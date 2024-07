Le voyage de Sidetrade vers un monde plus durable

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, publie aujourd'hui son rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour l’année 2023. Ce rapport marque des avancées significatives en matière de durabilité, en parfaite adéquation avec ses objectifs de croissance.

Préparant la directive CSRD de 2025, Sidetrade a choisi la transparence en détaillant publiquement les progrès de ses initiatives en matière de RSE. Cette année, Sidetrade a non seulement poursuivi ses engagements, mais a également été récompensé pour ses améliorations en matière de gouvernance environnementale et sociale avec une médaille d'or par EthiFinance et une médaille d'argent par EcoVadis.

Cette annonce fait suite au succès de Sidetrade qui a réduit ses émissions de carbone de 5% en 2023 alors que son chiffre d’affaires affichait une forte croissance de 20% sur la même période (voir le communiqué de presse du 3 juillet 2024 ). Ces réalisations démontrent l'engagement du groupe en faveur d’une croissance et d’une gestion responsable de la planète.

« Sidetrade se situe au confluent de la productivité des entreprises et du développement durable. Nos objectifs stratégiques sont désormais indissociables de notre engagement pour le bien-être social », a déclaré Olivier Novasque, PDG de Sidetrade. « Nous avançons vers un avenir où l'intégrité commerciale et la responsabilité environnementale ne sont pas seulement alignées, mais intrinsèquement liées. En tant qu'éditeur de logiciels SaaS, nous avons le privilège de contribuer à l'engagement de l'industrie technologique envers les objectifs de l'Accord de Paris et les ambitions de l'Union européenne en matière de neutralité carbone d'ici 2050. »

En intégrant les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans ses activités, Sidetrade met en œuvre des initiatives ayant un impact global :

Action climatique et énergie propre : L'entreprise s'engage à minimiser son empreinte carbone et à promouvoir des pratiques de développement durable.

L'entreprise s'engage à minimiser son empreinte carbone et à promouvoir des pratiques de développement durable. Innovation et égalité : Plaidoyer pour des politiques favorisant le développement des talents, l’équité des genres et stimulant l'innovation.

Plaidoyer pour des politiques favorisant le développement des talents, l’équité des genres et stimulant l'innovation. Responsabilité numérique et pratiques éthiques : Adhésion à des normes rigoureuses en matière de comportement numérique et de pratiques commerciales éthiques.

Philippe Gangneux, directeur financier de Sidetrade et ambassadeur de la RSE, commente : « Notre vision de l'avenir se résume en deux mots : exigence et ambition. Chaque décision et chaque innovation de Sidetrade visent à amplifier notre impact positif sur notre communauté et l'environnement. »

Sidetrade invite toutes les parties prenantes à consulter son rapport sur la RSE pour mieux comprendre comment le groupe allie succès financier avec un impact social et environnemental significatif : ici .

