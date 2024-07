Vaisala

Lehdistötiedote

16.7.2024

Vaisala toimittaa BMW:n uusiin autoihin reaaliaikaista ilmanlaatudataa

Vaisala Xweather -ilmanlaatudata auttaa BMW-kuljettajia välttämään ilmansaasteiden aiheuttamia terveyshaittoja. Kuljettajat voivat suunnitella reittinsä välttäen alueita, joilla ilmansaasteita on runsaasti, tai säätämällä autonsa ilmanvaihtoa näillä alueilla. Ilmanlaatudata tulee ensin saataville tiettyihin uusiin BMW-yhtiön malleihin.

Mittausteknologiaan erikoistunut pörssiyhtiö Vaisala toimittaa BMW:lle Xweather-ilmanlaatudataa uusiin BMW X1, X2 ja 2-sarjan Active Tourer -autoihin, sekä MINI ja MINI Countryman -malleihin. Data on kuljettajan saatavilla yhtiön uuden iDrive9 -infotainment-järjestelmän kautta. Lisäykset ovat osa BMW:n Android-pohjaisen OS9-käyttöjärjestelmän käyttöönottoa, joka on jo alkanut Isossa-Britanniassa ja jatkuu kansainvälisesti, ajan myötä myös yhtiön muihin malleihin.

Xweatherin tarjoaman tiedon avulla kuljettaja näkee ilmanlaadun suunnittelemalleen reitille. Ilmanlaatua koskevat tiedot, kuten ilmanlaatuindeksi, löytyvät auton tietoviihdejärjestelmän kautta. Koska ilmanlaadun kategorisointi vaihtelee alueittain, tarjotaan tieto aina käyttäjän maantieteellisen sijainnin mukaan.

Kaupunkiväestö kärsii saasteista eniten

Ilmansaasteilla on vakavia terveysvaikutuksia maailmanlaajuisesti. Euroopan Unioni raportoi, että 96 % EU:n alueen kaupunkiväestöstä altistuu Maailmanterveysjärjestö WHO:n ohjearvoja korkeammille pienhiukkaspitoisuuksille. Ilmansaasteet vaikuttavat kaikkien terveyteen, mutta niillä voi olla erityisen haitallisia vaikutuksia esimerkiksi henkilöihin, joilla on ennestään hengitystie- tai sydänongelmia.

”Tiedetään, että ilmansaasteet vaikuttavat ihmisiin ympäri maailman, mutta asiaan on vaikeampi puuttua kuin fyysisiin terveysuhkiin, kuten liikenteeseen, sillä saasteita ei aina pysty näkemään tai haistamaan. Erityisesti kaupungeissa ja teollisuusalueilla asuvien ihmisten kohdalla paikalliset saasteet voivat aiheuttaa vakavaa haittaa pitkällä aikavälillä. Päivittäinen työmatka ei saisi olla terveysriski, ja ilmanlaatudatan avulla annamme kuljettajille paremman kontrollin hengittämästään ilmasta”, kertoo Petri Marjava, autoteollisuuden liiketoiminnan vetäjä Vaisala Xweatherilla.

Ilmansaasteet leikkaavat auton suorituskykyä

Kuljettajien terveyden lisäksi ilmansaasteet voivat vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon suorituskykyyn tukkimalla ilmansuodattimia sekä vähentämällä moottorin suorituskykyä, tehoja ja renkaiden pitoa. Välttämällä alueita, joilla on huono ilmanlaatu, kuljettajat voivat siis myös parantaa ajoneuvon suorituskykyä ja vähentää huoltotarpeita pitkällä aikavälillä.

Vaisala Xweather yhdistää edistyneet sään mallinnustekniikat koneoppimiseen sekä eri lähteistä kerättyyn sää- ja ympäristödataan tarjoten ennusteilleen parhaan mahdollisen tarkkuuden. BMW Group on käyttänyt Vaisala Xweatherin säädataa jo vuosia, ja yhteistyön laajentaminen ilmanlaatudataan oli helppo valinta datan korkean laadun, tukitoimintojen toimivuuden ja jatkuvan monitoroinnin kyvykkyyden vuoksi.

Lisätietoja medialle



Nina Eklund, brändi- ja viestintäjohtaja, Vaisala

Puh. +358 40 669 1999

comms@vaisala.com



Vaisala

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

⁠Vaisala Xweather tuo säähän liittyvää varmuutta päätöksentekoon toimialoilla, joihin sään vaihtelut eniten vaikuttavat. Xweatherin data- ja ohjelmistoratkaisut yhdistävät ainutlaatuisen datan ja kehittyneet tekoälymallit, joiden avulla yritykset voivat optimoida liiketoimintansa turvallisuutta ja tehokkuutta. Samalla parannamme maailman kykyä vastata sään ääri-ilmiöiden ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

xweather.com





Liitteet