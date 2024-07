AMA annonce la compatibilité de XpertEye avec Mistral

Rennes, France - 16 juillet 2024 - AMA CORPORATION PLC (" AMA ") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA), éditeur et intégrateur d'applications de productivité sécurisées conçues pour les travailleurs mobiles connectés, est fière d'annoncer que sa solution phare, XpertEye, est désormais entièrement compatible avec Mistral, l'un des grands modèles de langage (LLM, Large Language Model) les plus avancés du marché. Cette intégration complète la compatibilité existante de XpertEye avec GPT-4o d'OpenAI, offrant aux clients un choix et une flexibilité inégalés.



XpertEye exploite l'IA générative pour améliorer l'audit et les inspections, le service client, ainsi que la maintenance et l'ingénierie. En incorporant Mistral, un LLM open-source, réputé pour ses performances supérieures et sa fine compréhension des différentes langues européennes, AMA répond aux besoins de ses clients en offrant une gamme plus large de capacités basées sur l'IA.



La double compatibilité avec GPT-4o (propriétaire) et Mistral (open source) positionne XpertEye comme le premier choix pour les organisations qui recherchent des solutions d'IA polyvalentes et puissantes pour améliorer les compétences des professionnels de terrain. La fonctionnalité AI Report de XpertEye s'appuie désormais à la fois sur GPT-4o et Mistral pour fournir :

Des enregistrements vidéo et audio précis

Des résumés concis des sessions

Des transcriptions multilingues des sessions

Des sujets et des chapitres organisés

Des propositions d'action claires





"Notre mission a toujours été de permettre aux professionnels de terrain de disposer d'informations facilement exploitables et de s'adapter à leurs besoins quotidiens", a déclaré Nicolas Chevassu, directeur de la recherche et du développement chez AMA. "En intégrant Mistral, nous offrons une solution robuste qui respecte les préférences linguistiques et les exigences de nos clients. Ce deuxième ajout renforce notre engagement à fournir des outils d'IA personnalisables et performants."



Les fonctionnalités améliorées d’XpertEye démontrent la volonté d'AMA d'innover et d'offrir des solutions centrées sur le client, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché des applications de productivité.

À propos d’AMA

AMA est un leader mondial des applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés. Nous utilisons des technologies de pointe telles que la réalité assistée (aR) et l'intelligence artificielle (IA) pour permettre l'assistance à distance et la digitalisation des inspections et instructions de travail. Notre suite d'applications sécurisées XpertEye permet aux clients d'améliorer leur productivité, d'accélérer le temps de résolution, de conserver leurs connaissances et de réduire leur empreinte carbone. Nous sommes certifiés B Corp, ce qui témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. Nous sommes présents dans le monde entier, avec des bureaux en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les régions du monde. AMA est cotée sur le marché d’Euronext Growth Paris (ISIN GB00BNKGZC51– mnémonique ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com



Contacts

Presse corporate : Esther Duval

+33 689 182 343

esther.duval@ama.bzh Relations investisseurs et média financiers

Isabelle Chevalier, CFO - +33 619 558 624 – isabelle.chevalier@ama.bzh

Marie Calleux, Calyptus - +33 609 685 538 - ama@calyptus.net

