Résultats commerciaux S1 2024 : Renault Group poursuit sa croissance grâce à la complémentarité de ses marques

18 Juillet 2024

RENAULT GROUP POURSUIT SA CROISSANCE GRÂCE À LA COMPLÉMENTARITÉ DE SES MARQUES

Grâce à une stratégie gagnante en Europe 1 (+6,7 %), Renault Group continue d’enregistrer au premier semestre 2024 une hausse de ses ventes globales (+1,9 %) pour atteindre 1 154 700 véhicules vendus.

Le Groupe confirme sa troisième place en Europe : augmentation de 6,7 % de ses volumes avec 847 623 véhicules, dans un marché en hausse de 5,5 %. La marque Renault surperforme le marché : 535 238 véhicules vendus en progression de 8,2 % dans un marché en hausse de 5,5 %, 3 ème marque en Europe et 1 ère en France (VP+VUL). La croissance des véhicules particuliers (VP) repose notamment sur la très forte performance des motorisations E-Tech full hybrid (+45 % vs S1 2023). Sur le marché des véhicules utilitaires, Renault est de nouveau leader 2 avec 171 202 ventes (+19,2 % vs S1 2023). La marque Dacia enregistre une hausse de ses ventes de 4,0 % vs S1 2023 avec 309 816 véhicules et reste dans le top 10 des marques les plus vendues en Europe. Sandero est la voiture la plus vendue tous canaux confondus. La marque Alpine réalise un premier semestre 2024 en progression de 47,7 % (vs S1 2023) avec 2 569 immatriculations, portée par le succès de sa gamme élargie avec l’A110 R Turini.





augmentation de 6,7 % de ses volumes avec 847 623 véhicules, dans un marché en hausse de 5,5 %. Une stratégie commerciale centrée sur les mix et les canaux à forte valeur qui fait ses preuves : La part des ventes à particuliers du Groupe sur ses cinq principaux pays en Europe 3 représente près de 62 % des ventes, soit plus de 20 points au-dessus de la moyenne du marché. 4 véhicules 4 du Groupe sont dans le top 10 des ventes à client particulier en Europe. Sur les segments C et supérieurs , et notamment C-SUV et D-SUV (+10 %), la marque Renault accélère, portée notamment par Austral et Espace E-Tech full hybrid dont les versions haut de gamme sont les plus plébiscitées.

La part des véhicules électrifiés représente 29,6 % des ventes du Groupe en Europe (+4,3 points vs S1 2023). Cette performance s’explique notamment par le succès des motorisations hybrides, dont les ventes augmentent très fortement (+59,6 % par rapport au premier semestre 2023). Près d’un véhicule particulier sur deux vendu par la marque Renault est électrifié grâce au fort succès de ses motorisations hybrides. Renault est la seconde marque en Europe sur le marché des VP hybrides avec Clio, Austral et Captur dans le top 10. Les véhicules 100 % électriques représentent près de 12 % des ventes de la marque Renault et vont continuer à progresser sur le second semestre grâce aux lancements de Scenic E-Tech electric et Renault 5 E-Tech electric. Près de 10 % des ventes de la marque Dacia sont électrifiées, notamment grâce au succès de Jogger Hybrid 140. Alpine a lancé son offensive dans l’électrique en révélant l’A290, sa première citadine sportive 100 % électrique, le 13 juin 2024. L’ouverture des commandes est prévue cet été.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe est solide à 2,6 mois de ventes prévisionnelles à fin juin 2024 , reflétant un bon début d'année en termes de prises de commandes.

, reflétant un bon début d'année en termes de prises de commandes. 2024 est une année riche en lancements avec 10 nouveaux modèles5 venant notamment soutenir le Groupe dans son effort d’électrification mais également dans son développement sur les marchés internationaux.

Boulogne-Billancourt, le 18 juillet 2024

Marque Renault

La marque française automobile la plus vendue dans le monde

La marque Renault enregistre une hausse de 2,0 % de ses ventes (787 223 véhicules) au 1er semestre 2024 par rapport à la même période en 2023, portée par son succès en Europe où elle enregistre une croissance des ventes de 8,2 % (535 238 véhicules). En surperformant le marché en hausse de 5,5 %, la marque renforce sa position de troisième marque VP+VU en Europe portée notamment par l'Espagne (+12,7 %), l’Italie (+18,4 %) et le Royaume-Uni (+32,7 %).

En France, son marché domestique, Renault confirme sa place de leader avec une progression de 8,0 % sur le marché total VP+VU et 214 881 véhicules vendus. Près d’un véhicule sur cinq vendu en France est un véhicule Renault.

A l’international, la marque progresse également en Turquie (10,8 %), au Brésil (5,3 %) et au Maroc (1,5 %). Ces premiers mois de l’année ont vu la mise en œuvre de l’« International Game Plan 2027 ». Avec Grand Koleos, Renault relance la marque en Corée du Sud, tandis que Kardian enregistre un bon démarrage avec plus de 5 200 immatriculations au Brésil. La voiture reçoit également un accueil très favorable au Mexique et sera lancée au Maroc au second semestre. En Turquie, la marque vient de présenter Renault Duster qui sera lancé au second semestre à destination des marchés internationaux.

Politique commerciale axée sur la valeur : une vente sur deux à particulier en Europe, combinée à une accélération sur les segments C et supérieurs

Sur ses cinq principaux pays en Europe, la marque Renault réalise une vente sur deux sur le marché créateur de valeur des clients particuliers. Clio et Captur figurent dans le top 10 des véhicules les plus vendus à particuliers.

Renault accélère également en Europe sa reconquête des segments C et supérieurs et notamment C- SUV et D-SUV (+10 %) grâce à Austral, Espace E-Tech full hybrid et Rafale dont les versions haut de gamme sont les plus plébiscitées par les clients. Ainsi, 55 % des Austral et 72 % des Espace E-Tech full hybrid vendus sont en versions Iconic ou Esprit Alpine.

Marque n°1 sur le marché des VUL En Europe

La marque renforce son leadership sur le marché du VUL6 avec 171 202 véhicules vendus et une augmentation de ses ventes de 19,2 % vs S1 2023, dans un marché en hausse de 12,9 %. Cette dynamique est portée par le succès des produits phares, Kangoo et Express (+30,7 % vs S1 2023) et Master (+16,0 % vs S1 2023) leaders sur leurs segments. Trafic (+22,5 % vs S1 2023), se hisse quant à lui sur la 3ème marche du podium de son segment.

Des choix technologiques pertinents et une stratégie d’électrification sur deux axes

Près d’un véhicule sur deux vendu par Renault est électrifié. La marque poursuit son offensive d’électrification selon une stratégie équilibrée, sur deux « axes technologiques », avec d’un côté une gamme complète de véhicules électriques et de l’autre une gamme full hybride.

Sur les hybrides, Renault est la seconde marque en Europe avec plus d’une vente sur trois et une progression impressionnante de ses ventes de près de 45 % vs S1 2023. Clio, Austral et Captur figurent dans le top 10 des hybrides les plus vendues.

Les véhicules 100 % électriques représentent près de 12 % des ventes de la marque Renault et vont continuer à progresser grâce à Scenic E-Tech electric, et Renault 5 E-Tech electric. Megane E-Tech electric, lancée mi-2022, est dans le top 3 de sa catégorie en Europe.

2024 : une année riche en lancements commerciaux pour la marque Renault

Avec 7 véhicules lancés, 2024 est une année riche en lancement commerciaux pour Renault. La marque connait un premier semestre prometteur en attendant les lancements commerciaux au second semestre de Symbioz, Master et Renault 5 E-Tech electric en Europe. À l’international, la marque va poursuivre la mise en œuvre de l’« International Game Plan » avec les lancements commerciaux de Renault Duster et Grand Koleos tandis que Kardian sera commercialisé sur de nouveaux marchés.

Marque Dacia

Poursuite de la progression

Au premier semestre les ventes de Dacia ont progressé de 3,8 % avec un total de 358 497 immatriculations. En Europe, Dacia a vendu 309 816 véhicules et enregistre une progression de 4,0 % VP+VU. La marque maintient sa 9ème place sur le marché VP et sa position dans le top 10 européen VP+VU.

Résultats portés par une nouvelle identité de marque forte

Portée par une nouvelle identité de marque forte, Dacia conforte sa place sur le podium européen des ventes à clients particuliers, cœur de clientèle de la marque, grâce à ses 4 modèles piliers, et des taux de conquête et de fidélisation au meilleur niveau du marché.

Les ventes mondiales de Dacia Sandero s’élèvent à 164 789 véhicules, en hausse de 18,5 % par rapport au 1er semestre 2023. Premier véhicule vendu à clients particuliers en Europe depuis 2017, Sandero est également le modèle le plus vendu en Europe, tous canaux de clients confondus, au 1er semestre 2024.

Avec 113 783 unités vendues dans le monde, Dacia Duster (incluant la 2ème génération et la 3ème génération commercialisée récemment) progresse de 1,7 % par rapport au 1er semestre 2023. Il maintient sa position sur le podium des SUV vendus à particuliers en Europe.

Dacia Jogger enregistre 50 841 unités vendues dans le monde et progresse de 0,7 % par rapport au 1er semestre 2023. Il est le 1er véhicule du segment C hors SUV vendu à particuliers en Europe.

Du fait de l’évolution des différentes aides gouvernementales et du cycle produit de la voiture, les ventes de Dacia Spring baissent. Cependant, sur ce premier semestre 2024, la Spring est au 5ème rang des petits véhicules électriques (segments A et B) vendus à particuliers en Europe.

Renouvellement de la gamme

Nouveau Dacia Duster, disponible à la commande depuis mi-mars 2024, est présent dans les showrooms depuis juin 2024. Accueilli très favorablement, il a déjà reçu de nombreuses récompenses dans les différents marchés.

Nouvelle Spring 100 % électrique est disponible à la commande depuis avril 2024 en Europe continentale et depuis juin 2024 au Royaume-Uni. Elle arrivera dans les showrooms à l’automne 2024.

Au cours du second semestre 2024, la marque présentera Bigster, son futur SUV du segment C qui arrivera en concession au premier semestre 2025.

Marque Alpine

Performances de la marque

Alpine enregistre une progression mondiale de 47,2 % au premier semestre 2024 (vs S1 2023) avec un record de ventes de 2 720 immatriculations notamment porté par la France (+58,9 %), l’Allemagne (+45,9 %), le Royaume-Uni (+27,2 %) et la Belgique (+29,5 %).

Début de l’ère électrique

En juin, Alpine a lancé son offensive dans l’électrique avec la présentation de l’A290, premier véhicule 100 % électrique de la marque, lors de l’événement des 24 Heures du Mans. L’ouverture des commandes est prévue cet été.

Un déploiement à l’international qui s’intensifie

À l’international, le premier semestre a été marqué par le déploiement d’Alpine en Turquie ainsi que l’inauguration de son premier Atelier Alpine à Barcelone, un concept store expérientiel attendu prochainement à Londres et à Paris. D’ici fin 2024, la marque prévoit l'ouverture de nouveaux Alpine Stores aux Pays-Bas, en Hongrie et en Suède mais également en France (y compris en Guadeloupe).

VENTES MONDIALES DU GROUPE PAR MARQUE S1 2024 S1 2023 ∆ %

vs. S1 2023 Renault 787 223 772 055 +2,0 VP 573 149 585 315 -2,1 VU 214 074 186 740 +14,6 Dacia 358 497 345 399 +3,8 VP 354 357 342 536 +3,5 VU 4 140 2 936 +44,6 Renault Korea Motors 6 260 12 208 -48,7 Alpine 2 720 1 848 +47,2 Autres (1) 0 1 968 -100,0 Renault Group 1 154 700 1 133 478 +1,9



(1) Autres: Mobilize et EVEASY, marque de JMEV.

LES QUINZE PREMIERS MARCHÉS DE RENAULT GROUP

Volumes

S1 2024 PDM ∆ PDM

vs. S1 2023 (En unités) (En %) (En points) 1 France 293 687 26,1 0,0 2 Italie 111 696 11,2 0,8 3 Turquie 84 749 14,7 0,3 4 Espagne 77 161 12,4 0,5 5 Allemagne 76 398 4,7 -0,2 6 Royaume Uni 60 715 5,1 0,7 7 Brésil 55 771 5,2 -0,5 8 Belgique + Luxembourg 36 322 11,1 0,0 9 Roumanie 35 174 37,1 -2,7 10 Maroc 33 433 40,6 2,4 11 Pologne 26 614 8,6 -0,9 12 Inde 23 100 0,9 -0,3 13 Pays Bas 20 269 8,5 -0,5 14 Portugal 20 263 15,2 0,0 15 Argentine 16 067 9,3 -2,0





1 Périmètre Europe ACEA

2 Hors Pick-up

3 France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni

4 Sandero, Duster, Clio, Captur

5 10 lancements de véhicules en 2024, sans compter Renault Duster (hors Europe) et restylage de Captur

6 Hors pick-up

