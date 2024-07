Michelin : Résultat opérationnel des secteurs atteignant 13.2% des ventes au premier semestre 2024. Forte génération de cash-flow libre. Guidance annuelle maintenue.

Clermont-Ferrand, 24 juillet 2024

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Résultat opérationnel des secteurs de Michelin atteignant 13.2% des ventes au premier semestre 2024. Forte génération de cash-flow libre.

Guidance annuelle maintenue.

Sur des marchés de pneumatiques altérés par un afflux important de pneus budget, l'approche valeur du Groupe a généré une forte augmentation du mix

Les marchés Pneus sont positifs sur le semestre, amplifiés par les exportations importantes de pneus asiatiques vers les marchés de remplacement. En Première monte les marchés sont en forte baisse en B2B et en repli progressif en B2C. Les marchés des Polymer Composite Solutions (PCS) sont temporairement faibles par rapport aux comparatifs élevés du premier semestre 2023.

La priorisation par le groupe des segments et régions générateurs de valeur ajoutée s'est traduite par une forte amélioration du mix de 1,9 %, qui a plus que compensé l'effet négatif sur les prix des clauses d'indexation dans les activités contractuelles.

Chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros, en baisse de 3,1 % hors effets de change.

Le résultat opérationnel des secteurs atteint 13,2 % du chiffre d’affaires, contre 12.1 % au premier semestre 2023, porté par l’évolution du mix et des charges opérationnelles

La marge opérationnelle du segment Automobile poursuit sa progression malgré l’impact négatif des clauses d’indexation, soutenue par l’enrichissement continu du mix.

Un fort rebond des marges dans le segment Transport routier, les prix et le mix évoluant grâce à une approche ciblée des marchés, contribution croissante des Solutions connectées.

Le segment des Spécialités affiche une marge élevée de 16,8 % dans un environnement défavorable : atonie des marchés de Première monte Beyond Road, effet négatif des clauses d’indexation des prix, base de comparaison 2023 élevée dans le secteur minier et des PCS.

Evolution favorable des charges opérationnelles dans toutes les activités, principalement les matières premières, l’énergie et le fret maritime.

Un cash-flow libre avant acquisitions de 669 millions € résultant d’un pilotage rigoureux

L’EBITDA des secteurs ressort à 2,8 milliards € soit 20,4 % des ventes, en hausse de 1,6 point par rapport au premier semestre 2023.

Le besoin en fonds de roulement a bénéficié d’une gestion rigoureuse des stocks.

Guidance annuelle maintenue

La guidance 2024 est maintenue : un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 milliards € à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,5 milliard €.

Florent Menegaux, Président, a déclaré : « Dans un environnement économique qui reste particulièrement instable, Michelin a réalisé un premier semestre très solide. Ces résultats nous permettent de maintenir nos objectifs à l'horizon 2024. Je tiens à remercier chaleureusement nos équipes pour leur capacité d'adaptation et pour leur engagement. Je suis convaincu que notre approche fondée sur la valeur, qui nous positionne sur les activités et les marchés à très forte valeur ajoutée, est la bonne. En poursuivant ses transformations environnementales et technologiques et en plaçant les personnes au cœur de toutes ses décisions, Michelin se donne tous les atouts pour réussir sa stratégie Michelin in Motion 2030 ».

Chiffres clés (1)







(EN MILLIONS €) 1er semestre 2024 1er semestre 2023 VENTES 13 481 14 079 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DES SECTEURS 1 782 1 704 MARGE OPÉRATIONNELLE DES SECTEURS 13,2% 12,1% AUTOMOBILE (2) 13,4% 12,3% TRANSPORT ROUTIER (2) 9,2% 5,0% ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS (2) 16,8% 18,3% AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS - 211 - 90 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 571 1 614 RÉSULTAT NET 1 163 1 220 RÉSULTAT NET PAR ACTION 1,62 1,70 EBITDA DES SECTEURS 2 756 2 643 INVESTISSEMENTS HORS ACQUISITIONS 805 772 ENDETTEMENT NET 4 260 4 626 RATIO D’ENDETTEMENT NET 23,9% 26,6% ENGAGEMENT NET POUR AVANTAGES AU PERSONNEL (3) 2 350 2 290 CASH-FLOW LIBRE (4) 659 770 CASH-FLOW LIBRE AVANT ACQUISITIONS 669 922 EFFECTIF INSCRIT (5) 132 300 132 300

(1) Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes consolidés présentés par les Gérants lors de sa réunion du 23 juillet 2024.

(2) Et distribution associée

(3) Voir Note 15 des Etats Financiers consolidés intermédiaires condensés.

(4) Cash-flow libre : Flux de trésorerie sur activités opérationnelles moins les flux de trésorerie sur activités d’investissement retraités des flux de trésorerie nets sur les actifs financiers de gestion de trésorerie et de garantie d’emprunts.

(5) Données arrondies à la centaine la plus proche.

Évolution des marchés

Tourisme camionnette

1er semestre



2024/2023



(en nombre de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Chine Total Monde Première monte



Remplacement - 5%



+ 6% + 1%



+ 4% + 5%



+ 1% - 1%



+ 4%

* Y compris Turquie

Le marché mondial sell-in des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, est en croissance de 3 % sur le premier semestre 2024, dont -1% en Première monte et +4% en Remplacement.

PREMIERE MONTE

En Première monte, la demande mondiale est globalement stable (-1 %) par rapport à fin juin 2023. Cette évolution, contrastée selon les régions, traduit une normalisation après une année 2023 dynamique où les constructeurs automobiles avaient globalement bénéficié de la décongestion des chaînes d'approvisionnement pour reconstituer progressivement leurs stocks de véhicules. Les ventes de véhicules électriques progressent, toutefois à un rythme plus faible qu'anticipé.

En Europe, le marché est en baisse de 5 % sur le semestre, avec un premier trimestre globalement stable (-1 %), mais un retrait significatif (-9 %) au deuxième trimestre. Les ventes de véhicules neufs sont impactées par les contraintes de pouvoir d'achat, la hausse des taux d'intérêt, ainsi que les diminutions des subventions à l'achat de véhicules électriques dans certains pays.

En Amérique du Nord, dans un environnement économique qui reste bien orienté, le marché est en légère hausse de 1 %, essentiellement soutenu par la reconstitution des stocks par les constructeurs qui s'est poursuivie sur le semestre à la suite des grèves de l'automne 2023.

En Chine, la demande progresse de 5 % par rapport au premier semestre 2023. Cette dynamique est particulièrement tirée par l'export de véhicules électriques. Dans un contexte économique incertain, la demande locale stagne par rapport à 2023.

REMPLACEMENT

En Remplacement, la demande mondiale est en hausse de 4% par rapport au premier semestre 2023. A l'exception de l'Asie hors Chine, toutes les régions contribuent à cette évolution, dans un contexte d’imports asiatiques en forte hausse, et de stocks dans la Distribution globalement au niveau normatif en début d'année.

En Europe, la demande sell-in est en hausse de 6 % sur le semestre, avec des imports en provenance d’Asie significativement plus élevés qu’au premier semestre 2023.

La hausse du marché, soutenue par la relative faiblesse de l’OE, s’accompagne également de l’enrichissement du mix sur le segment premium avec une croissance plus marquée en dimensions 18 pouces et plus.

En Amérique du Nord, le marché sell-in est en hausse de 4 % par rapport au premier semestre 2023. La demande est tirée par le marché non pool sur le premier trimestre, à la faveur notamment de la baisse des droits de douane sur les pneus importés de Thaïlande effective depuis janvier 2024, tandis que la demande du deuxième trimestre est globalement au même niveau que le deuxième trimestre de 2023.

En Chine, le marché affiche une très légère hausse de 1 % sur le semestre. Positive sur le premier trimestre en raison d'un effet de base favorable avec un premier trimestre 2023 encore pénalisé par des restrictions sanitaires, la demande est en retrait sur le deuxième trimestre sur des bases de comparaison plus élevées liées à la reprise dynamique de l'activité au printemps 2023.

Poids lourd (radial & bias)

1er semestre



2024/2023



(en nombre de pneus) Europe* Amérique du Nord & centrale Amérique du Sud Total Monde



hors chine Première monte



Remplacement - 17%



- 2% - 9%



+ 17% + 27%



+ 4% - 5%



+ 4%

* Y compris Turquie

Le marché mondial sell-in des pneumatiques pour Poids lourd (hors Chine) est en hausse de 2 % par rapport au premier semestre 2023.

En Chine, où la présence du Groupe est peu significative, les marchés affichent une progression de 3 % sur le semestre, +7 % en Première monte, tirée par l'export, et +2 % en Remplacement.

PREMIERE MONTE

En Première monte, le marché mondial sell-in hors Chine est en retrait de 5 % sur le semestre. Cette évolution traduit des tendances très différentes selon les régions.

En Europe (-17 %) et Amérique du Nord et centrale (- 9 %), la demande est en forte baisse par rapport au premier semestre 2023.

La baisse en Europe est liée à une normalisation de la demande après trois années de forte croissance post COVID-19. Cette tendance est accentuée par le contexte économique toujours incertain et à un accès au financement plus difficile qui pèsent sur la production de véhicules neufs.

En Amérique du Nord et centrale, la diminution de la demande fait suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la nouvelle norme anti-pollution qui a fortement tiré la demande tout au long de l’année 2023.

En Amérique du Sud, la demande est en hausse de 27 % sur le semestre. Cette augmentation est liée à une base de comparaison très favorable puisque la demande de 2023 avait subi le contre-coup d’achats de véhicules neufs en 2022, en anticipation de l’entrée en vigueur début 2023 d’une nouvelle norme relative aux émissions de CO2.

REMPLACEMENT

En Remplacement, le marché mondial sell-in hors Chine s'inscrit en hausse de 4 % sur le semestre.

En Europe, la demande sell-in est en retrait de 2 % par rapport au premier semestre 2023.

Cette baisse provient d'une activité industrielle en retrait par rapport à 2023, entraînant une diminution de la demande de transport, avec cependant une amélioration sur le deuxième trimestre qui est à son niveau de 2023. La demande européenne est également pénalisée par la situation en Turquie où le marché pool est en baisse de 20% par rapport au premier semestre 2023.

En Amérique du Nord, le marché est en hausse de 17%, fortement tiré par les imports en provenance d’Asie en prévision d’une hausse des droits anti-dumping attendue à l'été 2024.

En Amérique du Sud, la demande est en hausse de 4 % sur le semestre, soutenue notamment par le dynamisme de l'activité industrielle au Brésil. La part des imports en provenance d'Asie continue de croître de manière significative.

Activités de Spécialités

Agricole, Infrastructure et Manutention : dans ce segment où le marché est équilibré entre Première monte et Remplacement, les deux canaux évoluent de manière très contrastée.

Les marchés Première monte sont en retrait significatif en particulier sur l'activité Agricole, davantage cyclique et pénalisée par la baisse du revenu moyen des agriculteurs. La baisse est cependant moins marquée sur le marché des pneus pour tracteurs de forte puissance. Sur les activités Infrastructure et Manutention, la demande Première monte est également en retrait, pénalisée par le ralentissement de la construction individuelle et la baisse de la dépense publique, dans un contexte de croissance mondiale fragile.

En Remplacement, les trois marchés sont globalement stables par rapport au premier semestre 2023.

Mines : le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d’extraction de minerais. Cependant, le marché pneumatiques sur le semestre est légèrement en deçà des fondamentaux de la demande en raison du déstockage opéré par les opérateurs miniers, dans un contexte de taux d’intérêts plus élevés et d’attention particulière portée à leur trésorerie. Ce déstockage devrait durer jusqu'à la fin de l'année 2024.

Deux-roues : après une année 2023 en net recul, la demande sur le segment Moto est stable en Europe, pénalisée par des conditions météorologiques défavorables, et en croissance dans les Amériques.

Après une crise importante en 2023 ayant conduit à de nombreuses faillites et des stocks très élevés tant chez les constructeurs que dans la Distribution, la demande sur le segment Vélo se normalise en légère hausse sur le semestre.

Avion : revenu courant 2023 à son niveau pré-Covid, le marché de l'aviation commerciale poursuit sa croissance, tiré en particulier par le trafic international tandis que le trafic domestique chinois est en léger retrait. Le marché General Aviation (aviation d'affaires) est impacté négativement par le ralentissement de l'activité des flottes de leasing.

Polymer Composite Solutions :

Corrélés sur le long terme à la demande du secteur minier, les fondamentaux du marché des bandes transporteuses restent bien orientés mais l'activité sur le premier semestre est pénalisée par des bases de comparaison très élevées en 2023 et une contrainte économique de différer les investissements en nouveaux équipements chez les opérateurs. Les activités de services, critiques pour la maintenance et l'optimisation des installations, sont en revanche bien orientées.

Sur les autres marchés des Polymer Composite Solutions, activités aux multiples verticales, la demande mondiale est globalement stable, bien que dans une phase de relatif déstockage. Par exemple, dans le domaine des films et tissus techniques, le marché de la marine de loisir haut de gamme connaît un ralentissement marqué faisant suite à la très forte demande des deux années post-Covid.

Ventes et résultats

Ventes

Sur les six premiers mois de l'année 2024, les ventes s'élèvent à 13 481 millions €, en baisse de 4,2% par rapport à la même période de 2023, sous l’effet des facteurs suivants :

des volumes pneumatiques en retrait de 4,4 %, conséquence principalement du déploiement de la stratégie de sélectivité du Groupe, priorisant les segments de produits, les régions et les partenaires les plus à même de valoriser son leadership technologique ;

un effet prix-mix positif de 1,1 % : l’effet prix (- 105 millions €) a été pénalisé par l'application, à la baisse, de clauses dans les contrats indexés ; l’effet mix est très favorable (+ 261 millions €) et surcompense le prix. Il est tiré en premier lieu par l'accroissement de la part des produits à forte valeur ajoutée dans les ventes, tels que les pneus Tourisme 18 pouces et + ou les chenilles agricoles, et dans une moindre mesure par un rééquilibrage favorable du mix géographique et marchés (Remplacement vs Première monte) ;

une stabilité des ventes liées aux activités hors pneu : la cause principale en est la base de comparaison élevée sur les convoyeurs, ayant réalisé des ventes record au premier semestre 2023. Les activités Lifestyle et Solutions connectées maintiennent leur dynamique de croissance ;

un impact négatif (- 1,2 %) des parités monétaires, avec la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport à l’euro, à l'image du yuan chinois, de la livre turque ou du yen japonais ;

un écart de périmètre favorable (+ 0,4 %), qui s’explique essentiellement par l’intégration de FCG dans le périmètre de consolidation du Groupe au 26 septembre 2023.

Résultats

Le résultat opérationnel des secteurs s’établit à 1 782 millions €, soit 13,2 % des ventes, contre 1 704 millions € et 12,1 % au 30 juin 2023.



L’évolution du résultat opérationnel des secteurs s’explique principalement par :

un effet périmètre favorable de 27 millions €, porté principalement par les activités hors-pneus, avec notamment l'acquisition de Flex Composite Group à fin septembre 2023 ;

favorable de 27 millions €, porté principalement par les activités hors-pneus, avec notamment l'acquisition de Flex Composite Group à fin septembre 2023 ; un effet volume défavorable de 325 millions € reflétant : la baisse des volumes vendus et la moindre absorption des coûts fixes résultant de la baisse de production et du sous-chargement global des usines ;

défavorable de 325 millions € reflétant : la baisse des volumes vendus et la moindre absorption des coûts fixes résultant de la baisse de production et du sous-chargement global des usines ; un effet prix-mix positif de 84 millions € qui se compose d'un effet prix défavorable, conséquence de l'application, à la baisse, des clauses de contrats indexées sur des indices de prix ayant préalablement baissé, et d’un effet mix favorable, porté par la croissance des ventes de pneus 18 pouces et plus en Tourisme et par la stratégie de sélectivité du Groupe, priorisant les segments les plus créateurs de valeur ;

positif de 84 millions € qui se compose d'un effet prix défavorable, conséquence de l'application, à la baisse, des clauses de contrats indexées sur des indices de prix ayant préalablement baissé, et d’un effet mix favorable, porté par la croissance des ventes de pneus 18 pouces et plus en Tourisme et par la stratégie de sélectivité du Groupe, priorisant les segments les plus créateurs de valeur ; un effet matières premières positif de 250 millions € qui bénéficie de la baisse du coût des matières consommées sur la fin de l'année 2023 et le début de 2024 ;

positif de 250 millions € qui bénéficie de la baisse du coût des matières consommées sur la fin de l'année 2023 et le début de 2024 ; une diminution des coûts industriels et logistiques de 207 millions € : la baisse des frais de transport maritimes, du coût de l'énergie et l'efficacité opérationnelle surcompensent l'impact de l'inflation sur la masse salariale ;

de 207 millions € : la baisse des frais de transport maritimes, du coût de l'énergie et l'efficacité opérationnelle surcompensent l'impact de l'inflation sur la masse salariale ; une évolution défavorable des SG&A (incluant principalement les frais administratifs et généraux, les frais commerciaux et les frais de recherche et développement) des activités Pneu de 101 millions €, traduisant l’effet de l'inflation, sur la masse salariale notamment ;

(incluant principalement les frais administratifs et généraux, les frais commerciaux et les frais de recherche et développement) des activités Pneu de 101 millions €, traduisant l’effet de l'inflation, sur la masse salariale notamment ; d’autres effets défavorables à hauteur de 15 millions €, dont une légère baisse du ROS hors-pneu, en lien avec l'évolution des ventes ;

un effet parité négatif de 49 millions €, reflétant l'impact de la dévaluation de certaines monnaies par rapport à l'euro, en particulier la livre turque.



Les autres produits et charges opérationnels non affectés aux secteurs constituent une charge de 211 millions € contre une charge de 90 millions à fin juin 2023. Cette évolution s’explique principalement par des provisions et dépréciations pour restructuration d'activités : ajustement de provisions passées au deuxième semestre 2023, suite aux annonces de restructuration aux Etats-Unis et en Allemagne et constitution de nouvelles provisions et dépréciations au titre de projets de restructurations en Chine et en Pologne annoncés au premier semestre 2024.



Le résultat net s’établit à 1 163 millions €, contre 1 220 millions € à fin juin 2023.

Position financière nette

Au 30 juin 2024, le cash-flow libre après acquisitions est de 659 millions €, contre 770 millions € au 30 juin 2023. Cette réduction de 111 millions € s’explique principalement par le caractère anormalement élevée du cash-flow libre du premier semestre 2023, par le retour à un cycle de constitution des stocks sur le début de l’année propre à l’industrie du pneumatique et par le paiement sur le premier semestre 2024 du bonus Groupe déclenché en 2023 par l’atteinte des objectifs que le Groupe s’était fixés. Ces éléments défavorables masquent notamment la hausse de l’EBITDA des secteurs entre les deux périodes.

Au 30 juin 2024, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 23,9 %, correspondant à un endettement financier net de 4 260 millions €, contre 26,6% et 4 626 millions € au 30 juin de l’année précédente. Cela représente en revanche une hausse de 979 millions € par rapport au 31 décembre 2023, expliquée principalement par le versements de dividendes et le rachat d’actions.

Information sectorielle

(En millions €)



Ventes Résultat opérationnel des secteurs Marge opérationnelle des secteurs 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Automobile * 6 847 7 024 914 866 13,4% 12,3% Transport routier * 3 263 3 397 300 168 9,2% 5,0% Activités de spécialités * 3 371 3 658 568 670 16,8% 18,3% Groupe 13 481 14 079 1 782 1 704 13,2% 12,1%

* et distribution associée

AUTOMOBILE

Les ventes du secteur opérationnel Automobile et distribution associée s’élèvent à fin juin 2024 à 6 847 millions € contre 7 024 millions € à fin juin 2023, soit une baisse de 2,5%.

Le résultat opérationnel du secteur s’est établi à 914 millions € soit 13,4% des ventes, contre 866 millions € et 12,3% des ventes à fin juin 2023.

En dépit de volumes en retrait (-1,9%) et d'un effet prix négatif, pénalisé par la révision à la baisse des contrats indexés par des clauses sur le marché de la Première monte, le résultat opérationnel du secteur est en augmentation significative (+5,6%). Il bénéficie d'un fort effet mix produit, grâce à l’augmentation continue des ventes sur les pneus 18 pouces et plus et de l'impact favorable du coût des matières premières sur le semestre.



TRANSPORT ROUTIER

Les ventes du secteur opérationnel Transport routier et distribution associée s’élèvent à 3 263 millions € par rapport à 3 397 millions € pour la même période en 2023, en baisse de 3,9%.

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 300 millions €, soit 9,2% des ventes, à comparer à 168 millions € et 5,0% des ventes au premier semestre 2023.

Dans un contexte de ralentissement conjoncturel des marchés de Poids lourd Première monte, et poursuivant sa stratégie de sélectivité assumée, le secteur a vu ses volumes décliner de 4,7%. En revanche, il a su améliorer son prix-mix : malgré l'impact défavorable des clauses de contrats indexés, le business Première Monte a réussi à maintenir un effet prix favorable en valorisant son savoir-faire technologique et en renforçant ses partenariats en matière de développement ; le mix évolue lui aussi favorablement, notamment grâce au mix marché (le Remplacement augmentant sa proportion depuis le deuxième trimestre) et au mix géographique, soutenu par la croissance en Amérique du Nord.

Les activités de Solutions connectées Michelin Connected Fleets récoltent elles aussi les fruits d'une stratégie axée autour de la valeur : la rationalisation de leur portefeuille d'activités et l'amélioration de leur efficacité opérationnelle génèrent une augmentation significative du résultat.



ACTIVITÉS DE SPÉCIALITÉS

Les ventes du secteur opérationnel des Activités de spécialités s’élèvent à 3 371 millions €, à comparer à 3 658 millions € à fin juin 2023, soit une baisse de 7,9%.

Le résultat opérationnel du secteur atteint 568 millions € soit 16,8 % des ventes, contre 670 millions € et 18,3 % au premier semestre 2023.

Activités pneumatiques : les volumes sont en retrait assez marqué sur le semestre (-7,2%), pénalisés par du déstockage dans l'industrie minière, des marchés off-road Première monte déprimés et les difficultés à servir certains clients en Asie centrale. L'effet prix est également négatif, pénalisé par les contrats indexés, tant au Mining que chez Beyond Road. En revanche le mix, porté par la priorité donnée aux produits les mieux valorisés, et l'équation économique de manière générale sont favorables. Les bons résultats du Deux-Roues et de l'Avion ne suffisent pas à compenser l'évolution du résultat global des activités pneumatiques du secteur.

Polymer Composite Solutions : le résultat global est en léger retrait par rapport au premier semestre 2023, principalement du fait d'un point de comparaison défavorable, les activités convoyeurs en particulier ayant atteint un niveau d'activité record l'an dernier. Sur le premier semestre 2024, leurs ventes ont été pénalisés par le ralentissement des investissements dans certaines infrastructures minières et par les difficultés ponctuelles rencontrées par certains clients majeurs. Cela a été partiellement compensé par la croissance des offres de service sur site. Les activités de films et tissus techniques ont également fait face à quelques ralentissements conjoncturels (marchés clés orientés à la baisse sur la période, passage de relais entre modèles chez des constructeurs de super-cars...) mais les perspectives demeurent favorables à moyen terme.

Performance extra-financière

Le Groupe est largement reconnu pour son engagement et ses performances, qu’elles soient environnementales, sociétales ou relatives à sa gouvernance.

Agences



de notation Sustainalytics MSCI CDP Moody’s ESG ISS OEKOM Ecovadis Scores* Negligible Risk



9,6 AAA A-

Climate change B

Water

security 71/100 B-



Prime 78/100



Platinum

*Tous les détails relatifs à la position et distribution des scores sont disponibles sur le site www.michelin.com

Information sur les notations extra-financières ayant évolué depuis la dernière publication trimestrielle :

Sustainalytics : la note du Groupe s'est nettement améliorée (de 11,52 à 9,6) et le niveau de risque est passé de "low" à "négligeable", positionnant ainsi Michelin 1er dans l'industrie du pneumatique.

Par ailleurs, SBTi (Science-Based Targets initiative) a validé les nouvelles cibles du Groupe (intégrant une baisse des émissions de CO2 – scopes 1 & 2 de 47% en 2030 vs. 2019) comme étant alignées sur une trajectoire 1,5°C et cohérentes avec l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

Faits marquants

16 janvier 2024 [Planet] - Le Groupe annonce son intention d’adopter les recommandations de la Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) pour s’aligner sur les objectifs définis lors de la COP15 à Montréal. Cette annonce complète les engagements de Michelin dans le domaine de la biodiversité déjà exprimés en 2018 au travers de l’initiative act4nature international.

19 janvier 2024 [Groupe] - Michelin, IFPEN et Axens inaugurent le premier démonstrateur industriel de production de butadiène biosourcé, étape importante vers la mise en place d’une filière industrielle. Installé sur le site Michelin de Bassens en France, ce démonstrateur s’inscrit dans le cadre du projet BioButterfly qui vise à développer et commercialiser un procédé de production de butadiène à partir d’éthanol extrait de la biomasse (végétaux), en remplacement du butadiène issu de matière première fossile. ​

​20-25 janvier 2024 [People] - Le programme Michelin Volontariat encourage les employés à s’impliquer dans des actions auprès des communautés locales sur un large périmètre : santé, éducation, aide d’urgence, mobilité sûre, protection de l’environnement, diversités et inclusion, etc. En 2023, 15,7% des employés du Groupe, soit 19 700 personnes, ont participé à une action de volontariat, pour un objectif de 20% en 2030. Ce résultat contribue à l’action sociétale forte du Groupe pour le bien commun.

​ ​

5 février 2024 [Planet] - Michelin conserve le niveau de leadership décerné par l’organisation CDP avec la notation A- en matière de lutte contre le changement climatique et la note B pour la sécurité de l’eau.

6 février 2024 [People] - À la suite de l’évaluation de FairWage Network, ONG reconnue mondialement, Michelin reçoit la certification de « Global Living Wage Employer », véritable reconnaissance de la politique et des pratiques salariales équitables du Groupe garantissant une rémunération décente à l’ensemble de ses employés dans plus de 60 pays.

12 février 2024 [Groupe] - En 2023, Michelin a enregistré un résultat opérationnel des secteurs record de 3,6 milliards € et un free cash-flow de 3,0 milliards €. Malgré des conditions de marché et des devises défavorables, Michelin a démontré la solidité de sa stratégie et la qualité de son modèle d’affaires. L’entreprise a également amélioré l’engagement de ses équipes et accéléré son développement durable, tout en valorisant ses solutions différenciantes pour répondre aux besoins croissants de ses clients.

22 février 2024 [Planet] - Michelin s'associe à Antin et Enviro pour annoncer la construction à Uddevalla en Suède de la première usine de recyclage de pneus en fin de vie. Le projet sera basé sur la technologie unique de pyrolyse d'Enviro, qui permet d'extraire des matières premières à partir des pneus en fin de vie, notamment du noir de carbone et de l'huile de pyrolyse.

6 mars 2024 [Planet] - Pour la quatrième année consécutive, Michelin est reconnu par l’organisation CDP Supply Chain comme leader dans la catégorie « Supplier Engagement » pour sa démarche associant ses fournisseurs à la mesure et à la réduction de l’empreinte carbone.

7 mars 2024 [Groupe] - Michelin est reconnu par Global Innovators 2024 parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde, pour la troisième fois consécutive.

14 mars 2024 [Groupe] – Le Comité des Actionnaires Michelin (CAM) qui contribue activement par ses réflexions à l’évolution de la communication avec les actionnaires individuels et salariés a été renouvelé. Le nouveau comité a entamé son mandat le 14 mars dernier lors d’une réunion avec les anciens membres et en présence de M. Yves Chapot, Gérant et Directeur Financier du Groupe Michelin. Il est composé de 10 actionnaires, dont la moitié sont des actionnaires individuels et l’autre moitié des actionnaires salariés.

14 mars 2024 [Pneumatiques] – A l’occasion de Tire Technology Expo 2024, Michelin a dévoilé un nouveau système d’analyse des particules légères visant à accélérer la connaissance des particules d’usure des pneus et de la route (TRWP – Tire and Road Wear Particles). Cette avancée majeure s’inscrit dans le cadre des enjeux de la norme Euro7 qui va permettre de définir des seuils réglementaires d’abrasion des pneus. Michelin est engagé depuis près de 20 ans dans la réduction de l’abrasion des pneus et la recherche sur les particules d’usure.

20 mars 2024 [Planet] - Le projet européen BlackCycle coordonné par Michelin, visant à développer une économie circulaire du pneu, a remporté le prix de la réalisation environnementale de l’année à Tire Technology Expo 2024.

23 mars 2024 [Pneumatiques] – Dans le cadre du championnat du monde MotoE™ 2024 (catégorie électrique du MotoGP™), Michelin a présenté à Portimão, Portugal, ses nouveaux pneus contenant plus de 50% de matériaux renouvelables et recyclés. En lien avec l’ambition du Groupe d’un pneu « tout durable » d’ici 2050, la compétition demeure un terrain privilégié d’expérimentation et d’accélération d’innovations technologiques.

26 mars 2024 [Groupe] - Michelin, leader des pneus aux États-Unis, a franchi la barre des 100 prix décernés par J.D. Power en 2024, cumulant plus de distinctions que l’ensemble des concurrents réunis. Ces prix, fondés sur les réponses de plus de 31 000 propriétaires de véhicule, illustrent le haut niveau d’exigence du Groupe en matière de qualité et de sécurité pour ses clients.

26 mars 2024 [Planet] - Dans le domaine du caoutchouc naturel Michelin obtient la première place des fabricants de pneumatiques évalués par l’organisation SPOTT, pour la 3ème année consécutive. Le score de 80,9 % témoigne du leadership et de la transparence du Groupe pour faire progresser la chaîne de valeur du caoutchouc naturel, de façon responsable.

3 avril 2024 [Groupe] - Pose à Clermont-Ferrand de la 1 ère pierre du Pôle d’Innovation Collaboratif (PIC), l’un des quatre pôles du projet « Parc Cataroux » engagé par le Groupe pour convertir son site industriel historique en un quartier porteur d’innovation, moteur de dynamisme économique, social et culturel. L’ouverture du PIC est prévue fin 2025.

4 avril 2024 [Groupe] – La NASA a sélectionné l’équipe Moon RACER, dont fait partie Michelin aux cotés de AVL, Boeing et Northrop Grumman Corporation, dans le cadre du projet ARTEMIS pour le véhicule tout-terrain lunaire. Cette première phase du contrat « Lunar Terrain Vehicle », donne une année aux équipes sélectionnées pour travailler la faisabilité de la solution proposée. Le groupe Michelin s'appuiera sur son expérience acquise lors de ses précédentes collaborations avec la NASA et sur ses expertises en matière de technologie airless et de Polymer Composite Solutions.

8 avril 2024 [Lifestyle] – Le guide Michelin révèle la première sélection France des Clefs Michelin. Avec 189 établissements distingués, Michelin met en lumière le talent des professionnels de l’hôtellerie. Ces hôtels, soigneusement sélectionnés par les équipes du Guide MICHELIN, proposent des expériences de séjour exceptionnelles et seront désormais réservables sur les plateformes numériques du Guide. Cette sélection sera suivie par d’autres destinations touristiques majeures.

15 avril 2024 [Groupe] – Michelin, le CNRS et l’Université de Strasbourg inaugurent un nouveau laboratoire commun – « Spinlab » – consacré à la recherche sur la fabrication de matériaux nanofibreux et renforcent ainsi leur expertise commune sur ce procédé novateur. Cette collaboration ouvre également de nouvelles perspectives pour créer des matériaux innovants à usage critique, trouvant des applications dans la mobilité mais également le médical, l’environnement ou l’énergie. Ces usages sont au cœur de l’ambition du groupe Michelin : créer un manufacturier de composites à haute valeur ajoutée qui changent notre quotidien.

18 avril 2024 [Groupe] - A l’occasion du Média Day Michelin 2024 et pour accompagner la transformation du Groupe, Michelin annonce trois innovations importantes en faveur de la cohésion sociale et sociétale en France et dans le monde : garantie d’un salaire décent et d’un socle universel de protection sociale pour l’ensemble des salariés du Groupe Michelin, création d’une politique ambitieuse de formation tout au long de la vie, et présentation officielle du Parc Cataroux - projet de revitalisation unique en Europe, accélérateur d’innovations.

1er trimestre 2024 [Groupe] – Le Groupe poursuit l’adaptation de son dispositif industriel dans le domaine des pneumatiques Poids-Lourd et semi-finis associés, en annonçant la conversion à venir des activités à Olsztyn (Pologne) et Shenyang (Chine) vers des pneus de Tourisme, et l’arrêt des activités de renforts métalliques de Shanghai (Chine). La priorité de Michelin est d'accompagner les personnes dans ces changements en observant des principes de respect, de transparence et d’équité tout au long du processus.

24 avril 2024 [Groupe] - Ventes consolidées en baisse de 2,7 % au premier trimestre 2024 à taux de change constants, en raison de volumes inférieurs comme attendu. Fort développement du mix reflétant la performance du Groupe sur les segments les plus générateurs de valeur. Guidance annuelle inchangée.

14 mai 2024 [Groupe] - Michelin réaffirme son ADN de marque innovante au travers de sa nouvelle campagne « Sur la route et au-delà ! » qui met en lumière sa puissance d’innovation et les savoir-faire uniques de Michelin. D’abord lancée en France, cette nouvelle campagne sera rapidement déployée à l’international.

17 mai 2024 [Groupe] - Michelin tient son Assemblée Générale sous la présidence de Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance, réunissant près de 920 personnes à Clermont-Ferrand, France.

22 mai 2024 [Planète] – Dans le cadre de l’initiative act4nature international, Michelin renforce ses objectifs en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Ainsi, le Groupe vise à utiliser dans ses produits uniquement du caoutchouc naturel évalué « sans déforestation » selon les définitions et exigences du règlement européen contre la déforestation (EUDR), et à réduire de 70 % le recours aux pesticides dans ses plantations et celles de ses coentreprises.

23 mai 2024 [Lifestyle] - Michelin lance son tout nouveau site internet et son application mobile ViaMichelin, disponibles en 7 langues dans 11 pays en Europe. ViaMichelin enrichit l’expérience de ses utilisateurs en proposant les meilleurs itinéraires, les sélections des Guides MICHELIN et un contenu éditorial riche et inspirant pour organiser son voyage en voiture à travers l'Europe.

28 mai 2024 [Groupe] – Dans le cadre de sa Journée Investisseurs à Clermont-Ferrand, le Groupe a confirmé la pertinence de sa stratégie « Michelin in Motion 2030 », et son ambition de construire un leader mondial de la fabrication de composites et d’expériences qui changent la vie.

30 mai 2024 [Groupe] - A l’Assemblée Générale du Pacte Mondial de l’ONU – Réseau France, Florent Menegaux, en qualité de Président a présenté les nouvelles orientations stratégiques pour les six années à venir. Les entreprises sont incitées à mettre en œuvre des engagements concrets autour de 5 thématiques prioritaires : le salaire décent, l’égalité des sexes, le climat, l’eau et le financement des Objectifs de Développement Durable (ODD).

31 mai 2024 [Groupe] - À l’occasion des 80 ans du débarquement des Alliés en France, Michelin s'est associé à la Best Defense Foundation et à Delta Air Lines pour organiser le retour en France de 60 anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale de la bataille de Normandie. Michelin Éditions a également réimprimé le fac-simile du Guide Michelin 1939, distribué à l’époque aux commandants d’unités participant au débarquement, dont les plans ont joué un rôle précieux pour orienter les Alliés lors du D-Day.

2 juin 2024 [Groupe] - Fournisseur exclusif des pneumatiques MotoGP™, Michelin devient le partenaire titre du Grand Prix de France, officiellement nommé Michelin® Grand Prix de France en 2024. Les épreuves de MotoGP™ sont l’occasion de tester des technologies d’excellence dans des conditions extrêmes, et contribuer ainsi au développement des gammes de pneus destinés aux particuliers. Parmi les avancées technologiques, Michelin a notamment développé pour les MotoE™ 100 % électriques des pneus intégrant en moyenne 50 % de matériaux renouvelables et recyclés.

17 avril / 3 juin 2024 - [Groupe] Créée en 2014, la Fondation d’Entreprise Michelin a défini ses nouvelles orientations pour la période 2024-2028 afin de poursuivre la contribution du Groupe pour le bien commun, autour de sept champs d’action : les métiers du futur, l’égalité des chances et l’inclusion, une vie et une alimentation saines, les mobilités durables, la biodiversité des forêts, les modèles sociaux collaboratifs et la dynamique des territoires.

3 juin 2024 [Groupe] - Bibendum devient notre influenceur passionné sur TikTok. « The Michelin Man » partagera des contenus inspirants et inattendus sur l’innovation, pour la génération Z et au-delà.

5 juin 2024 [Planète] - Créée en 2004 dans l’état de Bahia au Brésil, et vaste de près de 4000 hectares, la réserve Ecologique Michelin est devenue en 20 ans l'une des zones les mieux protégées et l'un des écosystèmes les plus riches en espèces au monde. Reflet de l’approche « Tout durable » du Groupe, elle apporte la preuve qu’il est possible de concilier hévéaculture et protection de l’environnement. Cette réussite s’accompagne d’un vaste programme de recherche avec plus de 140 projets et 167 publications scientifiques.

13 juin 2024 [Groupe] - Michelin, Danone, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole s’associent pour créer une plateforme industrielle de biotechnologie de pointe nommée Biotech Open Platform. Ce projet illustre l’approche « Tout durable » de Michelin visant notamment à accélérer l’utilisation de matériaux biosourcés, un défi central pour l’industrie de demain et la préservation des ressources. Il démontre aussi l’engagement constant de Michelin en faveur du développement de l’innovation et des territoires où le Groupe est implanté.

14 juin 2024 [Lifestyle] - Après avoir dévoilé la première sélection du Guide MICHELIN Mexique, Michelin dévoile sa première sélection de restaurants pour la Lituanie, qui vient compléter la trilogie des pays Baltes.

16 juin 2024 [Groupe] - Michelin remporte sa 33e victoire aux 24 Heures du Mans, la 27e consécutive depuis 1998 ! Laboratoire idéal pour expérimenter des technologies dans les conditions les plus extrêmes, les courses d’endurance auront largement contribué à asseoir la réputation de Michelin et sa supériorité en matière de longévité et de performance : Michelin permet ainsi aux voitures de la catégorie Hypercar de parcourir jusqu’à 750km à une vitesse moyenne de 240 km/h avec un seul train de pneus, soit l’équivalent de deux Grands Prix de F1.

16 juin 2024 [Planète] – SBTi (Science-Based Targets initiative) valide que les nouvelles cibles du Groupe sont alignées sur une trajectoire limitée à 1,5°C et cohérentes avec l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Michelin renforce son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique.

17 juin 2024 [Groupe] - Michelin annonce l’inauguration de COSMOS sur son site de Troyes qui représente aujourd’hui 40 % de la capacité mondiale de production de pneus agricoles du Groupe. Cette machine innovante améliorera fortement l’ergonomie des postes ainsi que la performance économique et environnementale du site.

18 juin 2024 [Groupe] - Le Groupe Michelin publie pour la première fois de son histoire un rapport de transparence fiscale. Ce rapport présente la politique et stratégie fiscales du Groupe, il détaille aussi sa contribution fiscale par pays et dans le Monde, proche de 40% du résultat opérationnel des secteurs au titre de 2023.

4 juillet 2024 [Lifestyle] - Après la France, les Etats-Unis et l’Espagne, Michelin révèle la première sélection japonaise des Clefs MICHELIN. A l’image des restaurants d'exception, qui sont récompensés par les Étoiles MICHELIN, les hôtels ont à présent leur propre distinction. L'ambition du Guide MICHELIN est de devenir la première plateforme mondiale indépendante de réservation de restaurants et d'hôtels d'exception.

10 juillet 2024 [Groupe] – La nouvelle réglementation européenne R117-04, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, renforce les exigences sécuritaires avec l’introduction de tests de performance sur des pneumatiques auto à l’état usé. Michelin soutient ces règles strictes visant à garantir des pneus performants et sûrs tout au long de leur durée de vie. À l’échelle mondiale, 400 millions de pneus sont prématurément démontés chaque année, et cette réglementation pourrait épargner 35 millions de tonnes de CO2.

11-12 juillet 2024 [Groupe] – L’agence de notation européenne Scope ratings publie une notation crédit de Michelin indiquant un rating long-terme A avec perspective stable. En parallèle Moody’s révise à la hausse sa notation crédit et porte le rating long-terme à A2, contre A3 précédemment. Ces notations reconnaissent la solidité financière du Groupe et la qualité de sa stratégie.

La liste complète des Faits marquants est disponible sur le site Internet du Groupe michelin.com

