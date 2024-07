Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2024

DELSON, Québec, 10 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2024.



La Société a déclaré un bénéfice net de 5,3 millions $ ou 0,62 $ par action comparativement à un bénéfice net de 6,6 millions $ ou 0,77 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 s’est élevé à 140,3 millions $ comparativement à 142,3 millions $ l'an dernier.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2024, la Société a déclaré un bénéfice net de 5,2 millions $ ou 0,61 $ par action comparativement à un bénéfice net de 6,4 millions $ ou 0,75 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 245,7 millions $, comparativement à 248,3 millions $ l’an dernier.

Goodfellow continue de naviguer dans un paysage économique marqué par une faible confiance des consommateurs et une lenteur des nouvelles mises en chantier d’habitations. Ces conditions ont eu un impact sur la croissance de l’industrie et ont réorienté la demande vers différents types de produits au sein du portefeuille de la Société. L’offre diversifiée de Goodfellow est bien positionnée pour répondre à cette demande changeante, assurant la stabilité des revenus et des marges même si certains segments subissent des variations.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2024 et 2023 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Trois mois terminés le

Six mois terminés le

31 mai

2024 31 mai

2023 31 mai

2024 31 mai

2023 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 140 334 142 326 245 668 248 251 Charges Coût des ventes 106 199 110 034 188 745 194 294 Frais de vente et charges administratives et générales 26 108 22 239 48 992 43 923 Charges financières nettes 652 921 707 1 195 132 959 133 194 238 444 239 412 Bénéfice avant impôt sur le résultat 7 375 9 132 7 224 8 839 Impôt sur le résultat 2 066 2 557 2 023 2 475 Total aux éléments du résultat global 5 309 6 575 5 201 6 364 Bénéfice net par action - de base et dilué 0,62 0,77 0,61 0,75





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars)

Non audités Au Au Au 31 mai

2024 30 novembre

2023 31 mai

2023 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 822 28 379 3 171 Clients et autres débiteurs 95 546 53 674 87 163 Impôts à recouvrer 7 286 6 286 6 001 Stocks 130 239 98 473 122 268 Charges payées d’avance 2 536 4 215 2 263 Total des actifs courants 240 429 191 027 220 866 Actifs non courants Immobilisations corporelles 34 631 32 761 32 405 Actifs incorporels 1 192 1 487 1 795 Actifs au titre de droits d’utilisation 9 993 11 354 12 916 Actifs au titre des régimes à prestations définies 15 264 15 347 11 760 Autres actifs 1 227 777 802 Total des actifs non courants 62 307 61 726 59 678 Actifs totaux 302 736 252 753 280 544 Passifs Passifs courants Dette bancaire 35 883 - 34 002 Fournisseurs et autres créditeurs 52 645 37 620 36 553 Provision 2 774 2 789 2 252 Partie courante des obligations locatives 4 170 4 732 4 748 Total des passifs courants 95 472 45 141 77 555 Passifs non courants Provision - - 770 Obligations locatives 7 373 8 497 10 189 Impôt sur le résultat différé 4 112 4 112 3 431 Total des passifs non courants 11 485 12 609 14 390 Passifs totaux 106 957 57 750 91 945 Capitaux propres Capital social 9 366 9 379 9 394 Résultats non distribués 186 413 185 624 179 205 195 779 195 003 188 599 Passifs et capitaux propres totaux 302 736 252 753 280 544





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2024 et 2023 (en milliers de dollars)

Non audités Trois mois terminés le Six mois terminés le



31 mai

2024 31 mai

2023 31 mai

2024 31 mai

2023 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 5 309 6 575 5 201 6 364 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 882 795 1 717 1 540 Actifs incorporels 148 150 295 301 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 089 1 188 2 123 2 445 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (69) (171) (77) (181) Charge de désactualisation de la provision - 68 - 136 Provision (4) (7) (15) (29) Impôt sur le résultat 2 066 2 557 2 023 2 475 Charges d’intérêts 330 481 375 569 Charges d’intérêts sur obligations locatives 137 158 274 140 Excédent (déficit) de la capitalisation des régimes de

retraite sur les charges 189 (70) 83 (140) Autres 7 (10) 8 (139) 10 084 11 714 12 007 13 481 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du

fonds de roulement (24 366) (15 844) (56 876) (32 124) Intérêts payés (518) (632) (707) (740) Impôt sur le résultat payé (1 098) (3 019) (3 023) (6 037) (25 982) (19 495) (60 606) (38 901) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (15 898) (7 781) (48 599) (25 420) Activités de financement Augmentation (diminution) nette de l’emprunt bancaire 6 000 (2 000) 6 000 - Augmentation nette des acceptations bancaires - 23 000 - 28 000 Augmentation nette de l’emprunt CORRA 18 000 - 18 000 - Paiement d’obligations locatives (1 257) (1 287) (2 456) (2 792) Rachat d'actions (50) (150) (169) (270) Dividende payé (4 256) (4 274) (4 256) (4 274) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 18 437 15 289 17 119 20 664 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (2 618) (839) (3 900) (1 683) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 382 178 390 188 Autres actifs (450) - (450) - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (2 686) (661) (3 960) (1 495) (Sorties) entrées nettes de trésorerie (147) 6 847 (35 440) (6 251) Situation de trésorerie au début de la période (6 914) (9 678) 28 379 3 420 Situation de trésorerie à la fin de la période (7 061) (2 831) (7 061) (2 831)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2024 et 31 mai 2023 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2022 9 419 177 360 186 779 Bénéfice net - 6 364 6 364 Total aux éléments du résultat global - 6 364 6 364 Dividende - (4 274) (4 274) Rachat d’actions (25) (245) (270) Solde au 31 mai 2023 9 394 179 205 188 599 Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Bénéfice net - 5 201 5 201 Total aux éléments du résultat global - 5 201 5 201 Dividende - (4 256) (4 256) Rachat d’actions (13) (156) (169) Solde au 31 mai 2024 9 366 186 413 195 779