Huhtamäki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.– 30.6.2024: Operatiivinen kannattavuus parani edelleen

Q2 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 1 % 1 038 milj. euroon (1 052 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -1 %

Raportoitu liikevoitto 105 milj. euroa (55 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 106 milj. euroa (93 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,62 euroa (0,24 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,55 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -6 milj. euroa ja liikevoittoon -1 milj. euroa





H1 2024 lyhyesti

Liikevaihto laski 3 % 2 041 milj. euroon (2 099 milj. euroa)

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla -2 %

Raportoitu liikevoitto 182 milj. euroa (142 milj. euroa); oikaistu liikevoitto oli 204 milj. euroa (185 milj. euroa)

Raportoitu osakekohtainen tulos 0,97 euroa (0,72 euroa); oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,17 euroa (1,06 euroa)

Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon -23 milj. euroa ja liikevoittoon -2 milj. euroa

Investoinnit olivat 85 milj. euroa (134 milj. euroa)

Vapaa rahavirta oli 92 milj. euroa (71 milj. euroa)





Avainluvut

milj. euroa Q2 2024 Q2 2023 Muutos H1 2024 H1 2023 Muutos 2023 Liikevaihto 1 037,5 1 051,7 -1 % 2 041,4 2 098,8 -3 % 4 168,9 Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu -1 % -2 % -2 % 0 % -2 % Oikaistu käyttökate1 156,4 141,2 11 % 305,4 281,7 8 % 590,1 Prosentti1 15,1 % 13,4 % 15,0 % 13,4 % 14,2 % Käyttökate 158,2 132,1 20 % 295,8 270,1 10 % 621,2 Oikaistu liikevoitto2 105,5 92,7 14 % 204,3 184,8 11 % 392,6 Prosentti2 10,2 % 8,8 % 10,0 % 8,8 % 9,4 % Liikevoitto 104,6 54,7 91 % 182,2 142,1 28 % 380,9 Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,63 0,55 14 % 1,17 1,06 10 % 2,32 Osakekohtainen tulos, euroa 0,62 0,24 >100% 0,97 0,72 35 % 1,97 Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2 11,9 % 10,4 % 11,2 % Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3 13,6 % 13,1 % 13,2 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 12,2 % 9,8 % 10,9 % Oman pääoman tuotto (ROE) 13,0 % 12,3 % 11,8 % Investoinnit 48,1 69,0 -30 % 84,7 134,2 -37 % 318,7 Vapaa rahavirta 53,6 28,3 89 % 91,8 70,9 30 % 321,4 1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1,8 -9,1 -9,5 -11,5 31,1 2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -0,9 -38,0 -22,1 -42,7 -11,7 3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -0,7 -32,3 -21,6 -36,2 -35,9

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé



Toisella vuosineljänneksellä liiketoimintaympäristö pysyi suurilta osin ensimmäisen neljänneksen kaltaisena. Näimme merkkejä kasvavasta kysynnästä, etenkin valmiiksi pakattujen tuotteiden osalta, mutta maantieteellisten alueiden ja tuotekategorioiden välillä oli eroja. Samalla arvoketjussa paine laskea hintoja kasvoi. Inflaation hidas lasku ja muuttumattomat korkotasot vaikuttivat edelleen negatiivisesti kysyntään toisella neljänneksellä. Gazan sodan jatkuminen vaikuttaa yhä kansainvälisiin brändeihin osassa Lähi-Idän ja Aasian markkinoita. Kansainvälinen kauppa kärsii edelleen Punaisenmeren kriisiin liittyvistä logistisista häiriöistä. Kustannusympäristö pysyi kaikkiaan suotuisana, lukuunottamatta joidenkin raaka-aineiden hintoja sekä työvoimakustannusten kasvun jatkumista.

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 1 % toisella neljänneksellä ja 2 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Myyntimäärät pysyivät lähellä edellisen vuoden tasoa ja myyntihinnat laskivat. Oikaistu liikevoitto kasvoi 14 % toisella neljänneksellä ja 11 % vuoden ensimmäisellä puoliskolla parantuneen kannattavuuden myötä. Sen kehitystä tukivat pääasiassa toimenpiteemme tehokkuuden parantamiseksi.

Toisella neljänneksellä North America -segmentti jatkoi tuloskasvun tiellä, pitäen kannattavuutensa vahvana. Flexible Packaging -segmentin oikaistu liikevoitto kasvoi selvästi verrattuna viime vuoden heikompaan tulokseen, ja tuloskasvun takana olivat nousseet myyntimäärät. Fiber Packaging -segmentin suoritus oli vakaa kasvavien volyymien ja parantuneen kannattavuuden myötä. Foodservice E-A-O -segmentti jatkoi markkinoiden vastatuuleen luovimista, johtaen matalampaan oikaistuun liikevoittoon. Useimmissa kategorioissa ja maantieteellisillä alueilla elintarvikkeiden korkea inflaatio vaikutti edelleen kysyntään, mikä näkyi erityisesti pikaruokaravintoloissa.

Vuonna 2023 aloitetun kolmivuotisen, 100 miljoonan euron tehostamisohjelman toimeenpano edistyy. Toisella neljänneksellä ilmoitimme aikeistamme sulkea tehtaamme Klangissa, Malesiassa, tehostaaksemme Foodservice E-A-O -segmentin tuotantoa Aasiassa. Ilmoitimme myös suunnitelmastamme tehostaa tuotantojalanjälkeämme joustopakkausten osalta Arabiemiraateissa. Aiemmin aloitetut toimet tuotantokustannusten vähentämiseksi, mukaan lukien hankinta, materiaalinkäyttö ja työn tehokkuus, ovat myös jatkuneet. Kaikki tähän mennessä toteutetut toimenpiteet ovat vaikuttaneet positiivisesti tulokseemme vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhteenvetona voimme todeta olevamme tyytyväisiä suoritukseemme markkinaympäristössä, jossa kulutuksen elpyminen on ollut hidasta. Jatkamme strategiamme toteuttamista investoimalla kannattavaan ydinliiketoimintaamme ja lanseeraamalla uusia innovatiivisia kestävän kehityksen ratkaisuja kilpailukykyämme parantaen.

Tuloskehitys Q2 2024

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa Q2 2024 Q2 2023 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 252,3 270,9 -7 % North America 370,2 373,2 -1 % Flexible Packaging 325,9 327,9 -1 % Fiber Packaging 91,7 86,1 7 % Sisäisen myynnin eliminointi -2,7 -6,5 Konserni 1 037,5 1 051,7 -1 %





Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania -6 % -5 % -5 % -3 % 5 % North America -2 % -3 % 4 % 1 % 1 % Flexible Packaging 2 % -1 % -9 % -11 % -11 % Fiber Packaging 3 % 1 % 2 % 4 % 7 % Konserni -1 % -2 % -3 % -4 % -2 %



Konsernin liikevaihto laski 1 % ja oli 1 038 milj. euroa (1 052 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -1 %. Kokonaiskysyntä oli vaisua johtuen inflaatiosta ja joidenkin kansainvälisten brändien boikoteista osalla markkinoista. Liikevaihtoa painoi myyntimäärien hienoinen lasku, muutokset valuuttakursseissa ja myyntihintojen lasku. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -2 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -6 milj. euroa (-38 milj. euroa) vuoden 2023 valuuttakursseihin verrattuna.





Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa Q2 2024 Q2 2023 Muutos Q2 2024 Q2 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 23,2 25,0 -7 % 4,9 -0,5 North America 53,0 45,4 17 % -2,5 -0,0 Flexible Packaging 20,9 16,0 31 % -2,9 -36,5 Fiber Packaging 11,9 9,3 27 % -0,3 -0,8 Muut toiminnot -3,5 -3,0 -0,1 -0,1 Konserni 105,5 92,7 14 % -0,9 -38,0





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

Q2 2024 Q1 2024 Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,2 % 9,1 % 10,0 % 10,3 % 9,2 % North America 14,3 % 13,9 % 14,3 % 13,2 % 12,2 % Flexible Packaging 6,4 % 6,4 % 8,1 % 7,2 % 4,9 % Fiber Packaging 12,9 % 10,1 % 10,9 % 12,5 % 10,8 % Konserni 10,2 % 9,8 % 10,4 % 9,7 % 8,8 %



Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 106 milj. euroon (93 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 105 milj. euroa (55 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto kasvoi laskeneiden raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannusten sekä yhtiön tehostamistoimenpiteiden myötä, kun taas alhaisemmat myyntihinnat ja työvoimakustannusten kasvu vaikuttivat liikevoittoon negatiivisesti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 10,2 % (8,8 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -1 milj. euroa (-3 milj. euroa).



Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,9 milj. euroa (-38,0 milj. euroa), sisältäen toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja sekä positiivisen vaikutuksen kiinteistöjen myynnistä Kiinassa ja Intiassa.





Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa Q2 2024 Q2 2023 Oikaistu liikevoitto 105,5 92,7 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,1 -0,2 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset 4,2 -3,0 PPA poistot -2,2 -2,2 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,0 -0,1 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu - -32,5 Tappiot omaisuusvahingoista -0,3 - Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -1,5 - Liikevoitto 104,6 54,7

Nettorahoituskulut olivat 16 milj. euroa (15 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Kulujen kasvu johtui kohonneista koroista. Verokulut olivat 21 milj. euroa (13 milj. euroa). Veroasteen nousu johtui tietyistä tehostamisohjelmaan liittyvistä vähennyskelvottomista eristä. Vuosineljänneksen voitto oli 68 milj. euroa (27 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa (0,55 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,24 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -0,7 milj. euroa (-32,3 milj. euroa).

Tuloskehitys H1 2024

Liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa H1 2024 H1 2023 Muutos Foodservice Europe-Asia-Oceania 493,4 527,1 -6 % North America 714,3 731,4 -2 % Flexible Packaging 661,1 677,0 -2 % Fiber Packaging 176,7 173,0 2 % Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -9,6 Konserni 2 041,4 2 098,8 -3 %



Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin

H1 2024 H1 2023 H1 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania -6 % 8 % 18 % North America -2 % 1 % 19 % Flexible Packaging 1 % -8 % 19 % Fiber Packaging 2 % 11 % 12 % Konserni -2 % 0 % 18 %



Konsernin liikevaihto laski 3 % ja oli 2 041 milj. euroa (2 099 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -2 %. Kokonaiskysyntä oli vaisua johtuen inflaatiosta ja joidenkin kansainvälisten brändien boikoteista osalla markkinoista. Liikevaihtoa painoi muutokset valuuttakursseissa ja alhaisemmat myyntihinnat. Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli -3 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli -23 milj. euroa (-39 milj. euroa) vuoden 2023 valuuttakursseihin verrattuna.





Oikaistu liikevoitto segmenteittäin

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa H1 2024 H1 2023 Muutos H1 2024 H1 2023 Foodservice Europe-Asia-Oceania 45,3 46,2 -2 % -11,4 -2,0 North America 100,9 87,9 15 % -3,5 -0,0 Flexible Packaging 42,5 37,3 14 % -5,3 -39,4 Fiber Packaging 20,4 19,8 3 % -1,5 -1,1 Muut toiminnot -4,8 -6,5 -0,4 -0,2 Konserni 204,3 184,8 11 % -22,1 -42,7





Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin

H1 2024 H1 2023 H1 2022 Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,2 % 8,8 % 9,4 % North America 14,1 % 12,0 % 11,3 % Flexible Packaging 6,4 % 5,5 % 7,3 % Fiber Packaging 11,6 % 11,4 % 10,9 % Konserni 10,0 % 8,8 % 9,1 %



Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 204 milj. euroon (185 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 182 milj. euroa (142 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto kasvoi 11 % laskeneiden raaka-aine-, kuljetus- ja energiakustannusten sekä yhtiön tehostamistoimenpiteiden tukemana. Alemmat myyntihinnat ja kohonneet työvoimakustannukset puolestaan vaikuttivat kannattavuteen negatiivisesti. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali nousi ja oli 10,0 % (8,8 %).

Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli -2 milj. euroa (-2 milj. euroa).

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,1 milj. euroa (-42,7 milj. euroa) sisältäen toiminnan tehostamiseen liittyviä kuluja.





Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2024 H1 2023 Oikaistu liikevoitto 204,3 184,8 Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,1 -0,3 Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden alaskirjaukset -13,0 -5,3 PPA poistot -4,4 -4,4 Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -0,1 -0,1 Prahan tehtaan sulkemiseen liittyvä kulu - -32,5 Tappiot omaisuusvahingoista -0,8 - Käyttöönottomenot isoissa projekteissa jossa hyödynnetään SaaS pilvipalveluteknologiaa -2,7 - Liikevoitto 182,2 142,1



Nettorahoituskulut olivat 37 milj. euroa (34 milj. euroa) ja niiden nousun syynä olivat korkeammat korot ja muut rahoituskustannukset. Verokulut olivat 39 milj. euroa (29 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 27 % (26 %). Veroasteen nousu johtui tietyistä tehostamisohjelmaan liittyvistä vähennyskelvottomista eristä. Katsauskauden voitto oli 106 milj. euroa (79 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,17 euroa (1,06 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 0,97 euroa (0,72 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvan oikaistun voiton perusteella. Oikaistu voitto emoyhtiön omistajille ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -21,6 milj. euroa (-36,2 milj. euroa).





Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

milj. euroa H1 2024 H1 2023 Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 122,9 111,0 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -22,1 -42,7 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin -0,2 -0,4 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verot 1,4 6,9 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät määräysvallattomille omistajille -0,8 - Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 101,2 74,8





