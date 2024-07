VIRBAC; dynamique exceptionnelle sur le premier semestre (+16,2% à taux de change constants) portée par toutes les régions

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024







703,1 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants1







+11,3% dont



animaux de compagnie +15,1%

animaux d’élevage +7,0% Croissance à taux

de change constants2







+16,2%



Évolution

globale







+15,2%





1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matériel de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

2cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (sociétés Globion et Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Notre chiffre d’affaires du deuxième trimestre s'élève à 357,4 millions €, en forte progression de +21,8% à taux de change constants par rapport à la même période de 2023. Après retraitement de l’effet de périmètre relatif aux récentes acquisitions (Globion en Inde et Sasaeah au Japon), la croissance du chiffre d’affaires atteint +13,1% à taux de change et périmètre constants. Dans un contexte de marché porteur, notre progression remarquable reflète l’excellente dynamique de croissance organique constatée dans toutes nos régions ainsi que, dans une moindre mesure, un effet de base favorable (en particulier la limitation de nos capacités de production de vaccins chiens et chats de l’année dernière). En Europe (+11,8% à taux de change et périmètre constants), toutes nos sous-zones réalisent des croissances à deux chiffres, principalement grâce à la contribution du segment des animaux de compagnie et plus particulièrement les gammes vaccins, petfood/pet care et antiparasitaires. Notre filiale aux États-Unis affiche une croissance de +18,1% à taux de change et périmètre constants, portée par le succès de nos produits de spécialité à destination des animaux de compagnie, notamment la gamme dentaire. L’Amérique latine clôture ce trimestre avec la plus forte croissance du Groupe (+20,0% à taux de change et périmètre constants) grâce aux contributions du Mexique, des pays d’Amérique centrale et du Chili où les produits antiparasitaires de notre gamme aquaculture sont en forte demande; tandis que le Brésil renoue avec le croissance sur la période. La croissance de la région Inde Moyen-Orient Afrique (IMOA, +12,1% à taux de change et périmètre constants) est essentiellement tirée par l’Inde qui bénéficie d’une bonne dynamique sur nos produits à destination de l'espèce bovine, particulièrement la gamme micronutrition. Avec des taux de croissance certes plus modestes, les pays de la zone Asie progressent également (+3,7% à taux de change et périmètre constants), notamment la Chine où le segment des animaux de compagnie est en forte progression. Enfin, après un premier trimestre en retrait, l’activité en région Pacifique renoue avec la croissance (+8,2% à taux de change et périmètre constants) grâce à la demande sur les produits à destination des animaux d'élevage ainsi qu’au lancement de nouveaux produits.

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin

Sur le premier semestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 703,1 millions € contre 610,5 millions € en 2023, soit une évolution globale de +15,2%. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +16,2%. L'intégration des sociétés récemment acquises (Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribue à hauteur de +4,9 points de croissance. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique du premier semestre atteint +11,3%, favorablement impactée par l’augmentation concomitante des volumes et des prix (effet prix estimé à ~3,5 points de croissance) malgré un ralentissement de l’inflation. À noter que ce semestre bénéficie d’une base de comparaison favorable liée en particulier à l’augmentation de nos capacités de production de vaccins chiens et chats depuis le début de cette année.

La zone Europe (+12,3% à taux de change et périmètre constants) contribue pour près de la moitié de la croissance organique du groupe, bénéficiant d’un fort rebond sur la gamme vaccins chiens et chats mais aussi d’une demande accrue sur nos gammes petfood/pet care. Le début de l’année 2023 ayant été marqué par un effet de déstockage de la distribution, la performance de la zone Amérique du Nord (+22,2% à taux de change et périmètre constants) bénéficie à la fois d’un effet de base favorable et d’une dynamique de ventes soutenue sur nos produits de spécialité à destination des animaux de compagnie. L’Amérique latine (+10,5% à taux de change et périmètre constants) tire profit des performances remarquables du Chili, du Mexique et des pays d’Amérique centrale qui compensent largement la légère régression constatée en Uruguay et au Brésil. L’Inde continue d’alimenter notre expansion sur la région IMOA (+9,5% à taux de change et périmètre constants) et enregistre une progression significative (~20% à périmètre réel) grâce à l’élargissement de notre offre consécutive à l’acquisition des vaccins aviaires de Globion. La Chine et les pays d’Asie du Sud-Est sont à l’origine de notre progression en Asie (+8,8% à taux de change et périmètre constants). En dépit du rebond constaté sur le second trimestre, la région Pacifique boucle un semestre en léger repli (-0,8% à taux de change et périmètre constants), pénalisée par une base de comparaison défavorable, l’activité sur le début de l’année 2023 ayant bénéficié d’un contexte agricole et climatique particulièrement propice (prix et reconstitution des cheptels).

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie est en forte progression de +15,1% à taux de change et périmètre constants, portée par la bonne dynamique de nos gammes dentaires, dermatologie, petfood et produits de spécialité ainsi que notre gamme de vaccins chiens et chats suite à l’augmentation de nos capacités de production. Le segment des animaux d’élevage affiche une croissance de +7,0% à taux de change et périmètre constants, principalement porté par le secteur des ruminants ainsi que la forte progression du segment de l’aquaculture.

Perspectives 2024

Nous confirmons nos prévisions révisées: conformément à notre communiqué du 8 juillet 2024, à taux de change et périmètre constants, nous anticipons désormais une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté3 autour de 16%. La contribution des récentes opérations de croissance externe4 est attendue autour de +5,5 points de croissance sur le chiffre d’affaires avec un impact légèrement accrétif sur la rentabilité du Groupe. Ainsi, à périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%.

3”résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires”

4acquisitions des sociétés Globion en Inde puis Sasaeah au Japon

Chiffre d’affaire consolidé par trimestre

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2024 2023 Évolution Évolution

à taux de change constants2 Évolution

à change et périmètre constants1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 345,7 314,8 +9,8% +10,8% +9,7% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 357,4 295,7 +20,9% +21,8% +13,1% Chiffre d’affaires du 1er semestre 703,1 610,5 +15,2% +16,2% +11,3%

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin juin par région

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2024 2023 Évolution Évolution

à taux de change constants2 Évolution

à change et périmètre constants1 Europe 281,2 251,2 +12,0% +12,3% +12,3% Amérique du Nord 95,5 78,1 +22,2% +22,2% +22,2% Amérique latine 111,5 98,2 +13,6% +10,5% +10,5% Asie 58,5 38,2 +53,4% +66,3% +8,8% Pacifique 62,5 64,8 -3,5% -0,8% -0,8% IMOA5 93,9 80,0 +17,3% +19,1% +9,5% Chiffre d’affaires du 1er semestre 703,1 610,5 +15,2% +16,2% +11,3%

1l'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l'indicateur de l'exercice considéré et celui de l'exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l'exercice précédent), et hors variation matériel de périmètre en calculant l'indicateur de l'exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l'exercice précédent

2cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (sociétés Globion et Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

5lnde, Moyen-Orient et Afrique

Événements clés du premier semestre 2024

1 avril Acquisition de Sasaeah, acteur majeur de la santé animale au Japon.





21 juin Finalisation de l’acquisition de Globion, spécialiste indien des vaccins volaille.





8 juillet Annonce de la démission de Sébastien Huron - directeur général exécutif et relèvement de guidance 2024.





Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

