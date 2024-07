Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 juillet 2024 à 18h

CATANA GROUP

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : + 16 %

Normalisation de la demande

Relais de croissance engagés

En milliers d'euros 2023 / 2024 2022 / 2023 Bateaux 102 917 91 821 Services 2 824 3 085 CA total au 28 février (S1) 105 741 94 906 CA Bateaux T3 60 797 47 703 CA Services T3 966 1 494 CA total T3 61 763 49 197 Total Bateaux 9 mois 163 714 139 524 Total Services 9 mois 3 790 4 579 CA total 9 mois 167 504 144 103



Dans la lignée des précédents trimestres, CATANA GROUP maintient à 9 mois un bon rythme de croissance qui devrait se situer, comme annoncé, autour de 10% sur l’exercice 2023/2024.

Une activité solide, des fondamentaux logistiques et industriels retrouvés

Dans un marché ralenti par des vents contraires (hausse des taux d’intérêt, incertitudes économiques et géopolitiques, forte hausse du prix des bateaux), CATANA GROUP conserve une solide activité, portée par le succès de la gamme BALI, qui s’établit à 167 M€ contre 144 M€ au T3 2023 (+ 16 %).

Outre le maintien du cap de croissance du Groupe, l’exercice 2023/2024 avait pour principal enjeu de retrouver de la sérénité dans les organisations logistiques et industrielles, fortement sollicitées depuis deux ans.

Durant cette période, rencontrant un succès commercial sans précédent avec le concept BALI, CATANA GROUP a été à la fois confronté au doublement de son niveau d’activité mais aussi aux fortes pénuries de pièces et de main d’œuvre générant beaucoup de glissement dans les délais de livraison et de conséquentes désorganisations.

Dès le début de l’exercice, la chaîne logistique était de nouveau normalisée et les organisations industrielles du Groupe ont retrouvé aujourd’hui leur totale maîtrise.

La tête déjà tournée vers l’exercice prochain… et les suivants

Alors que la conjoncture - géopolitique et économique - a plutôt tendance à ralentir le marché et le rendre moins lisible à court terme, le Groupe n’en demeure pas moins actif et continue à tisser sa toile pour traverser cette zone plus incertaine avec agilité tout en continuant à bâtir les leviers de croissance long terme.

Conquérir des zones de marché dans lesquelles CATANA GROUP n’est pas encore présent (motonautisme, voiliers de grandes tailles, déploiement de la marque CATANA) tout en renouvelant les modèles actuels par des modèles toujours plus performants et innovants, sont les leviers prioritairement ciblés par le Groupe.

Dans ce cadre, CATANA GROUP apportera au marché deux nouveaux modèles hautement stratégiques dès la rentrée de septembre 2024 :

Avec le BALI 5.8, la marque BALI, qui fête son dixième anniversaire, entre dans une nouvelle taille dans laquelle elle n’était pas présente, renforçant ainsi son potentiel de croissance. Tous les ingrédients qui font le succès mondial du concept BALI (très grands espaces, zones de vie multiples, concept open-space) prennent une dimension toute autre dans ce nouveau bateau de taille importante, renforcé par un design encore plus élitiste.





qui fête son dixième anniversaire, entre dans une nouvelle taille dans laquelle elle n’était pas présente, renforçant ainsi son potentiel de croissance. Tous les ingrédients qui font le succès mondial du concept BALI (très grands espaces, zones de vie multiples, concept open-space) prennent une dimension toute autre dans ce nouveau bateau de taille importante, renforcé par un design encore plus élitiste. Le YOT 41, qui marquera la deuxième étape du lancement du nouveau compartiment motonautique du Groupe « YOT ». Après le succès du YOT 36, premier modèle de cette gamme « hors bord » qui a été présenté en Europe tout au long de l’exercice, l’arrivée de ce second modèle complète au bon moment la gamme qui pourra compter sur la montée en puissance de la nouvelle usine d’Aveiro (Portugal) dès la fin de l’année 2024.





Vers une diversification de la stratégie commerciale

Dans un marché qui semble désormais se normaliser après des années post-COVID très mouvementées, le Groupe a engagé une diversification de sa clientèle, afin de se désensibiliser davantage des grands comptes.

Ainsi, alors que sa stratégie ciblait jusqu’à présent les grands loueurs professionnels, le Groupe a décidé d’orienter l’essentiel de ses efforts auprès des loueurs de petites et moyennes tailles, qui représentent 70 % du marché mondial de la location.

Cet effort confirme un processus, déjà notable sur cet exercice, de réduction du poids des grands loueurs dans l’activité, ces derniers étant considérés à risques par le management, en raison de conflits d’intérêts possibles nés de l’évolution récente de leurs détentions capitalistiques.

Pour parfaire ce potentiel stratégique, CATANA Group proposera dans les prochains mois une offre de financement adaptée au profil des petits loueurs, augmentant ainsi le potentiel de commandes sur ce segment.

Cette évolution de la feuille de route, guidée par une dynamique unique d’entreprise familiale responsable, permet à CATANA Group de s’inscrire pleinement dans un nouveau cycle de croissance long terme et vertueuse avec pour objectif à terme, un groupe équilibré voile-motonautisme.



















