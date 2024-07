LHV Groupi ja LHV Panga uueks juhatuse liikmeks saab Kadri Haldre

AS-i LHV Group nõukogu otsustas nomineerimiskomitee ettepanekul valida LHV Groupi juhatuse uueks liikmeks ja riskijuhiks Kadri Haldre. Haldre liitub juhatusega 18. novembril 2024 volituste tähtajaga 5 aastat.



Ühtlasi valis AS-i LHV Pank nõukogu nomineerimiskomitee ettepanekul alates 18. novembrist 2024 viieks aastaks Kadri Haldre ka LHV Panga juhatuse uueks liikmeks ja riskijuhiks. Otsuse uue juhatuse liikme sobivusnõuetele vastavuse kohta teeb ka Euroopa Keskpank. Senine juhatuse liige Martti Singi kutsuti vastavalt varasemale kokkuleppele alates 18. novembrist 2024 mõlema ettevõtte juhatusest tagasi.

"LHV juhatus saab Kadri näol finantsmaailma sügavuti tundva täienduse. Viimaste aastate jooksul muutunud intressikeskkonna taustal on Kadri tegevused rahastamis- ja intressiriski juhtimisel andnud kinnituse tugevast riskide juhtimise võimekusest. Kadri varasem kogemus finantsjuhina, kuid ka vastavuse eest vastutavatel kohtadel, annab kinnitust heast sobivusest LHV Groupi ja LHV Panga juhatusse asumiseks," kommenteeris LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.

Kadri Haldre on töötanud LHV-s alates 2019. aastast treasury juhina. Hetkel viibib ta lapsehoolduspuhkusel. Aastatel 2011 kuni 2019 töötas ta Eesti Energias, kus tõusis investorsuhete ja treasury juhiks. Enne seda on ta töötanud juhtivatel kohtadel Avaron Asset Managementis ja Trigon Capitalis. Kadri Haldrel on majanduse ja ärijuhtimise alal magistrikraad Kopenhaageni Ärikoolist. Samuti on ta lõpetanud bakalaureseõpingud majanduse ja ärijuhtimise alal Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias ja õigusteaduste alal Tartu Ülikoolis. Haldre kuulub OÜ KMA Invest juhatusse. Kadri Haldrele kuulub 51 540 LHV Groupi aktsiat, lisaks on tal võimalik märkida 2022., 2023. ja 2024. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 102 168 LHV Groupi aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV pangateenuseid kasutab mai lõpu seisuga 435 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 119 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 168 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





