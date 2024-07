Selskabsmeddelelse

11 Juli 2024

Meddelelse nr. 20

NKT offentliggør foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2024 og opdaterer finansielle forventninger for 2024

NKT annoncerer foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2024 og opdaterer de finansielle forventninger for 2024 efter et positivt første halvår

NKT’s administrerende direktør CEO Claes Westerlind siger:

- Foreløbige finansielle tal for 2. kvartal 2024 viser et stærkt første halvår med fortsat høj omsætningsvækst og øget operationelt EBITDA. Vi er tilfredse med fremgangen i vores finansielle nøgletal og fortsætter med at eksekvere på vores ordrebeholdning af højspændingsprojekter samt løbende investeringer på tværs af forretningsområderne.

2. kvartal 2024: Foreløbige regnskabstal

Den foreløbige omsætning (std. metalpriser) for 2. kvartal 2024 er EUR 605 mio. (EUR 468 mio. i 2. kvartal 2023), og foreløbigt operationelt EBITDA for samme periode er EUR 86 mio. (EUR 58 mio. i 2. kvartal 2023).

Forbedringen i forhold til 2. kvartal 2023 var primært drevet af høj omsætningsvækst inden for Solutions samt positivt bidrag fra Applications og Service & Accessories. Dette førte til rekordhøjt kvartalsvist operationelt EBITDA i Solutions og Applications, hvilket delvist blev opvejet af en lille nedgang i indtjeningen i Service & Accessories. Stærk efterspørgsel efter kabelløsninger - især mellem- og højspænding - fortsætter som følge af megatrends, herunder overgangen til vedvarende energi og løbende elektrificering.

Opdaterede finansielle forventninger for 2024

Baseret på de foreløbige regnskabstal for 2. kvartal 2024 opdateres de finansielle forventninger for hele året.

Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 2,33-2,43 mia. (tidligere ca. 2,21-2,36 mia. ekskl. SolidAl) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 310-345 mio. (tidligere ca. EUR 285-335 mio. ekskl. SolidAl). De opdaterede finansielle forventninger for 2024 afspejler en forventning om fortsat stærk eksekvering samt opkøbet af SolidAl og dets forventede økonomiske bidrag for resten af året.

De finansielle forventninger er baseret på flere forudsætninger, herunder:

Tilfredsstillende udførelse og udvikling af højspændingsinvesteringer og -projekter uden større forstyrrelser

Stabile markedsforhold i Applications

Normaliseret aktivitet indenfor offshore kabelreparationer

Stabil udvikling af den globale økonomi

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til den nødvendige arbejdskraft, materialer og tjenester

Stabil udvikling i valuta- og metalpriser

