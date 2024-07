McPhy Energy : McPhy finalise l’opération de cession de son activité stations de recharge hydrogène à Atawey

Naissance de deux pure players, parmi les leaders en Europe sur leur segment respectif et acteurs majeurs de la filière hydrogène en France ;

Le montant final de la cession a été fixé à 12 M€, avec un paiement échelonné jusqu’au 31 décembre 2025, assorti d’un éventuel complément de prix en fonction des prises de commandes futures.

Grenoble, le 17 juillet 2024 – 7h30 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), et Atawey, spécialiste des équipements de distribution hydrogène, annoncent avoir finalisé l’opération de cession de l’activité stations de recharge de McPhy. Pour mémoire, McPhy et Atawey sont entrés en négociations exclusives en décembre 20231, à la suite desquelles McPhy avait reçu une offre engageante de la part d’Atawey en date du 19 février 20242 et signé un contrat de cession portant sur cette activité stations en date du 19 avril 2024.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « Nous sommes très heureux de pouvoir céder notre activité stations de recharge à Atawey et permettre aux équipes stations de McPhy de continuer à écrire le futur de la mobilité hydrogène. En tant qu’acteurs pionniers de la filière hydrogène française, McPhy et Atawey partagent une histoire et des valeurs communes, et cette proximité, encore renforcée par cette opération, est riche de collaborations à venir. La cession de cette activité à l’un des leaders du secteur garantit l’expansion de celle-ci et la valorisation des investissements passés. Après l’inauguration récente de notre Gigafactory dédiée à une nouvelle génération d’électrolyseurs, McPhy recentre ainsi ses moyens pour accélérer son développement et contribuer à la structuration de la filière hydrogène bas-carbone en Europe. »

« Nous sommes ravis de l’acquisition de l’activité stations de McPhy. Cette étape importante va nous permettre d’accompagner notre croissance et d’accélérer notre développement à l’international. Grâce à nos nouvelles capacités industrielles, à l’enrichissement mutuel de nos équipes, et à notre expertise unique de plus de vingt-cinq ans cumulés sur le marché, nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble des besoins et de nous positionner comme un acteur clé de la transition énergétique en Europe », précise Jean-Michel Amaré, Président et co-fondateur d’Atawey.

Dans la continuité de leur entrée en négociations exclusives en décembre 2023, les deux acteurs ont finalisé leur opération en s’accordant sur un prix de cession composé comme suit :

Une partie fixe s’élevant à 12 M€, dont le paiement sera échelonné sur 18 mois avec un premier versement de 1 M€ à la date de réalisation de l’opération. Le solde de 11 M€, augmenté des intérêts, sera payé au fur et à mesure de la réalisation du plan de financement par Atawey sur l’activité combinée et à défaut, en actions Atawey.

Un complément de prix conditionné à la prise de commandes futures relatives au périmètre de l’activité objet de l’opération. Ce dernier, payable en numéraire, est estimé, sur la base des hypothèses connues à date, dans une fourchette comprise entre 5,6 M€ et 12,5 M€ (ce dernier montant correspondant au plafond contractuel).

Avec cette opération, Atawey devient leader européen des stations de recharge hydrogène3 avec le plus grand parc de stations installées, intègre des collaborateurs déjà formés aux métiers de l’hydrogène et se dote d’un outil industriel d’une capacité de plus de 80 stations par an. Ces leviers de croissance nécessaires vont lui permettre de répondre à son carnet de commandes actuel de près de 25 millions d’euros, à ses projections de très forte croissance pour les prochaines années mais aussi d’atteindre la rentabilité au prochain exercice. L’entreprise intègre les expertises et technologies de McPhy. Plus de 40 salariés vont rejoindre les équipes d’Atawey pour lui permettre de conforter son savoir-faire, croiser les retours d’expérience d’acteurs historiques de la filière hydrogène, et consolider les expertises. Cette opération vient à point nommé pour l’entreprise savoyarde qui connait depuis plusieurs années une forte croissance et qui se développe fortement à l’international.

Concernant McPhy, pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d’affaires en 2023, avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d’exécution à ce jour, représentant un total d’environ 40 stations. McPhy va par ailleurs rester partie prenante de l’exécution des projets en cours.

Grace à cette transaction, McPhy se recentre sur son métier de fabricant d’électrolyseurs en Europe et continue à réaliser son plan de financement. Ainsi, le produit de la cession, avec la réalisation en juin d’une émission de 30 M€ d’obligations convertibles ainsi que la mise en œuvre, effectuée le 11 juillet, de son crédit-bail immobilier d’un montant de 16 M€, permettra à la société de disposer des ressources requises pour la finalisation de sa mise à l’échelle industrielle, qui vient de franchir une étape clé avec l’inauguration de la Gigafactory de Belfort. À terme, McPhy disposera ainsi d’un dispositif industriel paneuropéen représentant une capacité annuelle de production à pleine capacité de 1,3 gigawatt.

Prochain événement financier :

Publication des résultats semestriels 2024, le 30 septembre 2024, après clôture des marchés.





À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

À PROPOS D’ATAWEY

ATAWEY EN QUELQUES CHIFFRES :



145 collaborateurs



70 stations hydrogène installées



CA 2023 : 8,5M €



Carnet de commandes : 25M €

Afin de contribuer à la transition énergétique européenne et à la décarbonation des usages, Atawey, leader européen des stations de recharge hydrogène, collabore avec les porteurs de projets pour accélérer la mobilité hydrogène. Grâce à son expertise technologique basée sur un parc de 70 stations installées, son savoir-faire industriel et l’engagement de ses équipes, l’entreprise propose des solutions personnalisées au travers :

De services et d’un accompagnement au plus près des besoins clients,

D’une des gammes de stations hydrogène les plus larges du marché européen, performantes et modulaires.

Atawey possède deux usines de production en France, avec une capacité de production totale de plus de 80 stations par an. Elle dispose également de quatre zones de tests lui permettant une mise sur le marché rapide de ses stations.

L’entreprise se déploie à l’international grâce à ses filiales en Espagne et au Benelux.

