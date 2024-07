Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2024. aasta juuni seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta juuni lõpu seisuga on 0,8058 eurot osaku kohta (31. mai 2024: 0,9070). Fondi kogu puhasväärtus on 96,4 miljonit eurot (31. mai 2024: 108,5 eurot). NAVi langust mõjutas peamiselt kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus. EPRA NRV 2024. aasta juuni lõpu seisuga on 0,8524 eurot osaku kohta.

2024. aasta juuni lõpus viis portfelli hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja. 30. juuni 2024 seisuga kahanes Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 239,9 miljoni euroni (31. detsember 2023: 250,4 miljonit eurot). Portfelli väärtuse muutust mõjutasid peamiselt väljumise kapitalisatsioonimäärade ja kaalutud keskmise kapitalihinna (WACC) ülespoole korrigeerimine. Hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi kodulehel. Täpsem info avaldatakse kvartali vahearuandes.

Fond teenis 2024. aasta juunis konsolideeritud puhast renditulu 1,1 miljonit eurot (31. mai 2024: 1,0 miljonit eurot). Hetkel peab Fond aktiivseid läbirääkimisi potentsiaalsete rentnikega enam kui 9 700 m2 suuruse pinna osas.

2024. aasta juuni lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,4 miljonit eurot (31. mai 2024: 5,9 miljonit eurot). Raha ja raha ekvivalendi langust mõjutasid investeeringud uute rentnike pindadesse. 30. juuni 2024 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 250,2 miljonit eurot (31. mai 2024: 262,6 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com