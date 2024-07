Nicox nomme le dirigeant biotech expérimenté Damian Marron Président du Conseil d’administration et Marc Le Bozec administrateur

Damian Marron est un dirigeant expérimenté dans le domaine de la santé, président et directeur non-exécutif et conseil



Marc Le Bozec est entrepreneur dans le domaine des sciences de la vie avec une solide expérience en finance, organisation et en conseil stratégique



Jean-Francois Labbé quitte son poste de Président et membre du Conseil d’administration au terme de son mandat ; Les Kaplan a également décidé de quitter le Conseil d’administration



16 juillet 2024 – diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui la nomination du dirigent biotech, directeur et président non-exécutif et conseil très expérimenté dans le domaine de la santé, Damian Marron au poste de Président du Conseil d’administration. Marc Le Bozec, entrepreneur en sciences de la vie, rejoint également le Conseil d’administration de Nicox. Damian Marron et Marc Le Bozec sont tous deux des administrateurs indépendants conformément au critère de recommandation n°3 du code Midlenext.







Jean-François Labbé prend sa retraite à titre de Président et membre du Conseil d’administration à la fin de son mandat. Les Kaplan a également décidé de quitter le Conseil d’administration. Jean-François Labbé et Les Kaplan ont tous deux rendu de nombreuses années de service en tant qu’administrateurs de Nicox.







“Je suis très heureux d’accueillir Damian Marron et Marc Le Bozec, qui apportent tous deux une expertise solide et pertinente dans des domaines spécifiques d’intérêt pour Nicox à ce stade de son développement. En particulier, ils contribueront à l’exploration des options stratégiques et d’opportunités de financement pour la Société, tout en apportant leur expertise aux discussions sur le développement d’affaires de NCX 470 ou de nos autres candidats médicaments.” a déclaré Gavin Spencer, Directeur général de Nicox. “Je tiens à remercier Jean-François Labbé et Les Kaplan pour leurs longs et dévoués services auprès de Nicox. Nous avons apprécié leur expérience et leurs conseils en tant que membres du Conseil d’administration et nous leur souhaitons tout le meilleur pour l’avenir”.







“Je suis ravi de rejoindre Nicox à cette étape importante de son développement. Sur la base de ses revenus existants et d’un actif à un stade avancé et déjà largement validé, il existe de multiples opportunités de développement stratégique et commercial pour la Société au cours des 12 à 18 prochains mois. J’ai hâte de travailler avec Marc Le Bozec, Michele Garufi et Gavin Spencer au Conseil d’administration pour soutenir la Société dans mon nouveau rôle de Président.” a déclaré Damian Marron, Président du Conseil d’administration de Nicox.







Damian Marron est un dirigeant chevronné, quatre fois PDG, président, membre non-exécutif de conseils d’administration et conseil d’entreprise, avec un bilan avéré en matière de création de valeur au travers de financements public, de capital-risque, de la gestion de portefeuilles, de fusions et acquisitions et d’accords de licence, ainsi que de collaborations en R&D. Il possède une vaste expérience tant dans des rôles exécutifs qu’en tant qu’administrateur indépendant, avec une spécialisation en immuno-oncologie, thérapie cellulaire et maladies orphelines. Il est actuellement président du conseil d’administration de Circio Hodling ASA, de Imophoron Ltd et d’Indegra Therapeutics, Ltd.







Marc Le Bozec est un entrepreneur dans le domaine des sciences de la vie avec une solide expérience en finance, organisation et conseil stratégique. En tant que directeur financier de Cellectis, il a dirigé son introduction en bourse à Paris en 2007 et a levé 120 millions d’euros de 2006 à 2013. Il a par la suite réorienter la société Cytoo vers la recherche sur les muscles humains, conduisant à la validation par la FDA et devenant un actionnaire clé de cette société. Après neuf années en tant qu’investisseur professionnel, notamment en tant que gestionnaire de fonds chez Financière Arbevel, il a repris son activité de conseil et a également fondé Neurodyx en janvier 2024 pour faire progresser la recherche sur la neuro-inflammation.







A la date de ce communiqué de presse, le Conseil d’administration de Nicox est composé de :







Damian Marron, Président du Conseil d’administration et administrateur indépendant,

Gavin Spencer, Directeur général et administrateur,

Michele Garufi, administrateur,

Marc Le Bozec, administrateur indépendant