Communiqué Orange : résultats du 1er semestre 2024

Communiqué de presse

Paris, le 24 juillet 2024

Information financière au 30 juin 2024

Le plan stratégique Lead the Future délivre une solide performance

Avancées majeures sur les quatre piliers de Lead the Future à mi-parcours

Accélération de la croissance d’EBITDAaL au 2 ème trimestre

trimestre Forte génération de cash-flow au 1 er semestre

semestre Confirmation des objectifs annuels 2024

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 989 0,9 % 1,6 % 19 839 1,5 % 2,5 % EBITDAaL 3 106 2,6 % 3,3 % 5 511 2,5 % 3,7 % Résultat d'exploitation 2 032 8,4 % (1,4)% Résultat net de l'ensemble consolidé 1 092 0,4 % dont Résultat net des activités poursuivies 884 (16,3)% dont Résultat net des activités cédées (Espagne) 209 ns Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 824 (6,0)% eCAPEX (hors licences) 1 537 2,2 % (7,5)% 3 087 2,3 % (2,1)% dont hors Espagne 1 537 2,2 % 3,6 % 2 921 2,6 % 4,0 % dont Espagne - - - 166 (2,1)% (52,2)% EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 569 3,0 % 3,0 % 2 590 2,4 % 3,4 % Cash-flow organique (activités télécoms) 1 437 (2,7)% dont hors Espagne 1 551 17,4 % Free cash-flow all-in (activités télécoms) 1 138 (1,1)% dont hors Espagne 1 255 21,1 % Résultat net par action (EPS) en euro 0,28 (7,1)%

Commentant ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Orange réalise un très bon premier semestre avec des résultats solides qui nous permettent de confirmer la guidance du Groupe. Ces résultats, notamment marqués par une forte hausse du cash-flow, sont toujours portés par la performance remarquable des activités en Afrique et Moyen-Orient et par la solide amélioration d’EBITDAaL en Europe, y compris en France où l’EBITDAaL se stabilise ce semestre.

Cela démontre une nouvelle fois notre capacité à exécuter le plan stratégique « Lead the Future » dans un environnement de marché en constante évolution.

En France, notre position de leader notamment sur le haut-de marché et l’excellente qualité réseau et de service nous permettent de maintenir une politique de prix disciplinée. Nous continuons de lancer des offres innovantes et différenciantes comme la nouvelle solution de cybersécurité « Orange Cybersecure » à destination des particuliers, qui s’appuie sur l’expertise reconnue de notre filiale Orange Cyberdefense.

En Espagne, les équipes de MASORANGE sont totalement opérationnelles et commencent à délivrer les premières synergies. Aujourd’hui, MASORANGE annonce la signature d’un accord non engageant avec Vodafone Spain pour la création d’une FiberCo, ce qui nous permettrait de capitaliser sur nos infrastructures.

Je tiens à remercier sincèrement tous les collaborateurs d’Orange pour leur engagement et leurs performances ce semestre. Nous allons continuer à démontrer notre savoir-faire tout au long de ces prochaines semaines à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Orange est là pour connecter athlètes, organisateurs, spectateurs et téléspectateurs du monde entier. »



Le chiffre d’affaires du groupe Orange est en hausse de 0,9% par rapport au 2ème trimestre 20231 (+85 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,4% ou +182 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-7,9% ou -128 millions d'euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au 1er trimestre.

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse (+10,3% ou +177 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance à deux chiffres de ses quatre moteurs (+17,9% pour la Data mobile, +19,2% pour le Fixe haut débit, +18,9% pour Orange Money et en transverse +14,5% pour le B2B).

est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse (+10,3% ou +177 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance à deux chiffres de ses quatre moteurs (+17,9% pour la Data mobile, +19,2% pour le Fixe haut débit, +18,9% pour Orange Money et en transverse +14,5% pour le B2B). Les revenus de la France augmentent de 0,3% (+14 millions d'euros) grâce à la hausse des services de détail hors RTC 2 (à +2,5%), en ligne avec l’ambition Lead the Future de croissance entre 2,0% et 4,0% et à une moindre baisse du wholesale (-5,7%).

augmentent de 0,3% (+14 millions d'euros) grâce à la hausse des services de détail hors RTC (à +2,5%), en ligne avec l’ambition Lead the Future de croissance entre 2,0% et 4,0% et à une moindre baisse du wholesale (-5,7%). L ’Europe est en décroissance (-2,2% ou -38 millions d’euros) du fait du déclin des activités à faible marge, partiellement compensé par la croissance des services convergents (+7,1%).

est en décroissance (-2,2% ou -38 millions d’euros) du fait du déclin des activités à faible marge, partiellement compensé par la croissance des services convergents (+7,1%). La légère baisse des revenus d' Orange Business (-1,4% ou -27 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,9% ou -65 millions d'euros), en partie compensé par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+4,6% ou +43 millions d'euros), tirée par Orange Cyberdefense (+10,6%).

(-1,4% ou -27 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,9% ou -65 millions d'euros), en partie compensé par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+4,6% ou +43 millions d'euros), tirée par Orange Cyberdefense (+10,6%). Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en Europe (y compris la France) avec un total de 9,1 millions de clients convergents (+1,4%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 245,9 millions d’accès dans le monde (+7,3%), dont 91,1 millions de forfaits (+10,9%). Les services fixes totalisent 38,9 millions d’accès dans le monde (en baisse de

-3,3%), dont 13,7 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,0%). Les accès Fixe bas débit poursuivent leur baisse (-12,8%).





La croissance de l'EBITDAaL démontre la capacité du Groupe à mettre en œuvre sa stratégie valeur.

L'EBITDAaL du Groupe est en hausse de 2,6% sur le 2ème trimestre. Sur le 1er semestre 2024, il s'élève à 5 511 millions d’euros (+2,5%), en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. Cette croissance est tirée par la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+14,7%), par une performance solide en Europe (+4,0%) et par la France (+0,3%). Ces performances font plus que compenser la baisse d’Orange Business (-11,3%), qui améliore la tendance par rapport au 1er semestre 2023 (+5,4 points). L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 5 573 millions d’euros (+2,4%).

Le résultat d’exploitation du Groupe au 1er semestre 2024 ressort à 2 032 millions d'euros, en hausse de 8,4% du fait de l’augmentation de l’EBITDAaL.

Le résultat net de l'ensemble consolidé au 1er semestre 2024 est stable à 1 092 millions d'euros (+4 millions d'euros en données historiques). Le recul de -172 millions d’euros du résultat net des activités poursuivies est compensé par la progression de +176 millions d’euros du résultat net des activités cédées. La contribution au résultat net du 1er semestre 2024 des activités espagnoles représente 3 millions d’euros3.

Le résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère s’établit à 824 millions d’euros. Le Résultat net par action, part du groupe (ou EPS : Earnings per share) s'élève à 0,28 euro par rapport à 0,30 euro au 1er semestre 2023.

Les eCAPEX s'élèvent au 1er semestre 2024 à 2 921 millions d'euros hors Espagne, en croissance de +2,6%, en particulier en Afrique et Moyen-Orient pour soutenir la croissance. Le taux de eCAPEX des activités télécoms rapporté au chiffre d’affaires est de 14,7%, conforme à l'objectif de maîtrise autour de 15% en 2024. Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 57,6 millions hors Espagne (+11,6%) et la base clients FTTH 12,6 millions (+14,8%).

Le cash-flow organique des activités télécoms hors Espagne s'élève au 30 juin 2024 à 1 551 millions d’euros, en ligne avec l’objectif d’atteindre au moins 3,3 milliards d’euros fin 2024. Cette forte amélioration de génération de cash de 17,4% sur un an (+230 millions d'euros) résulte principalement de l'amélioration de l’indicateur « EBITDAaL – eCAPEX » (+64 millions d'euros en données historiques) et de la baisse des paiements de charges d'impôts (+134 millions d'euros).

Le free cash-flow "all-in" des activités télécoms hors Espagne s'élève à 1 255 millions d'euros, en croissance de plus de 21% sur un an.

La dette nette diminue de 3 991 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2023 principalement du fait de l’effet des 4 461 millions d’euros de produits reçus dans le cadre de la création de la co-entreprise MASORANGE en Espagne. Le ratio "endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms" diminue à 1,90x au 30 juin 2024, restant en ligne avec l’objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme. La position de liquidité des activités télécoms de 17 391 millions d'euros est solide et le coût moyen de la dette brute est de 2,96%.

Objectifs financiers

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 20244 :

EBITDAaL en légère croissance

Discipline sur les eCAPEX

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Orange versera le 5 décembre 2024 un acompte sur le dividende 2024 de 0,30 euro en numéraire. Au titre de l’exercice 2024, le versement d’un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2025.





Engagements d'Orange en matière de durabilité

Orange poursuit au 1er semestre 2024 la progression vers ses engagements.

Les scores aujourd’hui attribués par les agences de notation ESG sont favorables : MSCI : A ; Sustainalytics : risque faible ; ISS : Prime B- ; CDP : A-.

SBTi a validé les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’Orange à moyen terme 2030 et long terme 2040.

Orange a d’ores et déjà dépassé son objectif de réduction de ses émissions de CO 2 des scopes 1 et 2, et a lancé cette année un programme auprès de ses plus grands fournisseurs dans l’objectif de construire ensemble un chemin de long terme vers le net zéro carbone.

Orange a lancé en juin en France sur le marché B2C des solutions de cybersécurité.

Le nombre de bénéficiaires de formation gratuite au numérique a atteint 2,2 millions depuis 2021, en ligne avec l’ambition.

Orange a publié sa Politique relative au respect des droits humains, avec les engagements de promouvoir la citoyenneté numérique, d’œuvrer pour le respect de la vie privée et la liberté d’expression, d’agir pour la non-discrimination et l’égalité des chances, de garantir des conditions de travail décentes et une pratique des affaires en toute confiance, tout en atténuant les impacts environnementaux de ses activités.

Evolution du portefeuille d’actifs

Démarrage de MASORANGE en Espagne

MASORANGE, la co-entreprise détenue à parts égales par Orange et MASMOVIL qui regroupe les activités en Espagne, a été créée le 26 mars 2024. L’activité du Groupe en Espagne est considérée comme une activité cédée en application de la norme IFRS 5 jusqu’à la clôture de l’opération. Elle est par la suite consolidée dans les comptes du groupe selon la méthode de mise en équivalence. Les données historiques ont été retraitées.

Sur les trois premiers mois, MASORANGE a mis en place les synergies qui devraient atteindre en 2024 100 millions d’euros, avec un potentiel total estimé à au moins 500 millions d’euros à partir de la quatrième année après la clôture de l’opération. Par ailleurs, MASORANGE et Vodafone Espagne annoncent aujourd'hui la signature d’un accord non engageant en vue de créer une FiberCo de réseau FTTH partagé qui couvrirait environ 11,5 millions de locaux en Espagne avec environ 4 millions de clients.

Transactions entre actionnaires sans impact sur la nature du contrôle exercé :

Fusion d'Orange Romania Communications dans Orange Romania

En décembre 2023, un accord a été signé avec l’Etat roumain définissant les grands principes de la fusion d'Orange Romania Communications (codétenue à hauteur de 54 % par Orange Romania et de 46 % par l'Etat roumain) avec Orange Romania.

La fusion entre les deux sociétés, par l’intégration d'Orange Romania Communications dans Orange Romania, a été finalisée début juin 2024. A l'issue de cette opération, l'Etat roumain détient 20 % d'Orange Romania. Cette fusion permettra à Orange de mettre en œuvre sa stratégie d’opérateur convergent en Roumanie.

Conversion de la participation de Nethys dans VOO en titres Orange Belgium

Dans le cadre de l'acquisition par Orange Belgium de l'opérateur de télécommunications VOO en Belgique en juin 2023, la transaction prévoyait la possibilité pour Nethys de convertir sa participation minoritaire dans VOO (25 % plus une action) en actions Orange Belgium jusqu'en juin 2025. Fin 2023, le Conseil d'administration de Nethys a annoncé son intention de convertir sa participation en actions Orange Belgium.

En mai 2024, l'Assemblée Générale d'Orange Belgium a approuvé l'entrée de Nethys au capital d'Orange Belgium à hauteur de 11 %. L'augmentation de capital s'est réalisée par l'apport en nature de l'ensemble des actions de VOO détenues par Nethys. A l’issue de l’opération, Orange détient 69,6% du capital d’Orange Belgium. Nethys dispose d'une option de vente consentie par Orange sur sa participation dans Orange Belgium, exerçable jusqu'en mars 2026.

__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 23 juillet 2024 et a examiné les comptes consolidés résumés et le rapport d’activité au 30 juin 2024. Conformément aux normes d’audit, les commissaires aux comptes du Groupe ont procédé à l’examen limité des comptes semestriels consolidés et à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.





Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 396 0,3 % 0,3 % 8 736 0,6 % 0,5 % Services de détail (B2C+B2B) 2 824 1,3 % 1,3 % 5 618 1,5 % 1,4 % Convergence 1 313 4,9 % 4,7 % 2 601 4,6 % 4,3 % Mobile seul 591 (1,6)% (1,3)% 1 176 (0,7)% (0,5)% Fixe seul 920 (1,6)% (1,6)% 1 842 (1,3)% (1,3)% Services aux opérateurs 1 091 (5,7)% (5,7)% 2 146 (4,9)% (4,9)% Ventes d'équipements 296 5,5 % 7,1 % 621 4,8 % 6,3 % Autres revenus 185 16,8 % 14,5 % 351 15,9 % 13,0 % EBITDAaL 2 872 0,3 % 0,5 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 32,9 % (0,1 pt) (0,0 pt) Résultat d'exploitation 1 406 18,3 % 18,6 % eCAPEX 1 445 1,1 % 1,1 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,5 % 0,1 pt 0,1 pt

Croissance des services de détail et amélioration de l’EBITDAaL

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 4 396 millions d’euros, la France enregistre une croissance de 0,3% sur un an (+14 millions d'euros). La progression des services de détail (+1,3% ou +37 millions d’euros), des ventes d'équipement (+5,5% ou +16 millions d'euros) et des autres revenus (+16,8% ou +27 millions d'euros) compense la baisse attendue des services aux opérateurs (-5,7% ou -66 millions d’euros), qui a été atténuée par la hausse des tarifs du dégroupage et du génie civil au premier trimestre.

La croissance des services de détail hors services Fixe seul bas débit (RTC) de 2,5% (+66 millions d’euros) est totalement en ligne avec l’ambition de 2% à 4% du plan « Lead the Future ». Elle témoigne de la bonne exécution de la stratégie volume et valeur de la France comme l’illustre l’amélioration de la performance commerciale ce trimestre et la forte croissance de l’ARPO convergent sur un an qui atteint 76,5 euros.

En tant que leader sur le marché français, la stratégie tarifaire du Groupe est disciplinée et repose sur un équilibre volume/valeur qui s'appuie sur une large gamme d’offres segmentées permettant des ventes croisées, sur la solidité du NPS et de la base clients, sur la qualité du réseau et le fort potentiel de migration vers la 5G et la fibre. De nouvelles offres ciblées ont été lancées (dont Smart TV, Orange Cybersecure…).

Les ventes nettes du 2ème trimestre sur le Mobile s'élèvent à +104 0005 bénéficiant notamment de la bonne dynamique de la marque Sosh. Le taux de résiliation reste modéré à 11,4%. Les ventes nettes du Fixe haut débit du 2ème trimestre se stabilisent à -4 000, avec toujours une très bonne dynamique sur la Fibre (+261 000). 38,9 millions de foyers sont raccordables à la Fibre Orange au 30 juin 2024.

Avec un EBITDAaL en légère croissance de 0,3% au 1er semestre, la France confirme son ambition de stabilité en 2024.

La politique d’investissement disciplinée se traduit par un ratio eCapex sur EBITDAaL de 16,5% au premier semestre.







Europe

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 741 (2,2)% 5,3 % 3 468 (2,1)% 7,4 % Services de détail (B2C+B2B) 1 271 (0,0)% 12,7 % 2 503 0,0 % 13,7 % Convergence 353 7,1 % 33,1 % 699 7,0 % 34,5 % Mobile seul 546 (0,2)% 1,8 % 1 082 (0,3)% 2,1 % Fixe seul 248 (4,1)% 28,1 % 496 (4,1)% 29,2 % IT & services d'intégration 124 (8,9)% (6,5)% 226 (8,7)% (5,2)% Services aux opérateurs 210 (10,8)% (7,0)% 408 (10,1)% (6,0)% Ventes d'équipements 224 (4,6)% (1,0)% 482 (3,1)% 1,3 % Autres revenus 36 (5,2)% (50,7)% 75 (13,8)% (36,6)% EBITDAaL 956 4,0 % 12,7 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 27,6 % 1,6 pt 1,3 pt Résultat d'exploitation 107 14,7 % (63,0)% eCAPEX 672 4,5 % (10,8)% dont hors Espagne 506 6,8 % 24,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires hors Espagne 14,6 % 1,2 pt 2,0 pt dont Espagne 166 (2,1)% (52,2)%

Solide croissance de l’EBITDAaL

Le chiffre d'affaires de l’Europe diminue au 2ème trimestre de -2,2% soit -38 millions d’euros du fait de la baisse des activités à faible marge partiellement compensée par la croissance des services convergents (+7,1% ou +23 millions d’euros). Les activités à faible marge diminuent : les services aux opérateurs (-10,8% ou -25 millions d'euros) du fait de la baisse réglementaire des terminaisons d’appel, sans effet sur l’EBITDAaL, la revente d’énergie en Pologne (du fait de la baisse des prix par rapport à 2023), les revenus des services IT et d’intégration (-8,9% ou -12 millions d'euros) et les ventes d’équipements (-4,6 % ou -11 millions d'euros).

Les bonnes performances de la Convergence récoltent les fruits des augmentations de prix, de la croissance de la base Fixe haut débit avec près de 3,6 millions de clients FTTH et câble, en croissance sur un an de +10,5%. La baisse du churn Mobile de -0,6 point et du Fixe haut débit de -2,4 points, ainsi que les ventes nettes Mobile de +117 000, Fibre de +72 000 et Convergence de +21 000 traduisent une bonne dynamique commerciale.

L'EBITDAaL augmente de 4,0% (+37 millions d'euros) grâce à l’efficacité opérationnelle et aux premiers effets de la consolidation en Belgique qui a délivré une croissance d’EBITDAaL de 13,9% grâce aux synergies et aux augmentations de tarifs. L’EBITDAaL de la Pologne est en croissance de 3,8% et l’Europe centrale en légère décroissance (-2,5%).

Avec une ambition révisée à la hausse pour 2024, le Groupe est confiant quant à la capacité de l’Europe à réaliser un EBITDAaL en croissance de faible à modérée en 2024.

Les eCAPEX (hors Espagne) augmentent de 6,8% au 1er semestre (+32 millions d’euros) en ligne avec le plan d’investissement.





Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 893 10,3 % 6,8 % 3 742 10,7 % 7,8 % Services de détail (B2C+B2B) 1 710 11,3 % 8,6 % 3 373 11,7 % 9,4 % Mobile seul 1 458 10,3 % 7,6 % 2 872 10,7 % 8,3 % Fixe seul 232 13,9 % 11,6 % 464 15,1 % 13,0 % IT & services d'intégration 20 77,3 % 76,9 % 37 78,9 % 77,9 % Services aux opérateurs 150 (0,2)% (9,8)% 302 0,5 % (6,7)% Ventes d'équipements 23 18,0 % 11,5 % 46 11,8 % 7,1 % Autres revenus 11 (2,0)% (13,6)% 20 3,3 % (6,7)% EBITDAaL 1 425 14,7 % 13,1 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 38,1 % 1,3 pt 1,8 pt Résultat d'exploitation 943 27,9 % 27,2 % eCAPEX 692 11,1 % 6,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,5 % 0,1 pt (0,2 pt)

Croissance remarquable de l’EBITDAaL

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre au 2ème trimestre une forte hausse de son chiffre d'affaires (+177 millions d’euros), avec une croissance à deux chiffres (+10,3%) pour le 5ème trimestre consécutif et à +6,8% en données historiques.

Cette performance est basée sur une solide performance de la voix, avec des effets volume et valeur favorables, et sur la poursuite du développement rapide des Services de détail (+11,3%) grâce à la croissance à deux chiffres des quatre moteurs de croissance que sont la Data mobile (+17,9%), le Fixe haut débit (+19,2%), Orange Money (18,9%) et en transverse le B2B (+14,5%). Orange Money enregistre une croissance du chiffre d’affaires de plus de 20% dans neuf pays.

La base de clients Mobile atteint 156,0 millions, en croissance de 6,8% sur un an, avec une accélération de la croissance de la base de clients Mobile 4G (+25,1%) et une augmentation de l’ARPO Mobile moyen de 4,4% au 1er semestre. La base de clients Fixe haut débit atteint 3,6 millions, en croissance de 16,3%. Enfin Orange Money compte 35,6 millions de clients actifs, en croissance de 14,0%. L’application « Max it » compte 10,5 millions d’utilisateurs actifs.

L’EBITDAaL a progressé de 14,7% (+183 millions d'euros) au 1er semestre. Ainsi, le taux de croissance de l’EBITDAaL est en augmentation pour le 3ème semestre consécutif et la marge d’EBITDAaL a augmenté de +1,3 point, notamment grâce à la digitalisation de la distribution.

Les eCAPEX du semestre augmentent de 11,1% pour accompagner la forte croissance.

Malgré la dévaluation de la Livre Egyptienne, l’Afrique et Moyen-Orient affiche une solide croissance en données historiques sur le semestre de +7,8% de revenus, +13,1% d’EBITDAaL et +19,8% de cash-flow « EBITDAaL – eCAPEX ».

Avec une ambition révisée à la hausse pour 2024, le Groupe est confiant dans l’atteinte d’une croissance continue à deux chiffres de l’EBITDAaL du secteur.





Orange Business

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 980 (1,4)% (0,7)% 3 919 (0,9)% (0,6)% Fixe seul 751 (7,9)% (7,7)% 1 502 (8,3)% (8,4)% Voix 196 (15,1)% (15,0)% 396 (14,5)% (14,6)% Données 555 (5,1)% (4,8)% 1 107 (5,9)% (6,0)% IT & services d'intégration 977 4,6 % 5,9 % 1 914 6,0 % 6,7 % Mobile 252 (2,4)% (2,4)% 503 (1,2)% (1,2)% Mobile seul 176 (2,4)% (2,4)% 352 1,0 % 1,0 % Services aux opérateurs 10 (2,0)% (2,0)% 20 (2,0)% (2,0)% Ventes d'équipements 66 (2,3)% (2,3)% 131 (6,8)% (6,8)% EBITDAaL 277 (11,3)% (10,9)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 7,1 % (0,8 pt) (0,8 pt) Résultat d'exploitation 105 (9,9)% (11,0)% eCAPEX 138 (2,6)% (1,6)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 3,5 % (0,1 pt) (0,0 pt)

Amélioration continue en ligne avec le plan de redressement

Au 2ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires du secteur Orange Business s’élève à 1 980 millions d’euros, en légère baisse (-1,4% ou -27 millions d’euros).

La croissance des services IT & d’intégration (+4,6% ou +43 millions d’euros) est tirée par la croissance à deux chiffres d’Orange Cyberdefense (+10,6%) et des Services digitaux (+7,2%). Elle ne compense pas totalement le déclin structurel des activités historiques Fixe voix et données (-7,9% ou -65 millions d’euros).

Le plan de transformation d’Orange Business continue de porter ses fruits : les premiers départs dans le cadre du Plan de départs volontaires ont commencé et le plan de reconversion des employés des activités historiques vers les activités IT avance vite. Ainsi, le nombre de certifications obtenues atteint 14 154 pour un objectif de 20 000 en 2025.

Le succès commercial de l’offre de cybersécurité lancée en France sur le marché B2C démontre la capacité à capitaliser sur l’expertise d’Orange Cyberdefense. Elle va être déployée dans les autres pays d’Europe également.

La dégradation de l’EBITDAaL au 1er semestre (-11,3%) est en ligne avec l’ambition de freiner la baisse sur l’année 2024 par rapport à 2023 qui était à -16,7% au 1er semestre 2023. L’EBITDAaL du 1er semestre, conforme à la trajectoire attendue, confirme ainsi l’ambition d’Orange Business de diviser de moitié la baisse de l’année 2024 par rapport à l’an dernier, avant un retour à la croissance en 2025 grâce au plan lancé l’année dernière.





TOTEM

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 175 3,8 % 3,8 % 349 1,9 % 1,9 % Services aux opérateurs 175 3,8 % 3,8 % 349 1,9 % 1,9 % Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 185 2,0 % 1,2 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 53,0 % 0,0 pt (0,4 pt) Résultat d'exploitation 129 2,5 % 1,3 % eCAPEX 64 (0,0)% (1,9)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,3 % (0,4 pt) (0,7 pt)

Le chiffre d'affaires de la TowerCo TOTEM est en croissance de 1,9% sur le semestre grâce à la hausse des activités d'études et travaux en France (essentiellement pour le compte de nouveaux occupants) et d’hébergement (+1,3 %), en partie compensée par la baisse du chiffre d'affaires de revente d'énergie (en raison notamment de la baisse des prix moyens). Les revenus d’hébergements s’élèvent à 289 millions d’euros au 1er semestre et la part contributive croît de 1,8% (+8,2% hors MASORANGE). Le nombre de sites atteint 27 169 sites à fin juin 2024 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,41 colocataire par site, en croissance et en cohérence avec l’objectif de 1,5 colocataire en 2026.

Sur le 1er semestre, l’EBITDAaL poursuit sa croissance progressive à +2,0% (+4.4% sur les activités d’hébergement) alors que les eCAPEX sont stables.





Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T2 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 327 (15,9)% (20,1)% 662 (9,2)% (13,3)% Services aux opérateurs 224 (22,7)% (22,7)% 428 (17,2)% (17,2)% Autres revenus 104 4,0 % (13,7)% 234 10,5 % (5,2)% EBITDAaL (142) (90,0)% (65,7)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires (21,5)% (11,2 pt) (10,2 pt) Résultat d'exploitation (519) (65,9)% (57,6)% eCAPEX 75 (21,8)% (23,0)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 11,3 % (1,8 pt) (1,4 pt)

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse au 2ème trimestre de -22,7% (-66 millions d’euros) en partie du fait du contre-effet de la vente des droits d'usage d'un câble sous-marin au 1er semestre 2023. La baisse des revenus de la voix (en volume et en prix) est partiellement compensée par la progression des prestations relatives à la gestion des services de données (data) et d'itinérance (roaming).

L'augmentation des autres revenus au 2ème trimestre de 4,0% (+4 millions d’euros) reflète la bonne performance des activités de pose et de maintenance de câbles sous-marins d'Orange Marine, des prestations de services de Sofrecom et de la hausse des revenus issus des brevets et de la propriété intellectuelle de la division innovation du Groupe.

Sur le 1er semestre, l’EBITDAaL se dégrade de -67 millions d'euros, en raison du contre-effet de la vente des droits d'usage d'un câble sous-marin au 1er semestre 2023, d’effets de phasing et de charges non récurrentes.





Services Financiers Mobiles

En millions d’euros 6M 2024 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Produit net Bancaire (PNB) 34 (19,1)% (54,9)% Coût du risque de crédit bancaire (9) (31,2)% (73,1)% Résultat d'exploitation (140) (85,6)% (92,2)% eCAPEX 0 (99,4)% (99,4)%

Le plan de cessation des activités d’Orange Bank en Europe suit son cours :

en France, Orange Bank a terminé le référencement de comptes clients vers Hello Bank! et BNP Paribas ;

en Espagne, Orange Bank a finalisé en mai la vente de son portefeuille de crédits à Banco Cetelem.

Fin juin, Orange a signé un partenariat exclusif avec BNP Paribas Personal Finance France pour renforcer son offre de financement des terminaux mobiles. Sous sa marque commerciale Cetelem, BNP Paribas Personal Finance, va proposer aux clients d’Orange en France une solution de crédit amortissable pour rendre plus accessible l’acquisition de terminaux mobiles sur le web et en boutiques.





Calendrier des événements à venir

24 octobre 2024 - Publication des résultats du 3ème trimestre 2024

Contacts

presse :



Frédéric Texier

fred.texier@orange.com

Tom Wright

tom.wright@ orange .com

Caroline Cellier

caroline.cellier@orange.com



communication financière :

(analystes et investisseurs)



Constance Gest

constance.gest@orange.com



Louise Racine

louise.racine@orange.com



Hong Hai Vuong

honghai.vuong@orange.com



Louis Celier

louis.celier@orange.com



actionnaires individuels : 0 800 05 10 10

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 28 mars 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 29 mars 2024 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.





Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T2 2024 T2 2023

à base

comparable T2 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 989 9 903 9 835 0,9 % 1,6 % France 4 396 4 383 4 384 0,3 % 0,3 % Europe 1 741 1 779 1 653 (2,2)% 5,3 % Afrique & Moyen-Orient 1 893 1 716 1 773 10,3 % 6,8 % Orange Business 1 980 2 007 1 994 (1,4)% (0,7)% Totem 175 168 168 3,8 % 3,8 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 327 389 410 (15,9)% (20,1)% Eliminations intra-Groupe (524) (540) (546) EBITDAaL (1) 3 106 3 027 3 007 2,6 % 3,3 % dont Activités télécoms 3 133 3 058 3 034 2,5 % 3,3 % En % du chiffre d'affaires 31,4 % 30,9 % 30,8 % 0,5 pt 0,5 pt dont Services Financiers Mobiles (28) (31) (27) 10,2 % (4,8)% eCAPEX 1 537 1 504 1 661 2,2 % (7,5)% dont hors Espagne 1 537 1 504 1 484 2,2 % 3,6 % dont Activités télécoms 1 537 1 492 1 472 3,0 % 4,4 % En % du chiffre d'affaires 15,4 % 15,1 % 15,0 % 0,3 pt 0,4 pt dont Services Financiers Mobiles (1) 12 12 - - dont Espagne - - 177 - - EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 1 569 1 523 1 524 3,0 % 3,0 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 juin

En millions d’euros 6M 2024 6M 2023

à base

comparable 6M 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 19 839 19 552 19 352 1,5 % 2,5 % France 8 736 8 687 8 691 0,6 % 0,5 % Europe 3 468 3 541 3 230 (2,1)% 7,4 % Afrique & Moyen-Orient 3 742 3 380 3 472 10,7 % 7,8 % Orange Business 3 919 3 953 3 944 (0,9)% (0,6)% Totem 349 342 342 1,9 % 1,9 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 662 728 763 (9,2)% (13,3)% Eliminations intra-Groupe (1 036) (1 079) (1 090) EBITDAaL (1) 5 511 5 378 5 313 2,5 % 3,7 % dont Activités télécoms 5 573 5 443 5 375 2,4 % 3,7 % En % du chiffre d'affaires 28,1 % 27,8 % 27,8 % 0,3 pt 0,3 pt France 2 872 2 862 2 859 0,3 % 0,5 % Europe 956 919 848 4,0 % 12,7 % Afrique & Moyen-Orient 1 425 1 243 1 260 14,7 % 13,1 % Orange Business 277 312 311 (11,3)% (10,9)% Totem 185 181 183 2,0 % 1,2 % Opérateurs Internationaux & Services partagés (142) (75) (86) (90,0)% (65,7)% dont Services Financiers Mobiles (62) (65) (62) 4,7 % (0,6)% Résultat d'exploitation 2 032 1 874 2 061 8,4 % (1,4)% dont Activités télécoms 2 172 1 949 2 133 11,4 % 1,8 % dont Services Financiers Mobiles (140) (75) (73) (85,6)% (92,2)% Résultat net de l'ensemble consolidé 1 092 1 088 0,4 % Résultat net des activités poursuivies 884 1 055 (16,3)% Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 824 877 (6,0)% eCAPEX 3 087 3 016 3 154 2,3 % (2,1)% dont hors Espagne 2 921 2 847 2 807 2,6 % 4,0 % dont Activités télécoms 2 921 2 828 2 787 3,3 % 4,8 % En % du chiffre d'affaires 14,7 % 14,5 % 14,4 % 0,3 pt 0,3 pt dont Services Financiers Mobiles 0 19 20 (99,4)% (99,4)% dont Espagne 166 169 347 (2,1)% (52,2)% EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 2 590 2 531 2 506 2,4 % 3,4 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





En millions d’euros Au 30 juin

2024 Au 31 décembre

2023 Cash-flow organique des activités télécoms (hors Espagne) 1 551 1 320 Free cash-flow all-in des activités télécoms (hors Espagne) 1 255 1 036 Endettement financier net (1) (3) 23 011 27 002 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) (3) 1,90 2,05 (1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour lesquelles ce concept n’est pas pertinent. (2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents. (3) Au 31 décembre 2023, endettement financier net et ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms y compris Espagne.





Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T2 2024 T2 2023

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 989 - 9 989 9 835 - 9 835 Achats externes (4 054) (2) (4 056) (4 050) (13) (4 063) Autres produits opérationnels 211 26 237 196 - 196 Autres charges opérationnelles (130) (4) (133) (91) (50) (141) Charges de personnel (2 162) (0) (2 162) (2 162) (238) (2 399) Impôts et taxes d'exploitation (289) (1) (290) (294) (1) (295) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 12 12 na 14 14 Coûts des restructurations na (64) (64) na (25) (25) Dotations aux amortissements des actifs financés (40) - (40) (31) - (31) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (352) 2 (350) (330) (3) (333) Pertes de valeur des droits d'utilisation (0) (34) (34) 0 (28) (28) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (4) 4 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes locatives (64) 64 na (61) 61 na EBITDAaL 3 106 3 na 3 007 (279) na Principaux litiges 24 (24) na (39) 39 na Charges spécifiques de personnel 0 (0) na (238) 238 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 12 (12) na 14 (14) na Coûts des programmes de restructuration (95) 95 na (60) 60 na Coûts d'acquisition et d'intégration (6) 6 na (22) 22 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (4) (4) na (4) (4) Intérêts sur les dettes locatives na (64) (64) na (61) (61)

Données au 30 juin

6M 2024 6M 2023

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 19 839 - 19 839 19 352 - 19 352 Achats externes (8 110) (2) (8 112) (8 049) (13) (8 062) Autres produits opérationnels 440 26 466 381 - 381 Autres charges opérationnelles (247) (8) (255) (164) 41 (123) Charges de personnel (4 346) (8) (4 354) (4 224) (265) (4 489) Impôts et taxes d'exploitation (1 164) (2) (1 166) (1 157) (2) (1 159) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na (140) (140) na 50 50 Coûts des restructurations na (108) (108) na (35) (35) Dotations aux amortissements des actifs financés (77) - (77) (59) - (59) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (690) 0 (689) (660) (3) (663) Pertes de valeur des droits d'utilisation (1) (34) (34) 0 (28) (28) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (8) 8 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes locatives (125) 125 na (101) 101 na EBITDAaL 5 511 (143) na 5 313 (149) na Principaux litiges 23 (23) na 57 (57) na Charges spécifiques de personnel (7) 7 na (265) 265 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités (140) 140 na 50 (50) na Coûts des programmes de restructuration (143) 143 na (70) 70 na Coûts d'acquisition et d'intégration (10) 10 na (28) 28 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (8) (8) na (6) (6) Intérêts sur les dettes locatives na (125) (125) na (101) (101)





Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T2 2024 T2 2023

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 626 - 1 626 1 668 197 1 865 Actifs financés (35) - (35) (74) - (74) Prix de cession des actifs immobilisés (54) - (54) (62) - (62) Licences de télécommunication 0 - 0 (48) (20) (68) eCAPEX 1 537 - 1 537 1 484 177 1 661

Données au 30 juin

6M 2024 6M 2023

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 3 099 168 3 267 3 457 378 3 834 Actifs financés (56) - (56) (145) - (145) Prix de cession des actifs immobilisés (121) - (121) (153) - (153) Licences de télécommunication (2) (2) (4) (352) (31) (383) eCAPEX 2 921 166 3 087 2 807 347 3 154





Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 juin

2024 Au 30 juin

2023 Nombre de clients des services convergents 9 077 8 949 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 245 899 229 246 dont Accès mobiles de clients convergents 15 602 15 317 Accès mobiles seuls 230 297 213 929 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 91 065 82 099 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 154 834 147 147 Nombre d'accès fixes (2) 38 864 40 178 Accès fixes Retail 26 700 27 063 Accès fixes Haut débit 21 426 21 012 dont Accès fixes Très haut débit 13 669 11 995 Accès fixes des clients convergents 9 077 8 949 Accès fixes seuls 12 349 12 063 Accès fixes Bas débit 5 274 6 051 Accès fixes Wholesale 12 164 13 114 Total des accès Groupe (1+2) 284 763 269 424 Données hors Espagne. Les données 2023 sont à base comparable et intègrent les accès de l'opérateur de télécommunications VOO acquis en juin 2023 par Orange Belgium.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2024" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides





Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi-disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 2ème trimestre 2023 et à base comparable.

2 Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

3 Résultat net d’Orange Espagne au 1er trimestre de +209 millions d’euros compensé par la quote part de résultat net de MASORANGE au 2ème trimestre de – 206 millions d’euros

4 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées, ils excluent l’Espagne

5 Hors M2M et prépayé

Pièce jointe