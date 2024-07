CHIFFRE D’AFFAIRES – S1 2024

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉRIGNAC, FRANCE – LE 24 JUILLET 2024

PREMIER SEMESTRE 2024

UN CHIFFRE D’AFFAIRES ÉLEVÉ

ET UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE CONTINUE

Chiffre d'affaires consolidé de 186,9 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une croissance de 49,5 % par rapport au S1 2023.

Chiffre d'affaires tiré par la croissance organique (+35,0 % à périmètre constant) et par des intégrations d’acquisitions stratégiques réussies.

Confirmation de la guidance de chiffre d’affaires pour 2024.





Exosens (Euronext FR001400Q9V2 - EXENS), une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,9 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une croissance de 49,5 % et une augmentation de 61,9 millions d'euros par rapport au premier semestre clos le 30 juin 2023 qui s’élevait à 125,0 millions d'euros.

La croissance organique1 du chiffre d'affaires s’est élevée à 35,0 %.

S1 2023

(€m) S1 2024

(€m) Variation annuelle

Croissance totale Variation annuelle

Croissance organique Chiffre d’affaires 125.0 186.9 +49.5% +35.0%

Cette augmentation du chiffre d'affaires est principalement due à l’effet combiné de : (i) la croissance organique avec une augmentation significative du volume des ventes du groupe, associée à des hausses de prix et (ii) l'intégration réussie de Telops, El-Mul et ProxiVision, acquis respectivement en octobre 2023, juillet 2023 et juin 2023.

« Notre solide performance au premier semestre 2024 démontre à la fois notre leadership sur des marchés en forte croissance et la puissance de notre stratégie de fusions-acquisitions structurée et créatrice de valeur, ce qui nous permet de saisir des opportunités de croissance prometteuses et de continuer à proposer à nos clients des technologies de pointe pour un monde plus sûr », a déclaré Jérôme Cerisier, Directeur général.

Perspectives 2024

Sur la base de cette forte croissance du chiffre d’affaires au premier semestre, la société réitère ses perspectives de croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette 15%-20% et d'environ 30 % de croissance totale du chiffre d'affaires incluant la contribution sur 12 mois des acquisitions réalisées en 2024.

Calendrier financier

4 août 2024 : début de la « quiet period »

3 septembre 2024 (avant bourse) : Résultats semestriels 2024

4 septembre : fin de la « quiet period »

14 octobre 2024 : début de la « quiet period »

28 octobre 2024 (avant bourse) : Chiffre d'affaires et marge brute du troisième trimestre 2024

29 octobre 2024 : fin de la « quiet period »

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 600 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2) et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Plus d’informations : exosens.com

Investisseurs et analystes :

Quynh-Boi Demey, q.demey@exosens.com

Contact presse :

Brunswick group – exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13

Nicolas Buffenoir, + 33 6 31 89 36 78

Avis important

Les données financières présentées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été auditées ou fait l’objet d’une revue limitée de la part des commissaires aux comptes.

Ce communiqué de presse n'est pas diffusé et des copies ne peuvent être distribuées ou envoyées, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. La distribution de ce document peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 22 mai 2024 sous le numéro I. 24-010.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Exosens décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle d’Exosens. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

1 La croissance organique est la croissance du chiffre d’affaires réalisée par le Groupe à périmètre constant, qui correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n » par l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe à la clôture de la période « n-1 » (à l’exclusion de toute contribution des sociétés éventuellement acquises après la clôture de la période « n-1 »), par rapport au chiffre d’affaires réalisé au cours de la période « n-1 » par les mêmes sociétés, indépendamment de leur date d’entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe. La croissance organique au titre du semestre clos le 30 juin 2024exclut ainsi la contribution des sociétés ProxiVison, El-Mul et Telops, acquises par le Groupe en juin 2023, juillet 2023 et octobre 2023 respectivement

Pièce jointe