RCI BANQUE COMMUNIQUE DE PRESSE : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE GRACE A DE SOLIDES PERFORMANCES COMMERCIALES ET FINANCIERES AU PREMIER SEMESTRE 2024

Le 25 juillet 2024





MOBILIZE FINANCIAL SERVICES CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE GRACE A DE SOLIDES PERFORMANCES COMMERCIALES ET FINANCIERES AU PREMIER SEMESTRE 2024

Forte de sa stratégie tournée autour de la création de valeur pour ses clients, Mobilize Financial Services confirme la dynamique de sa performance commerciale1 au premier semestre 2024 :

660 137 dossiers financés, en augmentation de 2,1 % par rapport au premier semestre 2023,

Le montant des nouveaux financements progresse de 2,5 % par rapport au premier semestre 2023

La fidélisation et la satisfaction de nos clients qui franchit un nouveau record avec un Net Promoter Score2 en hausse d'un point, atteignant un score de +59 depuis la dernière édition de ce baromètre parue en 2023





Cette croissance s’accompagne également d’une performance financière robuste :

Une croissance des actifs productifs moyens 3 en hausse (+9,9 %) par rapport à fin juin 2023

Un Produit Net Bancaire en progression de 10,4 % par rapport au premier semestre 2023, qui s’établit à 1 075 millions d’euros

Un résultat avant impôts du groupe en progression de 13,6 %, qui s’établit à 553 millions d’euros (contre 487 millions d’euros au premier semestre 2023)





« Nos résultats témoignent de la pertinence de notre stratégie de créer davantage de valeur pour nos clients et de placer leur satisfaction au cœur de nos enjeux tout en optimisant notre gestion opérationnelle. Grâce à l’engagement et au travail de nos équipes, nous consolidons notre position de leader sur notre marché. Nous continuons aussi de jouer un rôle important dans l’ambition de Renault Group de contribuer à une mobilité plus durable, en anticipant les nouveaux besoins de nos clients et en développant des offres correspondant aux nouveaux usages et pratiques de mobilité. » déclare Martin Thomas, Directeur général de Mobilize Financial Services.

UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE PORTEE PAR UN MARCHE FAVORABLE

Dans le contexte d’une évolution favorable du marché automobile et d’une croissance des immatriculations de Renault Group, Nissan et Mitsubishi, Mobilize Financial Services voit le nombre de ses nouveaux financements progresser de 2,5 % au premier semestre 2024.

Hors sociétés consolidées par mise en équivalence, le taux d’intervention global s’élève à 42,8 %, en léger recul par rapport au premier semestre 2023 (-0,5 point), du fait d’une diminution du poids du canal particulier sur lequel les taux d’intervention sont traditionnellement les plus élevés. Le taux d’intervention sur les véhicules électriques s’élève quant à lui à 51,4 % (+9 points par rapport au taux d’intervention des autres types de motorisation).

Dans le cadre du volet environnemental de sa stratégie ESG, Mobilize Financial Services ambitionne d'accroître la part des véhicules électriques dans ses financements et pour cela développe des offres de financement de services et produits liés à l’énergie, tels que le Mobilize Charge Pass ou Powerbox

Mobilize Financial Services a financé 660 137 nouveaux dossiers durant le premier semestre 2024, en croissance de 2,1 % par rapport à fin juin 2023. L’activité de financements des véhicules d’occasion affiche un retrait de 10,4 % par rapport à la même période l’année passée, avec 154 389 dossiers financés.

Bénéficiant d'un marché du leasing opérationnel en croissance, Mobilize Lease&Co, a été créé fin 2022 avec pour objectif d'étendre et uniformiser les offres locatives de Renault Group en Europe ainsi qu'en Amérique Latine. Elle affiche des résultats pour ce premier semestre 2024 qui sont très prometteurs puisqu'en croissance de 35 % en comparaison avec la même période de 2023. Avec 101 450 contrats de leasing opérationnel pour des clients particuliers et professionnels, surpassant ainsi les 75 165 contrats des six premiers mois de l'année 2023 grâce aux excellents résultats du marché français sur le segment des clients particuliers, mais aussi par les résultats de la filiale Allemande MeinAuto, dont le rachat a été officialisé tout début 2024. D'autres filiales comme l'Espagne et SelectLease by Mobilize en Angleterre contribuent à cette forte hausse complétée par l'ouverture d'une filiale en Colombie fin 2023.

Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) s’élèvent à 10,7 milliards d’euros, soit une hausse de 2,5 %, portée par les immatriculations des marques de Renault Group et l’augmentation du volume de dossiers liés aux véhicules neufs (+6,6 % par rapport au premier semestre 2023).

Les actifs productifs moyens liés à l’activité Clientèle sont en hausse de 11,7 %, et s’élèvent à 44,2 milliards d’euros sur le premier semestre 2024. Les actifs productifs moyens liés à l’activité Réseau bénéficient également d’un marché qui n’est plus pénalisé par les pénuries de semi-conducteurs et s'établissent à 10,6 milliards d’euros, en hausse de 3,2 %. Au global, les actifs productifs moyens atteignent 54,9 milliards d’euros, soit une hausse de 9,9 % par rapport au premier semestre 2023.

Le nombre de contrats d’assurances et de services vendus au premier semestre 2024 s’établit à

1,9 millions d’unités.

Mobilize Financial Services atteint un niveau record de recommandation client avec un Net Promoter Score de + 59, présentant une hausse d’un point par rapport à novembre 2023, date de la dernière édition de ce baromètre.

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE

Le Produit Net Bancaire (PNB) s’établit à 1 075 millions d’euros, en hausse de 10,4 % par rapport à fin juin 2023. Cette croissance résulte à la fois de la progression des actifs productifs moyens et de la non-répétition d’un impact négatif de -37 millions d’euros au premier semestre 2023 lié aux swaps de taux couvrant les dépôts à vue qui sont comptabilisés à la valeur de marché.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 365 millions d’euros au premier semestre 2024 contre 356 millions d’euros à fin juin 2023. La hausse de 9 millions d’euros est liée notamment à l’acquisition de l’acteur allemand de leasing automobile MeinAuto en janvier 2024. Les frais de fonctionnement représentent 1,34 % des actifs productifs moyens, en amélioration de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 553 millions d’euros (contre 487 millions d’euros fin juin 2023).

UNE STRATEGIE DE DIVERSIFICATION DES FINANCEMENTS PERTINENTE

Dans un contexte de maîtrise des niveaux d’inflation au profit d’une croissance préservée, mais aussi d’aversion au risque dû aux flottements politiques et budgétaires au niveau européen, Mobilize Financial Services a émis l’équivalent de 3 milliards d’euros sur le marché obligataire au premier semestre 2024.

Le groupe s’est présenté à 3 reprises sur le marché euro et a émis respectivement 600 millions d’euros à 5 ans, 1 500 millions d’euros en format double tranche (800 millions d’euros à 3,5 ans et 700 millions d’euros à 7 ans) et un nouvel emprunt subordonnée Tier 2 pour 750 millions d’euros (date de règlement en juillet 2024). En parallèle et en ligne avec sa politique de diversification des sources de financement, une émission de 650 millions de Złoty (PLN) (150 millions d’euros) à 3 ans a été réalisée par la filiale polonaise.

Sur le marché de la titrisation, le groupe a placé pour environ 800 millions d’euros de titres adossés à des prêts automobiles accordés par sa succursale allemande. Les titrisations privées de prêts automobiles au Royaume-Uni et de leasing en Allemagne ont vu leur période revolving étendue pour deux années supplémentaires et leur montant légèrement augmenter pour atteindre 700 millions de livres sterling au Royaume-Uni et de 450 millions d’euros en Allemagne.

L’activité de collecte d’épargne est restée compétitive en termes de coût de la ressource collectée, démontrant une nouvelle fois la pertinence de la stratégie de diversification des financements initiée il y a plus de dix ans. Les encours d’épargne collectée ont progressé de 1,2 milliard d’euros depuis le début d’année 2024, pour s’établir à 29,4 milliards d’euros.

À propos de Mobilize Financial Services

À l’écoute de tous ses clients, Mobilize Financial Services, filiale de Renault Group, crée des services financiers innovants pour construire une mobilité durable pour tous. Mobilize Financial Services, dont l’activité a débuté il y a près de 100 ans, est la marque commerciale de RCI Banque S.A, banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de Renault Group, ainsi que pour les marques Nissan et Mitsubishi dans plusieurs pays.

Implanté dans 35 pays, et comptant près de 4 000 collaborateurs, Mobilize Financial Services a financé plus de 1,2 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2023 et vendu 3,9 millions de services. À juin 2024, les actifs productifs moyens sont de 54,9 milliards d’euros de financement et le résultat avant impôts est de 553 millions d’euros.

Depuis 2012, le groupe a déployé une activité de collecte de dépôts dans plusieurs pays. À fin juin 2024, le montant net des dépôts collectés représente 29,4 milliards d’euros soit 50% des actifs nets de l’entreprise.

1 Hors sociétés mises en équivalence

2 Le Net Promoter Score (NPS) est le pourcentage de clients qui évaluent leur probabilité de recommander une entreprise, un produit ou un service à un ami ou à un collègue à 9 ou 10 ("promoteurs") moins le pourcentage évaluant cette probabilité à 6 ou moins ("détracteurs") sur une échelle de 0 à 10.

3 Actifs productifs moyens : les APM correspondent aux encours productifs moyens auxquels sont ajoutés les actifs liés aux activités de location opérationnelle. Pour la clientèle, il s’agit de la moyenne des actifs productifs à la fin de mois. Pour le réseau, il s’agit de la moyenne des actifs productifs journaliers.

