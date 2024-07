Groupe Casino : Renouvellement partenariat Sherpa

Information presse

Le 8 juillet 2024

La Coopérative Sherpa et Casino renouvellent leur partenariat pour l’approvisionnement des 119 magasins Sherpa

Casino et la Coopérative Sherpa annoncent aujourd’hui avoir renouvelé leur partenariat. Casino continuera ainsi d’approvisionner les 119 magasins alimentaires de montagne du réseau Sherpa, l’enseigne étant la référence du commerce en montagne.

Cette reconduction s’inscrit dans la continuité du partenariat qui lie déjà les deux enseignes depuis 2009. Le contrat d’approvisionnement consiste à mettre à disposition des coopérateurs une large gamme de produits et assurer une qualité de livraison aux magasins. Le contrat prendra effet à compter du 1er octobre 2024.

Les enjeux de ce nouveau contrat d’approvisionnement

La Coopérative Sherpa a choisi de renouveler sa confiance à son partenaire historique, reconnaissant ainsi le savoir-faire des équipes Casino notamment en matière de commerces de proximité. Ce contrat d’approvisionnement garantit également la continuité de la totale indépendance de la Coopérative Sherpa.

La Coopérative Sherpa et Distribution Casino France signent un nouveau partenariat permettant la poursuite de leur collaboration initiée en 2009. Pour Olivier CARRIÉ, Président de la Coopérative Sherpa : « Nous nous félicitons de cet accord renouvelé avec Casino. L’objectif immédiat est d’assurer un bon achalandage cet été dans tous les magasins Sherpa et d’amorcer sereinement la saison hivernale qui est décisive dans le cadre de ce partenariat ».

Une fréquence de livraison dense et un assortiment de produits adaptés

Avec ce renouvellement, Sherpa entend préserver sa performance et conserver sa place de leader en montagne grâce, notamment, à un assortiment pertinent de produits et une fréquence de livraison soutenue et de qualité tout au long de la saison. Les 119 magasins Sherpa sont exclusivement situés en zone de montagne, ce qui peut rendre leur livraison complexe et nécessite un savoir-faire spécifique pleinement maîtrisé par Casino.

De son côté, Casino confirme son ambition de rester leader en matière de commerces de proximité, notamment saisonnier, et sa volonté de nouer des partenariats durables et de qualité avec les acteurs indépendants du secteur.

Pour Philippe PALAZZI, directeur général du groupe Casino, « ce partenariat témoigne de l'ambition du groupe Casino : offrir un service et une offre de produits irréprochables à nos partenaires, et continuer de mailler le territoire. Cette confiance renouvelée dans le savoir-faire de Casino vient confirmer ainsi notre position de leader dans le commerce de proximité, qu’elle soit géographique ou humaine, pour nos clients comme pour Sherpa, notre partenaire ».

Magali DAUBINET-SALEN, directrice générale de Distribution Casino France, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir renouveler ce partenariat avec Sherpa. C’est la suite logique de quinze années de collaboration, durant lesquelles nous avons toujours placé la qualité de notre savoir-faire au cœur de notre relation avec Sherpa. Pour les années à venir, le partenariat entre Sherpa et Casino s’illustrera par la qualité dans les produits, la proximité dans la relation, et l’excellence dans le service ».

A propos du groupe Casino

Le groupe Casino est un acteur clé et reconnu sur le marché de la distribution en France avec plus de 8 600 magasins*. Premier réseau de proximité avec 6 300 magasins sous ce format, il est également le n° 2 du E-commerce non-alimentaire avec sa marque Cdiscount. Le Groupe a constitué un portefeuille d’enseignes solides, dynamiques et complémentaires grâce à un effectif de plus de 44 000 personnes mues par leur passion pour la distribution et le service client et a généré un chiffre d’affaires net de 9 milliards d’euros en 2023. Porteur d’une vision claire des mutations du secteur, son ambition est d’accélérer la transformation du commerce. C’est pourquoi toutes les activités de distribution du Groupe sont positionnées sur des formats d’avenir : la proximité, le premium et le e-commerce. *Données au 31/12/23

A propos de la Coopérative Sherpa

Enseigne atypique dans l’univers de la distribution alimentaire, Sherpa est une coopérative de super marchés de proximité tous indépendants. Fondée en 1988, la Coopérative rassemble aujourd’hui 119 magasins à travers les principaux massifs français. Son siège est situé à Aix les Bains en Savoie. A l’origine, les magasins Sherpa ont choisi leur nom en référence au peuple Sherpa, guides et porteurs Népalais qui, par leur courage et leur résistance, assurent la réussite des expéditions engagées sur les pentes himalayennes. Dans les Alpes, le nom Sherpa évoque la liberté, la nature, la montagne et la fiabilité d’un état d’esprit sur lequel on peut toujours compter. Il témoigne de la conviction que les bons produits sont liés à l’image des vacances en station et résume sa mission : apporter le plaisir de manger en montagne.

