EGIDE : AGM 25 juillet - Avis de réunion - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM

Bollène, 11 juillet 2024 – 17 :00 (CET)

Communiqué de presse

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

AVIS DE CONVOCATION

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale Mixte qui se réunira le jeudi 25 juillet 2024 à 10h30 dans les locaux du cabinet d’avocats Norton Rose Fulbright, 40 rue de Courcelles - 75008 Paris (immeuble Paris Eight, 7ème étage).

Les actionnaires qui ne pourront pas se déplacer pour assister à l’assemblée physiquement, pourront demander l’accès à la visio-conférence au moins 24 heures à l’avance par e-mail à assemblee@fr.egide-group.com en justifiant de leur statut d’actionnaires.

Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou par procuration par voie postale ou par voie électronique, en privilégiant l’envoi de leur formulaire par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@fr.egide-group.com

L'avis de convocation et l’avis de réunion, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°82 du 8 juillet 2024.

Cet avis est disponible en ligne sur le site internet de la Société www.egide-group.com, Rubrique Finance - Onglet « Assemblée Générale ».

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : www.egide-group.com , Rubrique Finance - Onglet « Assemblée Générale ».

À titre de rappel, les formulaires de vote à distance doivent parvenir à la société au plus tard le 23 juillet 2024 à minuit, heure de Paris.

CALENDRIER FINANCIER

Chiffre d’affaires semestriel : 16 juillet 2024

Assemblée Générale : 25 juillet 2024

CONTACTS

EGIDE – Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

À propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

