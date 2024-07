Euroopa Liit toetab Tallinna ja Helsingi Sadama ühisprojekti 15,4 miljoni euroga

Euroopa Liit kiitis heaks 15,4 miljoni eurose rahastuse Tallinna ja Helsingi Sadama ühisprojektile TWIN-PORT VI. Nelja-aastane projekt on jätk kahe sadama omavahelisele koostööle, mille eesmärk on Eesti ja Soome vahelise laevaliikluse keskkonnamõjude vähendamine ning transpordivõimaluste parandamine.

Tallinna Sadam keskendub projekti raames keskkonna mõjudele ja ehitab Muuga sadamasse kaldaelektriühendused, et ro-ro ja konteinerlaevad saaksid kasutada kaldalt elektrivõrgust saadavat elektrienergiat. Helsingi Sadam on sihiks võtnud Vuosaari sadama arendamise. Kokku on kahte sadamat hõlmava projekti maksumus 30,8 miljonit eurot, millest Euroopa Liit rahastab pool. Tallinna Sadama eelarve kogu projektist on 20,3 miljonit eurot ning Helsingi Sadamal umbes 10,5 miljonit eurot. Kui Tallinna Sadama nõukogu investeeringu heaks kiidab, alustatakse tööde planeerimise ja teostamisega nii pea kui võimalik.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

