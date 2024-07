DNA Oyj:n puolivuotiskatsaus 2024: Liikevaihto, käyttökate ja liiketulos jatkoivat kasvuaan

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.7.2024 KLO 8.30

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tammi–kesäkuu 2024

Liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 539 miljoonaa euroa (513).

Käyttökate kasvoi 11 % ja oli 209 miljoonaa euroa (189).

Liiketulos kasvoi 18 % ja oli 109 miljoonaa euroa (93).

Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU) 1) : Matkaviestinnän ARPU kasvoi 7 % ja oli 19,1 euroa (17,8). Kiinteän laajakaistan ARPU kasvoi 2 % ja oli 16,6 euroa (16,3). TV-liittymien ARPU kasvoi 14 % ja oli 10,8 euroa (9,5).

: Liittymämäärät: Matkaviestinverkon liittymämäärä 2) kasvoi ja oli 2 788 000 (2 742 000). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 688 000 (659 000). TV-liittymien määrä laski ja oli 209 000 (218 000).



Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 1–6/2024 1–6/2023 Muutos, % 1–12/2023 Liikevaihto 539 513 5 1 067 Käyttökate 209 189 11 390 osuus liikevaihdosta, % 39 37 37 Poistot ja arvonalentumiset 100 96 190 Liiketulos 109 93 18 200 osuus liikevaihdosta, % 20 18 19 Tulos ennen veroja 99 86 16 183 Tilikauden tulos 78 68 15 146 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15 12 15 Oman pääoman tuotto (ROE), % 19 21 22 Investoinnit 93 92 1 199 Rahavirta investointien jälkeen 149 90 67 163 Nettovelka 635 625 2 670 Nettovelka/käyttökate 1,5 1,7 1,7 Nettovelkaantumisaste (gearing), % 96 99 104 Omavaraisuusaste, % 42 38 37 Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja laimennettu, euroa 0,59 0,51 1,11 Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 719 1 749 -2 1 718





Toimitusjohtajan katsaus

Katsauskauden talousluvut osoittavat liiketoimintamme kehittyneen myönteisesti. Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 5 % ja oli 539 miljoonaa euroa (513). Käyttökate kasvoi 11 % ja oli 209 miljoonaa euroa (189). Liiketulos kasvoi 18 % ja oli 109 miljoonaa euroa (93). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi vertailukaudesta ja oli 2 788 000 liittymää (2 742 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 19,1 euroon (17,8). Myös kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi vertailukaudesta ja oli 688 000 liittymää (659 000), samalla kun liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi 16,6 euroon (16,3). TV-liittymien määrä laski odotetusti.

DNA:n 5G-verkon väestöpeitto oli kesäkuun päättyessä jo liki 98 %. Pitkään jatkunut verkon päivitystyö näkyy kasvaneina datanopeuksina myös 4G-palveluissa. Mobiiliverkkojen kehitys painottuu kuitenkin yhä enemmän juuri 5G-tekniikkaan, ja seuraavaksi markkinoille odotetaan myös ensimmäisiä 5.5G-pohjaisia palveluita. DNA pilotoi 5.5G-tekniikkaa medialle jo viime vuoden lopulla saavuttaen kaupallisessa verkossaan jopa 10 gigan datanopeuden. Keväällä DNA myös lanseerasi ensimmäisenä Suomessa kahden gigan laajakaistaliittymät kiinteässä laajakaistaverkossa, kaapelilaajakaistassa ja Ethernet-teknologiassa. Nopeudelle on tarvetta, sillä käytetyn datan määrät ovat jatkuvassa kasvussa.

Suomalaisten tietoturvataidossa on yhä petrattavaa. Vain 54 % suomalaisista kokee, että heillä on riittävästi tietoa tietoturvauhkista, kertoo teettämämme tuore tutkimus3⁾. Toinen tutkimus4⁾ kertoo, että suomalaiset yrityksetkin ovat varautuneet kyberuhkiin puutteellisesti. DNA:lla me näemme suomalaisen kyberresilienssin kasvattaminen yhteisenä haasteena meille kaikille. Kesäkuussa emoyhtiömme Telenor kertoikin perustavansa pohjoismaisen Telenor Cyberdefence -yrityksen. Tämä avaa mahdollisuuksia laajentaa kyberturvatarjontaamme entisestään.

​​Olemme uudistaneet vuoden 2024 kuluessa aktiivisesti myös brändistrategiaamme. DNA on asennebrändi, joka uskaltaa haastaa, kokeilla ja välittää. Vahva brändi erottaa meidät myös kilpailijoistamme – onhan vahvan brändin tärkein tehtävä helpottaa valintapäätöstä ostotilanteessa. Olen varma, että brändimme keskeisin viesti, uskalla, tulee näkymään asiakkaillemme monella tapaa kuluvan vuoden aikana.

DNA on pitänyt touko–kesäkuussa laajasti esillä itsellenikin hyvin tärkeää aihetta, inhimillistä johtamista. Aihetta käsitteleviin podcast-jaksoihin olen kutsunut mukaan eri alojen huippuasiantuntijoita, jotka ovat jakaneet oivalluksiaan ja ajatuksiaan. Tavoitteena on ollut herättää yhteiskunnallista keskustelua ja edistää inhimillisempää johtamista kaikilla organisaatiotasoilla. Podcast-hanke heijastelee myös hienosti DNA:laista yrityskulttuuria, jonka keskiössä on työnantajalupauksemme inhimillisestä ja omanlaisesta DNA:sta.

DNA:n toimintaympäristön osalta on tärkeää huomioida, että Suomen talous on edelleen taantumassa, vaikka Suomen Pankki arvioi5⁾ kesäkuisessa ennusteessaan, että luvassa on hidas virkoaminen. Inflaatio on hidastunut selvästi ja kotitalouksien ostovoiman parantuminen tukee yksityisen kulutuksen elpymistä. Samalla Ukrainassa ja Gazassa käytävät sodat aiheuttavat kuitenkin edelleen globaalia epävarmuutta, mikä heijastuu Suomeenkin. DNA on varautunut toiminnassaan maailmanpoliittisen tilanteen muutoksiin ja kasvaneiden levottomuuksien myötä lisääntyneisiin sabotaasi-, vaikuttamis- ja tietomurtoyrityksiin.

Jussi Tolvanen

toimitusjohtaja

ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä. Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät. Tutkimustiedote saatavilla: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=70352343 Tutkimustiedote saatavilla: https://corporate.dna.fi/lehdistotiedotteet?type=stt2&id=70120505 Suomen Pankki 11.6.2024: Suomen talous virkoaa pienin askelin taantumasta. Saatavilla: https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/tiedotteet/2024/suomen-talous-virkoaa-pienin-askelin-taantumasta/

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi

Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Kipinoinen, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Tehtävämme yhteiskunnassa on yhdistää tärkeimmät. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n asiakkaat ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 1 067 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1 700 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, X:ssä @DNA_fi, Facebookissa @DNA.fi ja LinkedInissä @DNA-Oyj.

