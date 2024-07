Vaisala Oyj Puolivuosikatsaus 25.7.2024 klo 9.00

Vaisala Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2024

Q2 tilaukset ja liikevaihto kasvoivat voimakkaasti, liiketulos kaksinkertaistui

Tämä tiedote on tiivistelmä Vaisalan tammi–kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksesta. Raportti kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.vaisala.fi/sijoittajat.

Toinen neljännes 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 147,2 (129,3) miljoonaa euroa, kasvua 14 %

Tilauskanta kauden lopussa 196,9 (167,4) miljoonaa euroa, kasvua 18 %

Liikevaihto 148,4 (130,8) miljoonaa euroa, kasvua 13 %

Liiketulos (EBIT) 23,7 (11,9) miljoonaa euroa, 15,9 (9,1) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,49 (0,22) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 7,7 (8,8) miljoonaa euroa

Tammi–kesäkuu 2024 lyhyesti

Saadut tilaukset 270,5 (261,3) miljoonaa euroa, kasvua 4 %

Liikevaihto 260,5 (262,6) miljoonaa euroa, laskua 1 %

Liiketulos (EBIT) 30,8 (25,2) miljoonaa euroa, 11,8 (9,6) % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos 0,64 (0,49) euroa

Liiketoiminnan rahavirta 24,8 (35,7) miljoonaa euroa

Taloudellinen ohjeistus 2024 – ennusteiden vaihteluvälejä täsmennetty

Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 540–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 68–78 miljoonaa euroa.

Aikaisemmin Vaisala arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan 530–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksen (EBIT) 63–78 miljoonaa euroa.

Markkinanäkymät 2024

Teollisten instrumenttien markkina ja terveysteknologiamarkkina hidastuivat merkittävästi vuoden 2023 toisella neljänneksellä ja pysyivät alemmalla tasolla vuoden loppuun. Markkinat olivat vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla samalla tasolla ja niiden odotetaan alkavan parantua vuoden 2024 toisella puoliskolla. Sähkövoima ja energia -markkinan ja nestemittausmarkkinan odotetaan kasvavan.

Vakiintuneempien sääjärjestelmien markkinoiden, kuten meteorologia, lento- ja tieliikenne, odotetaan olevan vakaat. Uusiutuvan energian markkinan odotetaan kasvavan.

Avainluvut

Milj. euroa 4-6/2024 4-6/2023 Muutos 1-6/2024 1-6/2023 Muutos 1-12/2023 Saadut tilaukset 147,2 129,3 14 % 270,5 261,3 4 % 528,1 Tilauskanta 196,9 167,4 18 % 196,9 167,4 18 % 172,5 Liikevaihto 148,4 130,8 13 % 260,5 262,6 -1 % 540,4 Bruttokate 84,6 72,1 17 % 145,3 146,0 0 % 301,7 Bruttokateprosentti 57,0 55,1 55,8 55,6 55,8 Kiinteät kulut 61,2 60,4 1 % 114,8 121,1 -5 % 235,9 Liiketulos 23,7 11,9 30,8 25,2 66,6 Liiketulosprosentti 15,9 9,1 11,8 9,6 12,3 Tulos ennen veroja 23,2 10,5 29,8 22,9 63,1 Kauden tulos 17,9 8,0 23,1 17,6 48,9 Osakekohtainen tulos 0,49 0,22 124 % 0,64 0,49 31 % 1,35 Oman pääoman tuotto, % 17,4 14,5 18,9 Tutkimus- ja kehityskulut 17,9 18,1 -1 % 34,3 36,0 -5 % 67,7 Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 4,9 3,6 34 % 6,9 6,7 2 % 13,9 Poistot ja arvonalentumiset 5,8 6,1 -4 % 11,5 12,0 -4 % 24,3 Liiketoiminnan rahavirta 7,7 8,8 -13 % 24,8 35,7 -31 % 83,8 Rahavarat 65,2 51,2 27 % 90,3 Korolliset velat 45,9 62,9 -27 % 62,1 Nettovelkaantumisaste, % -7,3 4,9 -10,5

Toimitusjohtaja Kai Öistämö

“Vaisalan toinen neljännes oli vahva molemmilla liiketoiminta-alueilla hitaan alkuvuoden jälkeen. Jatkoimme strategiamme toteuttamista parantaen edelleen kannattavuutta perinteisessä säänmittausliiketoiminnassa sekä kasvattaen edelleen jatkuvaa tilausmyyntiämme ja palvelumyyntiämme. Q2 saadut tilauksemme kasvoivat 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja liikevaihtomme kasvoi 13 %. Neljänneksen loputtua tilauskantamme oli uudella 197 miljoonan euron ennätystasolla. Lisäksi Q2 liiketuloksemme yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattu heijastaen vahvaa liikevaihdon kasvua, bruttokateprosentin paranemista ja onnistunutta kustannustietoisuutta.

Haasteellisten viimeisten 12 kuukauden jälkeen Teollisten mittausten liiketoiminta-alue kasvoi jälleen. Q2 saadut tilaukset kasvoivat 8 % ja liikevaihto 7 %. Terveysteknologia-markkinalla saadut tilaukset olivat edellisen vuoden tasolla, kun taas kaikilla muilla markkinoilla saadut tilaukset kasvoivat. Liikevaihdon kasvu jatkui erittäin vahvana sähkövoima ja energia -markkinalla. Liiketoiminta-alueen palvelumyynti kasvoi erittäin voimakkaasti, mikä oli seurausta aiempien vuosien myynnistä ja sen myötä kasvaneesta laitekannasta. Bruttokateprosentti ja liiketulos palautuivat hyvälle tasolle, liiketulosmarginaali ylitti jälleen 20 %.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueelle Q2 oli erittäin vahva kaikilta osin. Sekä saadut tilaukset että liikevaihto kasvoivat 18 %. Saadut tilaukset kasvoivat erityisesti lentoliikennemarkkinalla ja meteorologiamarkkinalla, ja liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla. Aikaisempien neljännesten aikana saadut isot tilaukset vauhdittivat liikevaihdon kasvua ja korkeaa projektimyyntiä neljänneksellä. Jatkuvan tilausmyynnin kasvu oli edelleen erittäin vahva 16 %. Liiketulos yli kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 12,2 % liikevaihdosta.

Kesäkuussa uusi Chief Digital and Information Officerimme Girish Agarwal aloitti Vaisalassa. Girish tuo Vaisalaan ainutlaatuisen yhdistelmän asiantuntemusta tekoälystä, IT:stä että digitalisaatiosta, jotka ovat tulevaisuuden menestyksemme avainosa-alueita. Hänen edeltäjänsä, kehitysjohtaja Olli Nastamo, jää eläkkeelle pitkän ja menestyksekkään uran jälkeen. Haluan kiittää Ollia erinomaisesta työstä sekä toivottaa Girishin lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme.

Katsoessamme eteenpäin, on näkemyksemme vuodesta 2024 ennallaan, mutta vakaan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen olemme kaventaneet koko vuotta koskevien liikevaihto- ja liiketulosennusteidemme vaihteluvälejä. Arvioimme liiketoimintaympäristön epävarmuuden jatkuvan ja meidän täytyy rytmittää investointejamme sen mukaisesti. Odotamme kuitenkin markkinan paranevan ja ennakoimme edelleen, että toisen vuosipuoliskon suorituksemme tulee olemaan ensimmäistä vuosipuoliskoa vahvempi. Arvioimme nyt vuoden 2024 liikevaihtomme olevan 540–570 miljoonaa euroa ja liiketuloksemme 68–78 miljoonaa euroa.”

Lisätietoja

Paula Liimatta

09 8949 2020, ir@vaisala.com

Vaisala Oyj

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on yli 2 300 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi

