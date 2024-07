VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024 : Chiffre d’affaires de 108 M€ (-5,8%) Premier semestre préservé dans un marché en baisse

COMMUNIQUE FINANCIER

Chiffre d’affaires de 108 M€ (-5,8%)

Premier semestre préservé dans un marché en baisse

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE*



CHAMPAGNES VINS ROSES

PORTOS & SPARKLING WINES 108 M€ 94 M€ 14 M€ Comparé au S1 2023 -5,8% -6,7% 0%

*en cours d’audit

Reims, le 18 juillet 2024



Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 de Vranken-Pommery Monopole s’établit à 108 M€ (-5,8% par rapport au S1 2023). Il s’inscrit à plus de 100 M€ pour la 3ème année consécutive, et est supérieur de 24% à celui de 2019 (année de référence pré-covid).

Le chiffre d’affaires est stable en France, mais il baisse de 8,7% à l’export, avec un recul marqué dans certains pays européens comme l’Allemagne ou l’Italie, et le Japon en raison de la dévaluation du Yen.

En conséquence, l’export représente 64% du chiffre d’affaires consolidé semestriel, contre 67% au 1er semestre 2023.

Branche Champagne

Le chiffre d’affaires Champagne se monte à 94 M€ en retrait de 6,7% par rapport au S1 2023. La baisse des volumes est générale sur l’ensemble des marchés, mais les hausses de prix ont permis d’en amortir les effets.

Le Groupe poursuit sa stratégie de création de valeur en s’appuyant sur la qualité de ses produits, sa créativité et sa forte position historique en France.

Pour illustrer cette ambition, Champagne Pommery & Greno a présenté en 2024 une nouvelle cuvée à l’occasion de la célébration du 150ème anniversaire de la création du Brut en 1874 par Madame Pommery: Pommery Grand Apanage 1874. Ce brut multi-millésimés dédié aux gastronomes propose aux amateurs de grands Champagnes une nouvelle « Expérience Pommery #1 », celle du goût et du plaisir de la dégustation.

Branche Vins, Portos et Sparkling Wines

Le chiffre d’affaires de la branche est stable à 14 M€.

Les mauvaises conditions climatiques dans les régions les plus consommatrices de vins rosés ont eu un impact négatif dans le déclenchement de l’acte d’achat des consommateurs qui se traduit par une baisse de 20% du chiffre d’affaires.

Les ventes de Portos et Douro Wines progressent de 3,5% grâce à une bonne dynamique à l’export.

Les Sparkling Wines progressent en France et en Europe mais affichent des performances plus contrastées hors d’Europe.

Société à Mission « La Vérité du Terroir »

L’année 2024 a été placée sous le signe de la préservation de la biodiversité par le Comité de Mission.

Dans tous nos vignobles et sur nos sites de production, les initiatives visant la protection des sols, la préservation de la ressource en eau, ou encore la préservation de la faune et de la flore sont mises en avant au sein du groupe et en-dehors.

Des actions concrètes ont déjà été mises en place :

La restauration de murets en pierre qui abritent certaines espèces végétales et des petits reptiles

L’entretien des roubines en Camargue

La végétalisation des talus

L’installation de perchoirs à rapaces

L’utilisation de couverts végétaux dans les vignes pour éviter le recours aux herbicides

La plantation de haies afin d’attirer animaux et insectes et créer ainsi des corridors de biodiversité

L’implantation de 30 ruches connectées sur 10 sites à travers le projet Bee’iodiv

D’autres initiatives intégrants nos parties prenantes sont en projet comme Vert Cot’Eau 2.0, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et Avize Viti Campus avec l’ambition de favoriser l’implantation de biodiversité en mobilisant les différents partenaires présents sur un même coteau. La logique de ce projet collectif est de créer une liaison écologique entre les trames verte (la forêt, les vignes, les prairies) et bleue (les rivières) sur le territoire.

Perspectives

En Champagne, les conditions climatiques ont été particulièrement défavorables depuis le début de l’année : gelées de printemps, coulure et millerandage au moment de la fleur, et pression mildiou très importantes liée aux forts cumuls de précipitations. Ces évènements climatiques vont nécessairement limiter le rendement de la vendange 2024.

Dans ce contexte, le Groupe a pris la décision de procéder à des arbitrages vers une distribution plus sélective afin de mieux valoriser les mises en marché de ses grandes marques Cuvée Louise de Pommery, et Cuvée Diamant de Vranken.

En Camargue, Provence et dans le Douro supérieur, les vendanges s’annoncent pour le moment à des niveaux normatifs.

Prochaine communication

Publication des résultats semestriels 2024 : 12 septembre 2024 après bourse.



A propos de Vranken-Pommery Monopole

Vranken-Pommery Monopole gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l’élaboration des vins à leur commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de viticulture durable et de préservation de l’environnement.

Son portefeuille de marques comprend :

les Champagnes : Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte, et Bissinger & Co ;

les Portos : Rozès et São Pedro, et les vins du Douro : Terras do Grifo ;

les vins des Camargue : Domaine Royal de Jarras et Pink Flamingo, et les vins de Provence : Château La Gordonne ;

les Sparkling Wines : Louis Pommery California, Louis Pommery England, Brut de France et Pink Flamingo.

Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles.



(Code "VRAP" (Paris), code "VRAB" (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).

Contacts

Vranken-Pommery Monopole :

Franck Delval, Directeur des Contrôles Financiers

+33 3 26 61 62 34, comfi@vrankenpommery.fr Presse

Laurent Poinsot, +33 1 53 70 74 77, lpoinsot@image7.fr

Caroline Simon, +33 1 53 70 74 65, caroline.simon@image7.fr

Pièces jointes