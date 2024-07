Métaux Genius obtient une option pour l'acquisition d'une participation de 100 % dans un projet de cuivre et d'or au Royaume du Maroc

MONTRÉAL, 11 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Genius Inc. (TSXV : GENI) (« Métaux Genius » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une entente d’option avec la Société Bleida Mineral Ressources SARL afin d’acquérir un intérêt de 100 % dans le projet Cu-Au BMR, situé dans le Royaume du Maroc. Cet accord d’option a été négocié dans des conditions de pleine concurrence. La Société a pour objectif d’explorer et de développer le projet BMR tout en continuant à faire progresser ses actifs nord-américains.



À propos de la propriété BMR Copper

Le projet BMR Copper couvre une superficie d’environ 9 km² (Figure 1), située au sud-est de Ouarzazate. Il est accessible par la route nationale N9, qui relie les villes de Ouarzazate et Zagora, et par une piste de 2 km à partir du kilomètre 24 de la route N9. La zone du permis, caractérisée par des exploitations historiques de cuivre et de manganèse, comprend principalement des terrains volcaniques et volcano-clastiques d’âge édiacarien. La propriété contient deux zones principales de minéralisation avec différents styles de minéralisation en cuivre.

Au sud de la propriété, une structure minéralisée subverticale, d’une longueur de 1,2 km et d’une largeur allant jusqu’à 5 m, est mise en évidence par la présence d’une bréchification tectonique à l’intérieur d’une zone de cisaillement exposée à la surface. Cette structure est un filon de quartz-carbonate bréchique avec des portions variables de chalcocite et de malachite. La zone principale de minéralisation varie de 0,5 m à 3 m de largeur (atteignant localement plus de 5 m de largeur) et contient des veines de sulfures massifs qui plongent fortement vers l’est (Figure 2). Le premier échantillonnage de surface effectué par Métaux Genius à partir de la structure exposée a révélé des valeurs allant jusqu’à 11,73 % Cu et 5,53 g/t Au.

Au nord de la propriété, il y a une carrière de cuivre historique d’où ont été extraites environ 4 000 tonnes de matériel, dont la plupart se trouve encore sur la propriété. La minéralisation de cuivre dans la partie nord se présente sous forme de veines ou est disséminée dans les roches volcaniques (rhyolite et rhyodacite porphyrique). La minéralisation est d’âge tardif à post-volcanique et semble être contrôlée par des structures magmatiques et tectoniques. Une zone d’altération propylitique entoure cette minéralisation.

Métaux Genius a engagé un groupe canadien indépendant de consultants en exploration qui procède actuellement à l’échantillonnage de surface des structures exposées et des tranchées afin de tester la minéralisation en cuivre et d’évaluer le potentiel aurifère, la propriété n’ayant jamais fait l’objet de tests pour l’or.



Figure 1 : Localisation de la propriété BMR et des deux zones minéralisées au nord et au sud de la propriété

Figure 2 : La structure minéralisée principale orientée N-S avec un pendage vers l’est montre de la chalcocite et de la malachite







Figure 3 : La minéralisation dans la partie nord de la propriété



Accord d’option

La Société a conclu un accord pour acquérir un intérêt de 100 % dans le projet Cu-Au BMR par le biais de paiements en espèces totalisant 250 000 CAD et d’engagements de travaux totalisant 225 000 CAD, comme indiqué ci-dessous :

Paiement initial : 25 000 dollars canadiens au plus tard le 31 août 2024

Premier anniversaire : 30 000 $ CAD avant le 31 août 2025

Deuxième anniversaire : 45 000 $ CAD avant le 31 août 2026

Troisième anniversaire : 150 000 $ CAD avant le 31 août 2027

La société doit également engager les dépenses d’exploration éligibles suivantes sur la propriété :

50 000 dollars canadiens d’ici au 31 août 2025

75 000 dollars canadiens d’ici le 31 août 2026

100 000 dollars canadiens d’ici le 31 août 2027



Métaux Genius agira en tant qu’opérateur de la propriété pendant la période d’option et peut accélérer l’exercice de l’option en effectuant les paiements en espèces et les engagements de travail plus tôt que prévu. La Société conserve le droit d’abandonner l’option à tout moment, renonçant ainsi à tout intérêt dans la propriété.

À propos de Métaux Genius

Métaux Genius est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Informations sur le contact

Métaux Genius Inc.

Téléphone : 579-476-7000

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l’entreprise

Courriel : pogoulet@geniusmetals.com

1-450-821-5270

Guy Goulet

Président et directeur général

Courriel : ggoulet@geniusmetals.com

1-514-294-7000



Déclarations prospectives et clause de non-responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs aux découvertes attendues sur la propriété, aux dépenses prévues encourues sur la propriété et à l’exercice de l’option et au moment prévu de cet exercice, sont basés sur les estimations de la société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’acceptent la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

