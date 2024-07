SAFE - Entrée en négociation exclusive avec SpineUp - Accélération de la feuille de route

Entrée en négociation exclusive avec SpineUp

Accélération de la feuille de route

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 25 juillet 2024 à 8h. Le groupe Safe (FR001400F1V2 – ALSAF) annonce être entré en négociation exclusive avec la société SpineUp Inc en vue d’une fusion (1). SpineUp Inc est une société américaine spécialisée dans le développement d’implants innovants pour la colonne vertébrale, valorisée à près de 10 millions d’euros.

Cette opération qui valorise les titres Safe Orthopaedics et Safe Medical à plus de 10 millions d’euros, constitue une étape majeure quant au retournement du groupe Safe et à la création de valeur pour l’ensemble des actionnaires.

Pour Victor Humberdot – Président de Safe : « Je suis fier du travail accompli ces derniers mois par notre équipe. Ce rapprochement, s’il est confirmé, va permettre de disposer d’un socle solide d’activités, pour accélérer le développement et constituer un leader mondial, avec l’atteinte d’une taille critique de près de 20 millions d’euros de valorisation ».

Pour Philippe Laurito – Président de SpineUp Inc : « Je suis très heureux de ce rapprochement qui va nous permettre d’allier le meilleur de nos deux mondes. Nous allons, ensemble, maîtriser l’ensemble de notre chaîne de valeurs et pourrons proposer dans le futur, des solutions chirurgicales inédites. »

(1) elle se base d’après un rapport d’un évaluateur et sera soumise au contrôle d’un commissaire aux apports, conformément aux règles applicables en pareille matière.

À propos de Spineup

SpineUp Inc est une société américaine, basée en Floride, qui développe une gamme premium d’implants et d’instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale. SpineUp Inc conçoit, produit et distribue aux USA mais aussi en Amérique Latine, une gamme de dispositifs innovants, tant dans les techniques opératoires que dans les matériaux. Tous les implants sont fournis emballés et stériles, prêts-à-l’emploi. SpineUp conçoit également des instrumentations premium ré-utilisables.

SpineUp emploie une dizaine de personnes aux Etats-Unis et en France. Entreprise rentable, ses produits sont approuvés par la FDA et bénéficient d’enregistrements auprès de différents systèmes de santé américains.

Pour plus d’informations : https://spineup.tech/

À propos de Safe Group

Safe group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies

s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr



Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safegrp.com safe@aelyonadvisors.fr

Pièce jointe