bienveillance et de camaraderie, en étant particulièrement attaché à la performance, à l'exigence et à une culture du résultat. Tout cela pour garantir de manière pérenne les valeurs de Virbac, son identité et son indépendance. Je suis certain que Virbac est parfaitement positionnée pour atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées en termes de profitabilité, de génération de cash, de bien-être au travail et d’engagement pour la planète. Virbac est avant tout une fantastique aventure humaine, la plus belle histoire et la plus grande fierté de ma vie professionnelle. Je vais bien évidemment rester pleinement engagé aux côtés de Marie-Hélène Dick, avec Habib Ramdani et l’équipe de direction pour assurer une transition sereine. J’ai une très grande confiance dans nos équipes dirigeantes et en particulier en Habib avec qui je travaille en binôme depuis plus de huit ans.”

À propos de Habib Ramdani

Habib Ramdani est diplômé de l'école Centrale de Paris. Il commence sa carrière en 1999 comme consultant en stratégie au Boston Consulting Group. Il rejoint le laboratoire pharmaceutique Ipsen en 2002 où il devient rapidement directeur du Planning Stratégique Groupe. Nommé par la suite contrôleur Groupe, il supervise la direction du contrôle de gestion Groupe ainsi que la Comptabilité et la Consolidation des comptes d’Ipsen avant de prendre la direction Finance et Stratégie des filiales d’Amérique du Nord tout en étant basé dans le New Jersey aux États-Unis. Il rejoint le groupe Virbac en 2016 comme directeur des Affaires Financières Groupe et membre du directoire. Il est nommé directeur général délégué et membre du comité de direction Groupe le 15 décembre 2020.

Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Contacts presse - Agence Libremullenlowe

Keïsha Tema - k.tema@libremullenlowe.fr - 07 63 18 59 03

Anne Da Silva Passos - a.dasilvapassos@libremullenlowe.fr - 07 60 53 99 28





Pièce jointe