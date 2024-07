Ne manquez pas cette occasion ! Le solde d'été sur le mobilier Gus* Modern à Nüspace est arrivée !

MONTRÉAL, 22 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Préparez-vous à transformer votre maison avec style ! Nüspace, votre détaillant canadien préféré pour tout ce qui est chic et moderne, est ravi d'annoncer une fabuleuse vente de 20% de rabais sur tous les meubles Gus* Modern. Cette vente est actuellement en cours et se poursuivra jusqu'au 11 août, alors n'attendez pas pour vous procurer ces pièces élégantes à des prix imbattables !



Gus* Modern est la marque de référence pour les amateurs de meubles élégants et durables. Des canapés et fauteuils aux tables élégantes, leurs designs allient le charme du milieu du siècle à une touche contemporaine, ce qui les rend parfaits pour n'importe quelle maison moderne. Et maintenant, vous pouvez ramener ces superbes pièces à la maison pour 20 % de moins.

« Nous sommes ravis d'offrir à nos clients cette offre fantastique sur les meubles Gus* Modern », a déclaré Erwan Bersihand, directeur général de Nüspace. « Leurs designs ne sont pas seulement beaux mais aussi conçus pour durer, et nous savons que nos clients aimeront ajouter ces pièces à leurs maisons. »

Alors, qu'attendez-vous ? Visitez le site Web de Nüspace à nuspace.ca ou passez au magasin le plus près de chez vous pour profiter de ces soldes d'été. Dépêchez-vous, car ces aubaines ne dureront pas longtemps !

À propos de Nüspace

Nüspace est une destination incontournable au Canada pour le mobilier et le design contemporains. Nous sommes fiers d'offrir une collection de produits innovateurs et de haute qualité provenant de marques réputées telles que Gus* Modern, Fatboy, Umage et TOOU Design. Pour en savoir plus, visitez le site nuspace.ca.

Contact médias :

Nom : Erwan Bersihand

Titre : Directeur général

Courriel : erwan@nuspace.ca

Téléphone : (514) 903-5731

Boutiques :

Plateau Mont-Royal : 4689 rue Saint-Denis, Montréal (QC)

Vieux-Montréal : 333 place d'Youville, Montréal (QC)

Dix30 : 8480 boulevard Leduc, Unité 80, Brossard (QC)

