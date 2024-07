„Telia Lietuva“ 2024 m. 6 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 6 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. birželio 30 dieną.

2024 m. antrasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 5,7 proc. – iki 119,5 mln. eurų (113,1 mln. eurų),

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 7,5 proc. – iki 44,7 mln. eurų (41,6 mln. eurų),

EBITDA padidėjo 7,3 proc. – iki 44 mln. eurų (41 mln. eurų),

Laikotarpio pelnas padidėjo 17,1 proc. – iki 18,3 mln. eurų (15,6 mln. eurų).

2024 m. pirmasis pusmetis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 3,5 proc. – iki 238,5 mln. eurų (230,5 mln. eurų),

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 6,8 proc. – iki 88,7 mln. eurų (83 mln. eurų),

EBITDA padidėjo 7,2 proc. – iki 87,4 mln. eurų (81,5 mln. eurų),

Laikotarpio pelnas padidėjo 14,4 proc. – iki 36,4 mln. eurų (31,8 mln. eurų),

Laisvieji pinigų srautai buvo 63,4 proc. didesni ir sudarė 51,6 mln. eurų (31,6 mln. eurų).

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

2024 m. antrąjį ketvirtį įgyvendinome vieną didžiausių verslo projektų – kartu su partneriais užbaigtas 12 mln. eurų vertės „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) duomenų perdavimo tinklo (WAN) modernizavimas. Projektas iš viso truko dvejus metus ir apėmė tiek infrastruktūros atnaujinimo, tiek tinklo valdymo sistemų diegimo ir paslaugų perkėlimo į atnaujintą tinklą aspektus.

„Telia Lietuva“ autoritetingame „RiskRecon 2024“ kibernetinio saugumo reitinge pelnė 9,7 taško iš 10 galimų įvertinus įmonės kibernetinės saugos parengtį. Per paskutinius metus investavome į pažangias grėsmių aptikimo ir reagavimo sistemas, kurios žymiai sumažino tinklo įsilaužimų riziką. Tai užtikrina, kad mūsų klientai internete galėtų drąsiai naudotis privačiais duomenimis ir nesibaiminti, kad dėl netikėtai nutrūkusio ryšio nepavyks įvykdyti didelės reikšmės pirkimų ar bus sutrikdyta kasdienė darbotvarkė.

Apskritai, turime visas reikiamas priemones būti pirmuoju verslo pasirinkimu užtikrinant ne tik patikimą ryšį, bet ir integruotus IT bei kibernetinio saugumo sprendimus įvairaus dydžio įmonėms.

Labiausiai prie įmonės pajamų augimo 2024 m. pirmąjį pusmetį prisidėjo spartus IT ir mobiliojo ryšio paslaugų pardavimo augimas. Per šių metų sausį–birželį, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2023 m., mobiliųjų duomenų perdavimo apimtys „Telia Lietuva“ tinkle išaugo 38 proc., o vien tik 5G tinkle – net 2,8 karto. Per 2024 m. antrąjį metų ketvirtį mūsų mobiliojo ryšio abonentų ratas prasiplėtė 29 tūkst. naujų vartotojų, o per paskutinius 12 mėnesių – 44 tūkstančiais.

Pajamų iš plačiajuosčio interneto paslaugų gauta daugiau, nors per paskutinius 12 mėnesių bendras plačiajuosčio interneto prieigų skaičius sumažėjo 4 tūkst. (mažėjo tik DSL prieigų skaičius). Pajamos iš televizijos paslaugų padidėjo, nes, nepaisant mokamos televizijos paslaugų rinkos mažėjimo ir didelės konkurencijos, išaugo „Telia Play“ vartotojų skaičius.

Didesnės pajamos ir sąnaudų taupymas lėmė tai, kad 2024 m. pirmojo pusmečio EBITDA marža neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, palyginus su praėjusių metų duomenimis, padidėjo 1,2 procentinio punkto – iki 37,2 procento.

Vadovaujantis atnaujinta dividendų politika ir eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu 2024 m. gegužę Bendrovė išmokėjo 0,09 euro dividendų vienai akcijai už 2023 metus (už 2022 metus mokėjo 0,06 euro).

Vykdant mobiliojo verslo transformacijos programą pasiekta svarbi gairė – 90 proc. privačių klientų perkelta į naują klientų aptarnavimo sistemą, veikiančią SAP platformoje. Taip bus galima greičiau atsisakyti pasenusių sistemų.

Laikydamiesi savo tvarumo įsipareigojimų ir skatindami žiedinę ekonomiką paleidome pirmąją naudotų mobiliųjų įrenginių supirkimo sistemos dalį ir suteikėme galimybę sužinoti seno telefono vertę internete.

Tęsdama savo paramą Ukrainai „Telia Lietuva“ ir toliau bent iki 2024 m. pabaigos pratęsė nuo karo pradžios taikomus specialius tarifus skambučiams iš Lietuvos į Ukrainą, šioje šalyje naudojamiems mobiliojo interneto duomenims ir iš jos atliekamiems skambučiams į Lietuvą.



