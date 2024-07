Nanterre, le 17 juillet 2024

VINCI remporte un contrat de conception-construction-installation de plateformes de conversion électrique en mer du Nord

Une plateforme offshore et une plateforme onshore de conversion d’énergie électrique d’origine éolienne en Allemagne

Une capacité de 2 GW

Un contrat d’un montant total de 2,9 milliards d’euros

Le groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS – et de Siemens Energy s’est vu attribuer par l’opérateur allemand de réseaux électriques 50Hertz un contrat de conception, construction et installation de deux stations de conversion électrique.

Ce projet comprend une plateforme de conversion offshore, qui permettra de convertir le courant alternatif produit par le parc éolien LanWin 3 en mer du Nord – situé à 120 km des côtes allemandes - en courant continu haute tension (HVDC : High-Voltage Direct Current) pour réduire les pertes électriques lorsque le courant est acheminé à terre.

Par ailleurs, une station terrestre (onshore), située à Schwerin dans le nord-est de l’Allemagne, convertira ce courant continu en courant alternatif. Celui-ci sera ensuite injecté dans le réseau électrique pour être transporté puis distribué dans le sud du pays.

La plateforme offshore sera réalisée dans le yard de Dragados Offshore en Andalousie (Espagne).

À travers ce nouveau succès, Cobra IS confirme son expertise reconnue dans ce secteur en pleine croissance. Il a déjà livré DolWin 6 en 2023 et, avec le contrat du jour, il aura la charge de réaliser neuf plateformes offshore de conversion de courant électrique. La capacité cumulée est d’environ 16 GW.

