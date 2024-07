Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 1er juillet 2024 au 5 juillet 2024

Paris-La Défense, le 8 juillet 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 1er juillet 2024 au 5 juillet 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-01 FR0000074148 3233 55,900309 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-02 FR0000074148 3585 55,363543 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-03 FR0000074148 1964 55,759776 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-04 FR0000074148 2560 55,966953 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-07-05 FR0000074148 499 56,000000 XPAR TOTAL 11841 55,733097



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction







Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T07:14:02Z FR0000074148 55,700000 EUR 10 XPAR OD_83N9fHV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T07:20:00Z FR0000074148 55,700000 EUR 115 XPAR OD_83NBAJ2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T07:20:00Z FR0000074148 55,700000 EUR 185 XPAR OD_83NBAJ3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T07:20:00Z FR0000074148 55,700000 EUR 331 XPAR OD_83NBAJD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T07:37:59Z FR0000074148 55,900000 EUR 124 XPAR OD_83NFh9t-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T12:00:21Z FR0000074148 55,700000 EUR 2 XPAR OD_83OJkKJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T12:00:21Z FR0000074148 55,700000 EUR 50 XPAR OD_83OJkKJ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T12:00:21Z FR0000074148 55,700000 EUR 23 XPAR OD_83OJkKK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T12:00:42Z FR0000074148 55,200000 EUR 19 XPAR OD_83OJpto-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:02:25Z FR0000074148 55,900000 EUR 18 XPAR OD_83OZN6z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:02:25Z FR0000074148 55,900000 EUR 340 XPAR OD_83OZN6z-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:04:46Z FR0000074148 55,900000 EUR 143 XPAR OD_83OZxqQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:04:46Z FR0000074148 55,900000 EUR 69 XPAR OD_83OZxqQ-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:42:13Z FR0000074148 56,000000 EUR 2 XPAR OD_83OjOHW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:42:13Z FR0000074148 56,000000 EUR 165 XPAR OD_83OjOHX-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:42:13Z FR0000074148 56,000000 EUR 132 XPAR OD_83OjOHX-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:42:13Z FR0000074148 56,000000 EUR 27 XPAR OD_83OjOHY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T13:42:13Z FR0000074148 56,000000 EUR 233 XPAR OD_83OjOHY-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:00:23Z FR0000074148 55,900000 EUR 50 XPAR OD_83OnxtS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:00:23Z FR0000074148 55,900000 EUR 36 XPAR OD_83OnxtS-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:04:25Z FR0000074148 55,900000 EUR 50 XPAR OD_83Ooyqt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:04:25Z FR0000074148 55,900000 EUR 79 XPAR OD_83Ooyqt-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:04:25Z FR0000074148 55,900000 EUR 14 XPAR OD_83Ooyqt-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:44:32Z FR0000074148 56,000000 EUR 4 XPAR OD_83Oz51K-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:44:32Z FR0000074148 56,000000 EUR 1 XPAR OD_83Oz51L-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:44:32Z FR0000074148 56,000000 EUR 2 XPAR OD_83Oz51L-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:44:32Z FR0000074148 56,000000 EUR 50 XPAR OD_83Oz51M-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:53:37Z FR0000074148 56,000000 EUR 50 XPAR OD_83P1MiK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:53:37Z FR0000074148 56,000000 EUR 75 XPAR OD_83P1MiK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:53:37Z FR0000074148 56,000000 EUR 182 XPAR OD_83P1MiL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:53:37Z FR0000074148 56,000000 EUR 186 XPAR OD_83P1MiL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T14:58:12Z FR0000074148 56,000000 EUR 1 XPAR OD_83P2WI7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:03:22Z FR0000074148 56,000000 EUR 63 XPAR OD_83P3p4i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 46 XPAR OD_83PBs1a-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 24 XPAR OD_83PBs1a-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 14 XPAR OD_83PBs1a-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 50 XPAR OD_83PBs1P-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 55 XPAR OD_83PBs1P-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 35 XPAR OD_83PBs1Q-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 40 XPAR OD_83PBs1Q-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 40 XPAR OD_83PBs1T-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 40 XPAR OD_83PBs1Z-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 30 XPAR OD_83PBs1Z-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:35:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 24 XPAR OD_83PBs1Z-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-01T15:38:30Z FR0000074148 56,000000 EUR 4 XPAR OD_83PCfNE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:11:44Z FR0000074148 55,600000 EUR 80 XPAR OD_83SzbsW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:11:44Z FR0000074148 55,600000 EUR 50 XPAR OD_83SzbsW-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:11:44Z FR0000074148 55,600000 EUR 15 XPAR OD_83SzbsX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:11:44Z FR0000074148 55,600000 EUR 1 XPAR OD_83SzbsX-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:11:44Z FR0000074148 55,600000 EUR 311 XPAR OD_83SzbsX-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:12:59Z FR0000074148 55,400000 EUR 92 XPAR OD_83SzvPM-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:38:17Z FR0000074148 55,100000 EUR 33 XPAR OD_83T6IUK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:38:17Z FR0000074148 55,100000 EUR 15 XPAR OD_83T6IUR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:38:17Z FR0000074148 55,100000 EUR 10 XPAR OD_83T6IUY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:39:27Z FR0000074148 55,100000 EUR 32 XPAR OD_83T6agK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:39:27Z FR0000074148 55,100000 EUR 27 XPAR OD_83T6agK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:39:27Z FR0000074148 55,100000 EUR 187 XPAR OD_83T6agL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:52:33Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83T9t37-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:52:33Z FR0000074148 55,800000 EUR 82 XPAR OD_83T9t37-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T07:55:10Z FR0000074148 55,700000 EUR 157 XPAR OD_83TAXno-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T08:20:16Z FR0000074148 55,600000 EUR 91 XPAR OD_83TGrdJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T08:26:46Z FR0000074148 55,500000 EUR 119 XPAR OD_83TIV6K-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T08:30:13Z FR0000074148 55,400000 EUR 104 XPAR OD_83TJN2e-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:02:48Z FR0000074148 55,400000 EUR 48 XPAR OD_83TRZYw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:02:48Z FR0000074148 55,400000 EUR 75 XPAR OD_83TRZYx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:18:51Z FR0000074148 55,400000 EUR 50 XPAR OD_83TVc5B-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:18:51Z FR0000074148 55,400000 EUR 36 XPAR OD_83TVc5B-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:18:51Z FR0000074148 55,400000 EUR 53 XPAR OD_83TVc5C-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:37:30Z FR0000074148 55,300000 EUR 50 XPAR OD_83TaJBa-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T09:37:30Z FR0000074148 55,300000 EUR 50 XPAR OD_83TaJBb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T10:02:22Z FR0000074148 55,500000 EUR 111 XPAR OD_83TgZK6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T10:29:17Z FR0000074148 55,300000 EUR 27 XPAR OD_83TnLNw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T10:29:17Z FR0000074148 55,300000 EUR 88 XPAR OD_83TnLNx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T11:14:05Z FR0000074148 55,000000 EUR 102 XPAR OD_83Tycle-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T11:33:40Z FR0000074148 54,800000 EUR 3 XPAR OD_83U3YKp-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:21:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 44 XPAR OD_83UFhCK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:21:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 1 XPAR OD_83UFhCK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:21:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 58 XPAR OD_83UFhCL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:29:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 50 XPAR OD_83UHi8I-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:29:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 6 XPAR OD_83UHi8J-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:29:54Z FR0000074148 54,800000 EUR 60 XPAR OD_83UHi8J-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T12:57:58Z FR0000074148 55,000000 EUR 75 XPAR OD_83UOmDY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:02:00Z FR0000074148 55,100000 EUR 19 XPAR OD_83UPnAq-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:02:00Z FR0000074148 55,100000 EUR 1 XPAR OD_83UPnAr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:02:00Z FR0000074148 55,100000 EUR 2 XPAR OD_83UPnAr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:02:02Z FR0000074148 55,100000 EUR 19 XPAR OD_83UPnh3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:10:04Z FR0000074148 55,500000 EUR 110 XPAR OD_83URp5F-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:21:15Z FR0000074148 55,400000 EUR 109 XPAR OD_83UUdZu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:42:58Z FR0000074148 55,400000 EUR 59 XPAR OD_83Ua6c2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:42:58Z FR0000074148 55,400000 EUR 5 XPAR OD_83Ua6c2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:55:01Z FR0000074148 55,500000 EUR 17 XPAR OD_83Ud8hL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T13:55:01Z FR0000074148 55,500000 EUR 111 XPAR OD_83Ud8hL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:12:45Z FR0000074148 55,500000 EUR 1 XPAR OD_83UhbUa-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:12:45Z FR0000074148 55,500000 EUR 106 XPAR OD_83UhbUa-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:12:45Z FR0000074148 55,500000 EUR 18 XPAR OD_83UhbUZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:31:22Z FR0000074148 55,300000 EUR 124 XPAR OD_83UmI4h-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:31:22Z FR0000074148 55,400000 EUR 50 XPAR OD_83UmI4g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T14:31:22Z FR0000074148 55,400000 EUR 50 XPAR OD_83UmI4g-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:00:30Z FR0000074148 55,000000 EUR 12 XPAR OD_83UtcsD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:00:51Z FR0000074148 55,000000 EUR 1 XPAR OD_83UtiK1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:01:13Z FR0000074148 55,000000 EUR 8 XPAR OD_83UtntM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:13:54Z FR0000074148 55,000000 EUR 11 XPAR OD_83Ux01g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:14:54Z FR0000074148 55,000000 EUR 1 XPAR OD_83UxFdj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:16:54Z FR0000074148 55,000000 EUR 52 XPAR OD_83UxkrE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:18:03Z FR0000074148 55,000000 EUR 8 XPAR OD_83Uy2df-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:22:49Z FR0000074148 55,300000 EUR 50 XPAR OD_83UzFHU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:22:49Z FR0000074148 55,300000 EUR 98 XPAR OD_83UzFHV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:22:49Z FR0000074148 55,300000 EUR 50 XPAR OD_83UzFHV-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:22:49Z FR0000074148 55,300000 EUR 2 XPAR OD_83UzFHW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:22:49Z FR0000074148 55,300000 EUR 3 XPAR OD_83UzFHW-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:25:08Z FR0000074148 55,300000 EUR 5 XPAR OD_83UzpIn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:27:17Z FR0000074148 55,300000 EUR 1 XPAR OD_83V0MtQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:29:43Z FR0000074148 55,400000 EUR 31 XPAR OD_83V0yyF-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-02T15:29:43Z FR0000074148 55,400000 EUR 8 XPAR OD_83V0yyG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T07:48:28Z FR0000074148 55,700000 EUR 181 XPAR OD_83YzNnP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:12Z FR0000074148 55,800000 EUR 179 XPAR OD_83Z2qAR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:12Z FR0000074148 55,800000 EUR 139 XPAR OD_83Z2qAS-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:32Z FR0000074148 55,800000 EUR 20 XPAR OD_83Z2vVw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:32Z FR0000074148 55,800000 EUR 90 XPAR OD_83Z2vVw-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:32Z FR0000074148 55,800000 EUR 564 XPAR OD_83Z2vVx-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:33Z FR0000074148 55,600000 EUR 47 XPAR OD_83Z2veT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:02:33Z FR0000074148 55,600000 EUR 124 XPAR OD_83Z2veT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:29:11Z FR0000074148 55,600000 EUR 16 XPAR OD_83Z9dKu-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:29:12Z FR0000074148 55,600000 EUR 19 XPAR OD_83Z9dal-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:29:12Z FR0000074148 55,600000 EUR 22 XPAR OD_83Z9dal-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:29:12Z FR0000074148 55,600000 EUR 18 XPAR OD_83Z9dam-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:37:16Z FR0000074148 55,600000 EUR 28 XPAR OD_83ZBfV9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:37:16Z FR0000074148 55,600000 EUR 12 XPAR OD_83ZBfV9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:41:19Z FR0000074148 55,600000 EUR 18 XPAR OD_83ZCgiW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:41:19Z FR0000074148 55,600000 EUR 11 XPAR OD_83ZCgiX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T08:41:20Z FR0000074148 55,600000 EUR 13 XPAR OD_83ZCgyv-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:21:22Z FR0000074148 55,700000 EUR 26 XPAR OD_83ZMlqb-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:21:22Z FR0000074148 55,700000 EUR 4 XPAR OD_83ZMlqc-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:33:26Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83ZPoC2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:33:26Z FR0000074148 55,800000 EUR 14 XPAR OD_83ZPoC3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:33:26Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83ZPoC3-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:41:29Z FR0000074148 55,800000 EUR 4 XPAR OD_83ZRpqL-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:41:29Z FR0000074148 55,800000 EUR 59 XPAR OD_83ZRpqL-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:41:29Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83ZRpqM-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:41:30Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83ZRq6R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:41:30Z FR0000074148 55,800000 EUR 29 XPAR OD_83ZRq6S-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T09:53:32Z FR0000074148 55,800000 EUR 50 XPAR OD_83ZUrvf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T10:37:37Z FR0000074148 55,900000 EUR 49 XPAR OD_83Zfy0w-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T10:37:37Z FR0000074148 55,900000 EUR 6 XPAR OD_83Zfy0x-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T10:41:38Z FR0000074148 55,900000 EUR 4 XPAR OD_83Zgyi2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-03T10:41:38Z FR0000074148 55,900000 EUR 18 XPAR OD_83Zgyi3-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T13:28:18Z FR0000074148 56,000000 EUR 200 XPAR OD_83gDSvj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T13:59:52Z FR0000074148 55,900000 EUR 88 XPAR OD_83gLPY1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T14:04:28Z FR0000074148 56,000000 EUR 6 XPAR OD_83gMZOT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T14:04:28Z FR0000074148 56,000000 EUR 8 XPAR OD_83gMZOT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T14:25:52Z FR0000074148 55,900000 EUR 3 XPAR OD_83gRxOC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T14:27:17Z FR0000074148 55,900000 EUR 81 XPAR OD_83gSJds-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T14:45:33Z FR0000074148 55,900000 EUR 165 XPAR OD_83gWucE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:02:33Z FR0000074148 55,900000 EUR 15 XPAR OD_83gbByJ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:06:41Z FR0000074148 56,000000 EUR 10 XPAR OD_83gcEcE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:06:41Z FR0000074148 56,000000 EUR 490 XPAR OD_83gcEdO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:06:41Z FR0000074148 56,000000 EUR 1000 XPAR OD_83gcEdO-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:28:07Z FR0000074148 55,900000 EUR 157 XPAR OD_83ghd2u-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 48 XPAR OD_83gjRfQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 56 XPAR OD_83gjRfR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 82 XPAR OD_83gjRfR-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 62 XPAR OD_83gjRfR-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 61 XPAR OD_83gjRfR-06 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-04T15:35:20Z FR0000074148 55,900000 EUR 28 XPAR OD_83gjRfS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:04:17Z FR0000074148 56,000000 EUR 19 XPAR OD_83kVJRT-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:04:17Z FR0000074148 56,000000 EUR 80 XPAR OD_83kVJRT-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:04:17Z FR0000074148 56,000000 EUR 11 XPAR OD_83kVJRU-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:08:18Z FR0000074148 56,000000 EUR 58 XPAR OD_83kWK8Y-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:08:18Z FR0000074148 56,000000 EUR 40 XPAR OD_83kWK8Y-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:08:18Z FR0000074148 56,000000 EUR 30 XPAR OD_83kWK8Z-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:12:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 80 XPAR OD_83kXL5k-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:12:20Z FR0000074148 56,000000 EUR 25 XPAR OD_83kXL5k-05 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:20:22Z FR0000074148 56,000000 EUR 62 XPAR OD_83kZMTz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-07-05T07:20:22Z FR0000074148 56,000000 EUR 94 XPAR OD_83kZMTz-02 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

