EGIDE : Chiffre d'affaires au 30 juin 2024

Bollène, 16 juillet 2024– 18:00 (CET)

Communiqué de presse

Activité au 1er semestre 2024

Chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2024 à 15,6 M€ (-19%)



Reflux d’activité à la suite de la forte baisse d’activité d’un client majeur en France.



Efforts significatifs pour la conquête de nouveaux clients et développement de nouveaux produits. Toutefois ces diversifications nécessitent des phases de qualification assez longues qui ne commenceront à porter leurs fruits qu’au cours du dernier trimestre 2024. Augmentation de la part du chiffre d'affaires réalisé en dehors d'Europe et d'Amérique du Nord. Investissements continus dans la modernisation de l'outil industriel.



Perspectives Efforts de diversification mais avec des délais de montée en puissance. Chiffre d’affaires S2 attendu en hausse par rapport à S1. Recul attendu du chiffre d'affaires consolidé 2024 par rapport à 2023.





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel au 30 juin 2024.

1. Chiffre d’affaires semestriel consolidé 2024 à 15,6M€





Au premier semestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 15,6 M€, en baisse de 19% par rapport au premier semestre 2023.

Egide SA a été impactée par la très forte baisse de commandes d’un de ses principaux clients qui s’est vu retirer des licences d’exportation. Cette baisse soudaine a engendré un retour du chiffre d’affaires consolidé à peu près au niveau du premier semestre 2022. L’activité a également été impactée par la quasi-disparition de ventes en Chine en raison du contexte géopolitique. Néanmoins, Egide SA a poursuivi activement sa stratégie de diversification en élargissant son portefeuille clients. Cette stratégie, bien que prometteuse, nécessite des phases de qualification longues, et commencera à porter ses fruits en 2025.

Egide USA a connu un premier semestre 2024 marqué par un ralentissement des ventes auprès de son principal client, en raison de problèmes de surstock et de fabrication et par un niveau de trésorerie limité. Malgré ce contexte difficile, Egide USA a poursuivi sa stratégie de diversification en développant deux nouveaux segments de marché : les produits pour batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu pour missiles. Ces nouvelles activités, bien que porteuses, ont rencontré des retards dans leur exécution, dus à des processus de qualification client plus longs que prévu.

Santier a été impacté par des perturbations sur sa chaîne d’approvisionnements dues à un niveau de trésorerie limité et à des défaillances de certains de ses fournisseurs en termes de qualité et de délais.

En millions d'euros



S1 2024 * S1 2023 Variation Var. à base comparable ** M€ % CA M€ % CA M€ % CA % du CA Egide SA 7,04 46% 8,62 45% -1,58 -18% -18% Egide USA 5,15 33% 6,35 33% -1,20 -19% -19% Santier 3,24 21% 4,22 22% -0,98 -23% -23% Groupe 15,43 100% 19,19 100% -3,76 -20% -20%

* Non audité

** Variation à base comparable : à taux de change constant





Pour information, la parité moyenne euro / dollar au S1 2024 était de 1,0823 contre 1,0811 au S1 2023.

Répartition par application

La baisse de l’activité s’est produite essentiellement dans les segments de marché de l’imagerie thermique et de l’optronique.

En millions d'euros



S1 2024 * S1 2023 Variation M€ % CA M€ % CA M€ % CA Imagerie Thermique 4,27 28% 7,48 39% -3,21 -43% Puissance 4,35 28% 3,67 19% 0,68 19% Optronique 1,81 12% 2,93 15% -1,12 -38% Hyperfréquence 3,00 19% 2,84 15% 0,16 6% Autres 2,00 13% 2,27 12% -0,27 -12% Groupe 15,43 100% 19,19 100% -3,76 -20%

* Non Audité

Répartition par zone géographique

La part du chiffre d’affaires réalisé par le groupe augmente dans le reste du monde (de 20% à 31%) et chute en Europe (de 29% à 22%) et en Amérique du Nord (de 51% à 47%).

Cela s’explique notamment par la baisse d’activité d’un client majeur en France et le développement de clients et de chiffre d’affaires au Moyen Orient.

En millions d'euros



S1 2024* S1 2023 Variation M€ % CA M€ % CA M€ % CA Amérique du Nord 7,28 47% 9,72 51% -2,44 -25% Europe 3,40 22% 5,56 29% -2,16 -39% Asia & reste du monde 4,75 31% 3,91 20% 0,84 21% Groupe 15,43 100% 19,19 100% -3,76 -20%

* Non audité

2. PERSPECTIVES 2024





Le groupe a poursuivi vigoureusement ses investissements commerciaux qui lui ont permis de diversifier son portefeuille de clients et de lancer deux nouveaux débouchés dans les batteries thermiques et les dispositifs de mise à feu pour les missiles. Toutefois, les nouveaux clients nécessitent des phases de qualification assez longues, qui ne commenceront à porter leurs fruits qu’au dernier trimestre 2024.

Malgré un chiffre d’affaires semestriel attendu au second semestre au-dessus du niveau du premier semestre, le groupe ne pourra pas rattraper le retard pris avec la forte baisse du client majeur.

Le chiffre d’affaires 2024 sera donc en retrait sur 2023, mais présentera une base de clientèle plus diversifiée et un outil industriel qui poursuit sa modernisation.

Avec une base clientèle diversifiée et un outil industriel moderne, Egide dispose de deux atouts majeurs pour gagner en compétitivité et absorber ce ralentissement temporaire afin de renouer avec la croissance.

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée générale : 25 juillet 2024

Publication des Résultats semestriels au 30 juin 2024 : 22 octobre 2024

CONTACTS

EGIDE –Philippe Bringuier – Directeur Général & Directeur Financier - +33 4 90 30 35 94 – pbringuier@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Relations Presse - +33 1 39 97 61 22 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

