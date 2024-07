OP Gruppen

OP Gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2024: Affärsrörelsen utvecklades fortsatt starkt – rörelsevinst 1 229 miljoner euro

Rörelsevinsten uppgick till 1 229 miljoner euro (986).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 11 % till 1 844 miljoner euro (1 656). Räntenettot ökade med 18 % till 1 407 miljoner euro (1 196). Resultatet från försäkringstjänster ökade med 29 miljoner euro till 37 miljoner euro (8) och provisionsnettot minskade med 11 % till 400 miljoner euro (452).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 67 miljoner euro (99) och utgjorde 0,13 % (0,19) av kredit- och garantistocken.

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 7 % till 269 miljoner euro (250).

De totala kostnaderna ökade med 2 % till 1 104 miljoner euro (1 079). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (50).

Utlåningen minskade på ett år med 1 % till 97,7 miljarder euro (98,5) och inlåningen ökade med 3 % till 75,3 miljarder euro (73,3).

CET1-kapitaltäckningen var 20,8 % (19,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,5 procentenheter.

Segmentet Andelsbankers rörelsevinst ökade till 685 miljoner euro (524). Räntenettot ökade med 22 % till 1 092 miljoner euro (896). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 24 miljoner euro till 52 miljoner euro (76). Provisionsnettot minskade med 15 % till 305 miljoner euro (361). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 48 % (53). Utlåningen minskade på ett år med 1 % till 70,4 miljarder euro och inlåningen låg på samma nivå som vid utgången av juni året innan, det vill säga 62,9 miljarder euro.

rörelseförlust var -8 miljoner euro (-1). OP Gruppen höjde sina ägarkunders OP-bonus för 2024 med 40 procent jämfört med nivån 2022. Under 2024 betalas sammanlagt uppskattningsvis över 300 miljoner euro i OP-bonus. Ägarkunderna får också de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024. Värdet av denna förmån för 2024 är uppskattningsvis 88 miljoner euro.

Rörelsevinsten 2024 uppskattas vara på en god nivå men bli mindre än rörelsevinsten 2023. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".





OP Gruppens nyckeltal

1–6/2024 1–6/2023 Förändr. % 1–12/2023 Rörelsevinst, mn € 1 229 986 24,6 2 050 Andelsbanker 685 524 30,7 1 223 Företagsbank 275 219 25,4 408 Försäkring 267 217 22,9 414 Gruppfunktioner -8 -1 - -26 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -154 -134 14,8 -275 Intäkter totalt** 2 400 2 164 10,9 4 520 Kostnader totalt -1 104 -1 079 2,3 -2 201 Kostnads-intäktsrelation, %** 46,0 49,9 -3,9* 48,7 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 11,9 10,7 1,2* 10,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 13,3 12,0 1,3* 12,0 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,24 0,94 0,30* 0,98 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,39 1,07 0,32* 1,11 30.6.2024 30.6.2023 Förändr. % 31.12.2023 CET1-kapitaltäckning, % 20,8 18,8 2,0* 19,2 Utlåning, md € 97,7 98,5 -0,8 98,9 Inlåning, md € 75,3 73,3 2,8 74,5 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,99 2,53 0,46* 2,94 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,13 0,19 -0,06* 0,26 Ägarkunder (1 000) 2 100 2 075 1,2 2 094

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet, procentenheter.

**OP-bonus till ägarkunder som tidigare redovisades på en egen rad i resultaträkningen har, baserat på hur OP-bonusen insamlats, delats upp mellan ränteintäkter, räntekostnader och provisionsintäkter från placeringsfonder. I resultaträkningen ingår inte längre raden "OP-bonus till ägarkunder". Jämförelseperiodens uppgifter har justerats. Ändringen beskrivs i mer detalj i not 1. Redovisningsprinciper samt ändringar i redovisningsprinciperna och uppställningen, som ingår i halvårsrapporten.

Chefdirektörens kommentarer:

Botten på recessionen i Finlands ekonomi ser ut att vara passerad – räntorna sjönk, inflationen avtog fortsättningsvis måttligt

Botten på recessionen ser ut att vara passerad i Finland och ekonomin väntas återhämta sig under slutet av året med draghjälp från export- och konsumtionsefterfrågan. Nästa år förutses den ekonomiska tillväxten öka till en årstakt på två procent, men det är ändå bara fråga om en återgång till den långsamma tillväxttrend som pågått länge.

Inflationen sjönk i Finland till 1,3 procent i juni och var på en klart lägre nivå än i euroområdet i genomsnitt (2,5 procent). Europeiska centralbanken inledde som väntat räntesänkningar i juni genom att sänka sin styrränta med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Av marknadsräntorna hölls tolv månaders Euriborränta fortfarande under det andra kvartalet på en 3,6–3,7 procents nivå. Uppgången i priserna mattas av och marknadsräntorna börjar gå ner, vilket bidrar till en bättre ekonomisk utveckling.

Såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån låg på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Den måttliga nedgången i bostadspriserna fortsatte också. Bostadsmarknaden ser dock ut att ta en positiv vändning i den närmaste framtiden.

På aktiemarknaden pekade utvecklingen uppåt under början av året till följd av den fortsatt måttliga tillväxten i den globala ekonomin, företagens förbättrade resultat och marknadens räntesänkningsförväntningar. I Finland utvecklades börskurserna svagare än på aktiemarknaden i övriga Europa och framför allt i Förenta staterna. I Förenta staterna var det framför allt teknikjättarna som ledde uppgången på aktiemarknaden.

Den svaga ekonomiska utvecklingen återspeglades fortfarande särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Riskerna i fastighetssektorn som helhet var fortsatt förhöjda. Företagens investeringar var på en låg nivå.

De geopolitiska riskerna låg på en hög nivå under det första halvåret främst till följd av att Rysslands anfallskrig mot Ukraina och kriget i Gaza i Mellanöstern fortsatte. Tyvärr finns ingen snar lösning i sikte för någondera konflikten. I flera länder i Europa har det hållits val där utgången bjudit på överraskningar, vilket har bidragit till fortsatt osäkerhet på finansmarknaden. Indikatorerna för utsikterna i den globala ekonomin har förbättrats under början av året och pekar mot en gradvis uppgång i ekonomin.

Den starka utvecklingen i OP Gruppens affärsrörelse fortsatte – det utmärkta resultatet säkerställer konkurrenskraftiga förmåner för ägarkunderna även framöver

Trots den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden utvecklades OP Gruppens rörelsevinst fortfarande utmärkt under det andra kvartalet. Rörelsevinsten ökade under det första halvåret med 25 procent från året innan och uppgick till 1 229 miljoner euro. Vår starka resultatutveckling garanterar mycket konkurrenskraftiga förmåner för våra ägarkunder. Vi betalar den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent jämfört med nivån 2022, och under 2024 tar vi inte alls ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder. De här förmånernas sammanlagda värde för våra ägarkunder är under innevarande år uppskattningsvis 400 miljoner euro.

OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för våra 2,1 miljoner ägarkunder. Vi är förberedda på att beskattningen av bonus i finansbranschen kan komma att förändras i framtiden. OP Gruppens ägarkunder kommer även fortsättningsvis att få minst lika bra ekonomiska förmåner som tidigare, oavsett eventuella lagändringar. Det lönar sig alltså att vara ägarkund hos OP Gruppen.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning stärktes ytterligare under det första halvåret och var 20,8 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,5 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa. En utmärkt lönsamhet samt en stark kapitaltäckning och likviditet är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. De bidrar till att skapa förtroende bland kunder, samarbetspartner och andra intressentgrupper. Sådana saker får stor betydelse särskilt under ekonomiskt svåra och även annars mer osäkra tider.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse ökade ytterligare under det första halvåret tack vare en god utveckling särskilt i räntenettot. Kostnaderna för både inlåningen och marknadsupplåningen ökade klart från året innan. Provisionsnettot minskade med 11 procent, vilket främst berodde på ägarkundsförmånen med månadsavgiftsfria dagliga tjänster.

Resultatet från försäkringstjänster var klart bättre under det första halvåret än ett år tidigare och uppgick till 37 miljoner euro. Flera storskador och en svag lönsamhet inom hälsoförsäkringar bidrog under början av året till att skadekostnaden ökade. Men under det andra kvartalet avtog ökningen i skadekostnaden och resultatet från försäkringstjänster var klart positivt.

Intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades utmärkt under hela början av året och var sju procent högre än året innan, alltså totalt 269 miljoner euro. Intäkterna uppgick totalt till 2 400 miljoner euro, det vill säga de var 11 procent högre än under motsvarande period i fjol.

OP Gruppens kostnader i januari–juni ökade från året innan med 2 procent och var 1 104 miljoner euro. Den finansiella stabilitetsavgiften minskade med 62 miljoner euro från fjolåret, vilket hade en central betydelse för kostnadsutvecklingen. Utan den här effekten ökade kostnaderna med 9 procent från året innan. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av högre personalkostnader och en ökning i satsningarna på ICT-utveckling. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation förbättrades avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år och låg på en mycket god nivå, 46 procent.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark under början av året. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt kraftigt i segmentet Andelsbanker, där rörelsevinsten ökade med 31 procent till 685 miljoner euro. Segmentet Företagsbanks rörelsevinst förbättrades också klart och ökade med 25 procent till 275 miljoner euro. Segmentet Försäkrings rörelsevinst var 267 miljoner euro och ökade från året innan med 23 procent särskilt tack vare placeringsverksamhetens goda resultat.

Inlåningen ökade något, utlåningen minskade en aning – kundernas lånebetalningsförmåga visade små tecken på en försvagning

Inlåningen ökade på ett år med 3 procent. Inlåningen från både hushåll och företag ökade måttligt. OP Gruppen bevarade sin klara ställning som marknadsledande inlåningsbank i Finland.

OP Gruppens utlåning minskade med 1 procent från jämförelseperioden. Efterfrågan på både nya bolån och nya företagskrediter var fortsatt låg. OP Gruppen var fortfarande en stark marknadsledare inom såväl bolån som företagskrediter. Våra bolånekunder har till största delen förmått sköta sina lån punktligt trots att räntorna gått upp. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån var färre under början av året än vid motsvarande period året innan. Men under början av året har antalet hushållskrediter som gått till indrivning ökat något. Inom företagskrediter har antalet problemkunder ökat när det gäller byggbranschen och fastighetssektorn i stort. De förväntade kreditförlusterna och nödlidande fordringarna ökade något under början av året till följd av den allmänna försvagningen av ekonomin. Nedskrivningarna av fordringar minskade dock en aning från jämförelseåret.

OP Gruppen satsar kraftigt på kapitalförvaltning

Hanna Porkka tillträdde i början av april som direktör för OP Gruppens kapitalförvaltning och ledamot i OP Andelslags direktion. Utnämningen av kapitalförvaltningsdirektören är ett led i OP Gruppens ökade strategiska satsningar på utveckling av och tillväxt inom kapitalförvaltningstjänsterna. Vi vill ta ett tydligt tillväxtkliv i den här affärsrörelsen och coacha våra kunder till bättre ekonomiska val. Därför satsar vi kraftigt på mångsidiga, högklassiga och lättillgängliga kapitalförvaltningstjänster som beaktar våra olika kundgruppers behov. Vi vill bidra till att göra våra kunder förmögnare på lång sikt.

Regelbundet fondsparande intresserade våra kunder, och det ingicks 39 procent fler nya sparavtal än under motsvarande period förra året. Antalet andelsägare i OP-placeringsfonder fortsatte att öka och var över 1,3 miljoner. Också antalet aktiva aktieplacerare ökade klart. Värdet av de placeringstillgångar som förvaltas av OP Gruppen ökade med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till över 109 miljarder euro.

Försäkringsrörelsens lönsamhet förbättrades under det andra kvartalet

Premieintäkterna ökade under det första halvåret med 8 procent från året innan. Skadekostnaden i försäkringsrörelsen ökade kraftigt under början av året. Ökningen avtog under det andra kvartalet, men samtidigt var skadekostnaden dock 11 procent högre än vid samma period i fjol. Skadeförsäkringens riskprocent var 71, alltså 3 procentenheter högre än året innan. Av alla skador som anmälts till Pohjola Försäkring ersattes 94 procent. Under det andra kvartalet förbättrades skadeförsäkringens lönsamhet klart jämfört med det första kvartalet.

OP-Livförsäkrings resultat utvecklades mycket positivt under början av året, och de fondanknutna försäkringsbesparingarna ökade med 8 procent från årsskiftet. Kristiina Michelsson tillträdde i början av maj som ny verkställande direktör för OP Livförsäkring. Livförsäkringsrörelsen är ett av OP Gruppens strategiska fokusområden för tillväxt.

Artificiell intelligens (AI) möjliggör ännu bättre tjänster för våra kunder och förser våra anställda med nya verktyg som förbättrar produktiviteten

Vi investerar alltmer på att utveckla vår ICT-verksamhet – särskilt dataskyddet och cybersäkerheten. Generativ AI kommer sannolikt att förändra samhället rentav mer och snabbare än vad internet gjorde på sin tid. OP Gruppens ambition är att vara en föregångare när det gäller att utnyttja AI såväl i kundrörelsen som för att förbättra olika funktioners produktivitet och kvalitet. För närvarande satsar vi också kraftigt på att stärka vår personals AI-kompetens.

I juni lanserade vi OP Aina för våra kunder. Det är en ny personlig hjälpreda i OP-mobilen som hjälper kunderna dygnet runt varje dag med olika bank- och försäkringsärenden. OP Aina är den första finländska tjänsten inom finansbranschen som drar nytta av AI och notiser. Med OP Aina kan vi erbjuda våra kunder ännu mer personaliserade och lättillgängliga tjänster.

Vi har något gemensamt

OP Gruppen är väl rustad för att stötta sina kunder under både bättre och sämre ekonomiska tider. Vi vill vara en föregångare i det finländska samhället och visa vägen mot en ljusare framtid. För oss har Finlands och finländarnas framgång högsta prioritet.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen. Vi vill vara värda ert förtroende också i fortsättningen. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete under början av 2024. Det här är ett bra utgångsläge att jobba vidare från.

Timo Ritakallio

chefdirektör

Januari–juni

OP Gruppens rörelsevinst uppgick till 1 229 miljoner euro (986). Rörelsevinsten ökade med 243 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 11,4 procent till 1 844 miljoner euro (1 656). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46,0 procent (49,9). Den nya OP-bonus som samlats av ägarkunderna, vilken ingår i resultatet, ökade med 14,8 procent till 154 miljoner euro.

Räntenettot ökade med 17,6 procent till 1 407 miljoner euro. Utvecklingen i marknadsräntorna ökade fortfarande räntenettot. Räntenettot i segmentet Andelsbanker ökade med 21,8 procent till 1 092 miljoner euro och i segmentet Företagsbank ökade det med 14,8 procent till 328 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 0,8 procent till 97,7 miljarder euro och inlåningen ökade på ett år med 2,8 procent till 75,3 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade på ett år med 1,7 procent till 47,8 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 10,4 miljarder euro (10,9).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 67 miljoner euro (99). De slutgiltiga kreditförlusterna uppgick till 25 miljoner euro (32). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 971 miljoner euro (929), varav 105 miljoner euro (109) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna uppgick till 3,0 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,13 procent (0,19) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot minskade med 11,4 procent till 400 miljoner euro. Ägarkunderna har fått de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter från oktober 2023, vilket bidrog till det mindre provisionsnettot. Provisionsnettot från betalningarna minskade med 42 miljoner euro till 113 miljoner euro, provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 4 miljoner euro till 27 miljoner euro och provisionsnettot från placeringsfonderna med 3 miljoner euro till 91 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster ökade med 29 miljoner euro till 37 miljoner euro. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 263 miljoner euro (237). Skadeförsäkringens nettopremieintäkter inklusive återförsäkringens andel ökade med 7,0 procent till 844 miljoner euro. Nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel ökade med 11,0 procent till 597 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 100,4 (97,6).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 7,5 procent till 269 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktieplaceringarnas värde ökade. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 2,6 procent (3,4).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 1 034 miljoner euro (762), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -523 miljoner euro (-300). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -272 miljoner euro (-253).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med 10,5 procent till 17 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev minskat.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 25 miljoner euro (21).

De totala kostnaderna ökade med 2,3 procent till 1 104 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 10,5 procent till 535 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda samt löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med cirka 1 000 personer. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 24,7 procent till 69 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna var ungefär lika stora som under jämförelseperioden, 501 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 252 miljoner euro (207). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 171 miljoner euro (127) och de aktiverade utvecklingskostnaderna uppgick till 31 miljoner euro (50). Myndighetsavgifterna minskade med 62 miljoner euro till 1 miljon euro. EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2024. Under 2023 betalade OP Gruppen stabilitetsavgifter för totalt 62 miljoner euro.

OP-bonus till ägarkunder som tidigare redovisades på en egen rad i resultaträkningen har delats upp baserat på hur OP-bonusen insamlats: 76 miljoner euro (71) under ränteintäkter, 40 miljoner euro (32) under räntekostnader och 23 miljoner euro (19) under provisionsintäkter från placeringsfonder. I resultaträkningen ingår inte längre raden "OP-bonus till ägarkunder". Jämförelseperiodens uppgifter har justerats. Ändringen beskrivs i mer detalj i not 1. Redovisningsprinciper samt ändringar i redovisningsprinciperna och uppställningen, som ingår i halvårsrapporten.

Inkomstskatten uppgick till 244 miljoner euro (196). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (19,9). Totalresultatet efter skatt var 1 031 miljoner euro (803).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 17,0 miljarder euro (16,3). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,2 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 193 procent (199) och NSFR-relationstalet var 130 procent (130) vid rapportperiodens slut.

Utsikter för återstoden av året

Den finska ekonomin utvecklades svagt under årets första hälft. BNP minskade från året innan och arbetslösheten ökade. Förtroendet för ekonomin har dock förbättrats efter våren. Den avtagande inflationen och de sjunkande räntorna ger ekonomin förutsättningar för återhämtning. Riskerna i de ekonomiska utsikterna är fortfarande större än normalt. Geopolitiska kriser som utvidgas kan ha en plötslig effekt på placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst uppskattas vara på en god nivå 2024 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här halvårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

