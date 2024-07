Velcan Holdings : Résultats de l’offre de rachat d'actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 15 juillet 2024

RÉSULTATS DE l’OFFRE DE RACHAT D'ACTIONS

156.949 ACTIONS VENDUES PAR LES ACTIONNAIRES

Le 10 juin 2024, Velcan Holdings (la Société) a proposé à ses actionnaires de racheter 500 000 actions au prix de 14,5 EUR par action.

La date limite, pour les actionnaires participants, pour envoyer leurs ordres de vente via leurs intermédiaires financiers / dépositaires à l'agent centralisateur (ABN AMRO) était le 12 juillet à 17h40 CEST.

Au total, 156.949 actions ont été apportées à l’offre par les actionnaires et seront rachetées par la Société, pour un total de EUR 2.275.760,50. La date de règlement est fixée au 16 juillet 2024, date à laquelle la Société paiera effectivement le prix contre la livraison des actions.

Toutes les actions achetées dans le cadre de cette offre seront annulées et le capital social de la Société sera réduit en conséquence d'ici le 30 septembre 2024.

Le Document d'Information complet sur l'Offre est disponible sur : http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/



Contact relations investisseurs : investor@velcan.lu



A propos de Velcan Holdings:

Velcan Holdings est une société de portefeuille d'investissement fondée en 2005, gérant un portefeuille mondial de participations et d'investissements. La société a été lancée il y a plus de 15 ans par son actionnaire de référence LHP SA, détenue par l'équipe de direction de Velcan Holdings.

Velcan Holdings est cotée sur le marché non réglementé Euro MTF de Luxembourg (Ticker VLCN/ISIN FR0010245803).

Velcan Holdings n'a jamais effectué d'Offre Publique telle que définie par la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil.

Avertissement

Le présent communiqué contient des informations prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des projets dont le développement a débuté. Ces informations constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les performances futures du groupe.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.





