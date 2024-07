Bekaert: Résultats du premier semestre 2024

Progrès stratégique et résistance financière améliorant les marges bénéficiaires

Chiffre d'affaires de € 2,1 milliards • EBITu de € 204 millions (marge de 9,9%) • Bénéfice par action sous-jacent de € 3,04 • Cash-flow libre (FCF) de € 43 millions • ROCEu 18,5% • Endettement net/EBITDAu de 0,7x





Bekaert a réalisé à nouveau une période d'amélioration des marges bénéficiaires et de génération de flux de trésorerie solides conforme aux attentes, en gérant les défis que constituent des marchés finaux plus faibles et une baisse des volumes.

Alors que la performance opérationnelle a été mixte dans certains domaines d'activités et qu'il y a eu quelques retards sur les marchés de croissance, l'exécution stratégique en cours, l'amélioration du prix et mix de produits et la réalisation de nouvelles efficacités de coûts ont compensé ces défis pour réaliser un résultat conforme aux attentes. Avec une amélioration de la marge brute sous-jacente à 18,4%, des marges EBITu en hausse à 9,9% et un cash-flow libre solide de € 43 millions au premier semestre 2024, les attentes en matière de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2024 restent inchangées.





Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé € 2,1 milliards (-11,1%) et chiffre d'affaires global de € 2,5 milliards (-12,0%), principalement sous l'effet de la baisse des volumes, de la transmission de la baisse des coûts des matières premières et de l'impact défavorable des fluctuations des taux de change

La marge brute sous-jacente s'est améliorée à 18,4% (contre 17,6% au S1 2023), avec une marge brute sous-jacente de € 379 millions (contre € 409 millions au S1 2023)

Forte performance des marges, grâce à la poursuite de la sélectivité du portefeuille d'activités et aux améliorations opérationnelles, malgré la baisse des volumes EBITDAu de € 288 millions (-9,1%), générant une marge sur chiffre d'affaires de 14,0% (contre 13,7% au S1 2023) EBITu de € 204 millions (-9,4%), générant une marge de 9,9% (contre 9,7% au S1 2023)

Bénéfice par action sous-jacent stable à € 3,04 (vs € 3,07 au S1 2023)

Génération de trésorerie stable, malgré la baisse des volumes Cash-flow libre (FCF) de € 43 millions, contre € 38 millions au premier semestre 2023 (hors flux de trésorerie du premier semestre 2023 provenant des activités cédées)

Endettement net de € 399 millions (€ 530 millions au S1 2023), après acquisitions et augmentation du dividende, soit un ratio endettement net/EBITDAu de 0,7x

Faits marquants opérationnels et stratégiques

Exécution stratégique en cours Une dynamique positive en matière de fusions et d'acquisitions avec l'acquisition de BEXCO pour accroître les compétences dans le domaine des câbles synthétiques. Gains d'efficacité et amélioration des coûts structurels à travers toutes les activités de l'entreprise

Amélioration du mix d’activités Trois plates-formes d'activités à une marge EBITu >10%, dont SWS qui améliore les marges d'EBITu de +380 points de base à 11,4% au S1

Quelques retards dans les activités de croissance Hausse des volumes de +4% dans la Construction Durable avec des contrats Dramix® importantes pour des projets emblématiques et des taux d'adoption plus élevés sur les nouveaux marchés Quelques retards dans la demande d'hydrogène (12-18 mois), mais les perspectives globales restent solides Défis de performance opérationnelle dans les activités Steel Ropes aux États-Unis et au Royaume-Uni - mais un plan de redressement a été déployé et devrait être achevé au cours du second semestre

Bekaert choisie comme l'une des 500 entreprises les plus durables au monde par le magazine TIME

Perspectives

La résilience de la performance financière de l'entreprise au premier semestre et la solidité de sa position financière nous rendent confiants dans notre capacité à poursuivre la mise en œuvre de nos priorités stratégiques et financières. Certaines activités de croissance ont pris du retard et, dans ce contexte, la direction prévoit un repli léger du chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 par rapport à l'exercice 2023. Cependant, elle prévoit une augmentation des marges EBITu en 2024 et un EBITu conforme aux attentes actuelles, ainsi que la poursuite d'une forte génération de cash-flow libre. Au-delà de 2024, la direction reste confiante dans ses objectifs à long terme.





Conférence téléphonique

Yves Kerstens, CEO de Bekaert, et Taoufiq Boussaid, CFO, vont présenter les résultats du premier semestre 2024 à 10.00 heures CET le vendredi 26 juillet 2024. Cette présentation peut être suivie en direct après inscription sur le site de Bekaert (bekaert.com/en/investors) et y sera également disponible par la suite.



