Le Fonds humanitaire des Métallos fait don de 20 000 $ pour aider les personnes évacuées à cause de feux de forêt au Labrador et au Québec

TORONTO, 25 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait don de 20 000 $ pour venir en aide aux personnes et aux collectivités évacuées en raison des récents feux de forêt à Labrador City (T.-N.-L.) et à Port-Cartier (Que.).



L’une des nombreuses familles évacuées récemment de Labrador City (T.-N.-L) au cours de la plus importante évacuation de l’histoire de la ville, en raison de la menace d’un énorme feu de forêt.

(Photo crédit : Croix-Rouge canadienne)

Plus de 7000 habitants de Labrador City ont reçu l'ordre d'évacuer la semaine dernière, l’évacuation la plus importante de l’histoire de la ville, à cause d’un feu de forêt menaçant s’étendant sur plus de 140 kilomètres carrés. Il y a un peu plus d’un mois, 1000 habitants de Port-Cartier faisaient face à une situation similaire. Heureusement, les autorités locales ont depuis levé les ordres d'évacuation.

Les membres du Syndicat des Métallos au Labrador et au Québec touchés par ces feux de forêt ont décrit comment tous leurs concitoyens ont vécu des moments difficiles, soulignant à quel point l’aide de la Croix-Rouge a été cruciale pendant les évacuations.

En reconnaissance du travail de la Croix-Rouge canadienne et des efforts de secours à venir, le FHM fait un don de 20 000 $ pour soutenir les personnes et les collectivités touchées par les feux de forêt dans l’ensemble du pays.

« Malheureusement, les étés de plus en plus chauds apportent leur lot de feux de forêt, déplaçant de force des collectivités entières dans tout le pays, y compris de nombreux membres de notre syndicat et leurs familles, a déclaré Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur canadien du Syndicat des Métallos.

« Alors que nous continuons à plaider en faveur de politiques s’attaquant aux causes du réchauffement climatique, nous soutiendrons des organisations comme la Croix-Rouge canadienne et les travailleurs essentiels qui répondent aux besoins découlant de ces situations d'urgence », a ajouté Marty Warren.

Toute personne souhaitant faire un don peut consulter le site Web de l'appel de fonds de la Croix-Rouge pour les personnes évacuées en raison des feux de forêt au Canada. Par ailleurs, les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador affectés par les feux de forêt au Labrador sont invités à s’inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne en personne, en ligne ou en appelant le 1 800 863-6582 entre 8 h et 20 h, heure de l’Atlantique. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web de la Croix-Rouge canadienne.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se concentre principalement sur les projets de développement et l’aide d’urgence dans les pays en développement, mais qui soutient également les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’entremise de clauses négociées dans les conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.

