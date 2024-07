Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2024 (IFRS)

Innofactor Oyj:n puolivuosikatsaus 18.7.2024 klo 9.00

Haasteellisessa markkinatilanteessa Innofactor jäi toisella vuosineljänneksellä tavoitteistaan, minkä lisäksi oikeudenkäyntikulut laskivat merkittävästi lisää kannattavuutta.

Huhti–kesäkuu 2024 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 19,9 miljoonaa euroa (2023: 20,1), jossa laskua 1,1 %

Käyttökate oli noin 0,6 miljoonaa euroa (2023: 1,8), jossa laskua 65,8 % Käyttökatteeseen sisältyy noin 0,75 miljoonan euron oikeudenkäyntikulut, joita ilman käyttökate olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 23,2 %

Liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (2023: 1,0), jossa laskua 114,5 % Liikevoittoon sisältyy vastaavat oikeudenkäyntikulut kuin käyttökatteeseen, joita ilman liikevoitto olisi ollut noin 0,6 miljoonaa euroa, jolloin vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 38,2 %

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 70,4 miljoonaa euroa (2023: 77,3), jossa laskua 8,9 %

Tammi–kesäkuu 2024 lyhyesti:

Liikevaihto oli noin 41,1 miljoonaa euroa (2023: 40,3), jossa kasvua 1,8 % Käyttökate oli noin 3,2 miljoonaa euroa (2023: 4,3), jossa laskua 24,6 % Käyttökatteeseen sisältyy noin 0,75 miljoonan euron oikeudenkäyntikulut, joita ilman käyttökate olisi ollut 4,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 7,0 % Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (2023: 2,7), jossa laskua 37,2 % Liikevoittoon sisältyy vastaavat oikeudenkäyntikulut kuin käyttökatteeseen, joita ilman liikevoitto olisi ollut noin 2,4 miljoonaa euroa, jolloin vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 9,3 %







Konsernin tunnusluvut, IFRS

1.4.– 30.6.2024 1.4.– 30.6.2023 Muutos 1.1.– 30.6.2024 1.1.– 30.6.2023 Muutos Liikevaihto tuhatta euroa 19 866 20 095 -1,1 % 41 052 40 317 1,8 % Liikevaihto edellisellä kaudella 20 095 16 946 40 317 33 911 Liikevaihdon kasvu -1,1 % 18,6 % 1,8 % 18,9 % Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA, Käyttökate) tuhatta euroa 604 1 765 -65,8 % 3 204 4 252 -24,6 % prosenttia liikevaihdosta 3,0 % 8,8 % 7,8 % 10,5 % Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta euroa -143 984 -114,5 % 1 693 2 695 -37,2 % prosenttia liikevaihdosta -0,7 % 4,9 % 4,1 % 6,7 % Tulos ennen veroja tuhatta euroa -202 813 -124,9 % 1 541 2 124 -27,4 % prosenttia liikevaihdosta -1,0 % 4,0 % 3,8 % 5,3 % Tulos tuhatta euroa -343 459 -174,8 % 1 034 1 496 -30,8 % prosenttia liikevaihdosta -1,7 % 2,3 % 2,5 % 3,7 % Tilauskanta 70 355 77 250 -8,9 % 70 355 77 250 -8,9 % Nettovelkaantumisaste (Gearing) 24,6 % 46,6 % -22,0 % 24,6 % 46,6 % -22,0 % Nettovelkaantumisaste ilman IFRS16 15,2 % 30,5 % -15,3 % 15,2 % 30,5 % -15,3 % Omavaraisuusaste 51,0 % 46,6 % 4,4 % 51,0 % 46,6 % 4,4 % Omavaraisuusaste ilman IFRS16 53,6 % 50,4 % 3,2 % 53,6 % 50,4 % 3,2 % Aktiivinen henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana* 587 584 0,5 % 583 576 1,2 % Aktiivinen henkilöstö katsauskauden lopussa* 591 588 0,5 % 591 588 0,5 % Tulos per osake (euroa) -0,01 0,01 -174,8 % 0,03 0,04 -30,8 %

*) Innofactor-konsernissa seurataan aktiivisen henkilöstön määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla olevia työntekijöitä.

Innofactorin tulevaisuuden näkymät vuodelle 2024

Innofactorin vuoden 2024 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta 2023, jolloin liikevaihto oli 80,3 miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus: Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan tilauskantaamme edellisestä vuosineljänneksestä

Liikevaihto vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä oli 19,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 1,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen ja Norjan liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä, mutta Ruotsin ja Tanskan liikevaihto laski. Käyttökate (EBITDA) laski 65,8 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 0,6 miljoonaan euroon (3,0 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa. Käyttökatteeseen sisältyy noin 0,75 miljoonan euron oikeudenkäyntikulut, joita ilman käyttökate olisi ollut 1,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 23,2 %.

Liikevaihto vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 41,1 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Suomen ja Norjan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta Ruotsin ja Tanskan laski. Käyttökate (EBITDA) laski 24,6 prosenttia edellisestä vuodesta päätyen 3,2 miljoonaan euroon (7,8 prosenttia liikevaihdosta) ja oli positiivinen Suomessa ja Norjassa. Käyttökatteeseen sisältyy noin 0,75 miljoonan euron oikeudenkäyntikulut, joita ilman käyttökate olisi ollut 4,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 7,0 %.

Markkinatilanne jatkui vaikeana vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden toisen neljänneksen aikana uusmyynti oli haastavaa. Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 70,4 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 8,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tilauskanta nousi kuitenkin vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä 2,2 prosenttia. Haastavan kysyntätilanteen takia laskutusasteemme jäi tavoitteestamme.

Innofactor haluaa säilyttää kilpailukykynsä, kun kysyntä lähtee jossain vaiheessa jälleen nousuun. Emme ole hinnoitelleet kilpailutuksissa omia palveluitamme alle omakustannushintojemme. Sopeutamme toimintaamme maltillisesti. Olemme vähentäneet alihankinnan käyttöä erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Toisen vuosineljänneksen aikana vähensimme lisäksi oman henkilöstömme määrää noin 20 prosentilla Ruotsissa, jossa liiketoiminnan kannattavuus on jatkunut pitkään heikkona ja haastava markkinatilanne edelleen heikentänyt tilannetta. Tästä aiheutui kuluja toiselle vuosineljännekselle, mutta ei enää toiselle vuosipuoliskolle.

Tukholman kauppakamarin välimiesoikeuden antaman ratkaisun mukaan Innofactor Oyj ei tule saamaan perittyä sille aiemmin myönnettyä noin 2,3 miljoonan euron vahingonkorvausta täysimääräisenä vuoden 2016 Lumagate-yritysostoon liittyen, vaan yhtiön jako-osuus tulee jäämään enimmillään noin 1 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi Innofactor Oyj ottaa vastattavakseen oikeudenkäyntikulunsa, noin 309 000 euroa, vastapuolen oikeudenkäyntikulut, noin 310 000 euroa sekä välimiesmenettelyn kulut 166 150 euroa. Kulut on kirjattu kokonaisuudessaan vuoden toiselle vuosineljännekselle, eikä mitään lisäkustannuksia pitäisi asian suhteen enää tulla.

Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. Tämä vaatii pitkäjännitteisyyttä ja määrätietoista toimintaa niin yhtiön johdolta, työntekijöiltä kuin sijoittajiltakin. Innofactor etsii edelleen aktiivisesti mahdollisia uusia strategisia kumppanuuksia Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.

Strategia ja sen toteutuminen katsauskaudella

Innofactorin strategia koostuu tarkoituksesta, missiosta, visiosta, strategisista valinnoista, arvoista, toimintaperiaatteesta, työnantajalupauksesta ja pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Tarkoitus: Innovoimme toimivamman maailman puolesta (Innovating to Make the World Work Better)

Missio: Edistämme modernia digitaalista organisaatiota

Visio: Johtava pohjoismainen digitaalisen transformaation kumppani Microsoft-ekosysteemissä

Strategiset valinnat:

osaavimmat pohjoismaiset tiimit

tuotteistettu kohdennettu tarjonta

proaktiivinen ja joustava toimintatapa

innovointi edelläkävijäasiakkaiden kanssa

Arvot:

vastuullisuus

toimintavapaus

innovaatio

asiakas

Toimintaperiaate: Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Haluamme toteuttaa ratkaisuja, jotka sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja saavat hymyn heidän huulilleen.

Työnantajalupaus: Ole oma itsesi (Be The Real You)

Pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet:

saavuttaa noin 20 prosentin vuosittainen kasvu, josta pääosa pyritään saavuttamaan orgaanisesti

saavuttaa noin 20 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon

pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus



Innofactorin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 41,1 miljoonaa euroa (2023: 40,3), jossa oli kasvua 1,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vallitseva heikko markkinatilanne tekee liikevaihdon kasvutavoitteesta tällä hetkellä haastavan. Innofactor pyrkii jatkamaan toimenpiteitä, jotka tukevat liikevaihdon voimakkaampaa kasvua jatkossa.

Käyttökate (EBITDA) oli 7,8 prosenttia liikevaihdosta (2023: 10,5 %). Käyttökate laski katsauskaudella 24,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Käyttökatteeseen sisältyy noin 0,75 miljoonan euron oikeudenkäyntikulut, joita ilman käyttökate olisi ollut 4,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen muutos olisi ollut laskua 7,0 %. Vaikka kannattavuus on pitkällä aikavälillä parantunut, vaaditaan sen osalta vielä seuraavien vuosien aikana johdon huomiota ja työtä, jotta päästään pitkän tähtäimen tavoitteeseen, noin 20 prosentin käyttökatteeseen.

Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–30.6.2024 5,5 miljoonaa euroa (2023: 3,9 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 51,0 prosenttia (2023: 46,6 prosenttia). Liiketoiminnan vahva rahavirta tukee Innofactorin strategista kannattavan kasvun tavoitetta, jossa turvataan kaikissa tilanteissa rahoituksellinen vakavaraisuus. Korollisen vieraan pääoman määrä on pienentynyt huomattavasti ja yhtiöllä on katsauskauden lopussa korollista velkaa rahalaitoksille enää noin 4,0 miljoonaa euroa, joka muodostuu kokonaisuudessaan lyhytaikaisesta velasta.

Espoossa 18.7.2024

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

