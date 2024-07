Bigbanki 2024. aasta II kvartali auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas kvartali lõpuks rekordilise 1,9 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 154 miljoni euro võrra (+9%) ja aastaga 390 miljoni euro võrra (+26%). Kõik kolm peamist tooteliini näitasid soliidset kvartalikasvu. Ärilaenuportfell kasvas 57 miljoni euro võrra (+10%) 657 miljoni euroni, eluasemelaenuportfell 62 miljoni euro võrra (+16%) 456 miljoni euroni ja tarbimislaenuportfell 40 miljoni euro võrra (+5%) 802 miljoni euroni.



Hoiuste poolel näitas teises kvartalis suurt kasvu tähtajaliste hoiuste portfell. Kvartaliga kasvas see 145 miljoni euro võrra, jõudes 1,16 miljardi euroni (+14%). Säästuhoiuseportfell kahanes kvartaliga 43 miljoni euro võrra 1,09 miljardi euroni, peamiselt seetõttu, et paljud lühiajalisi säästutooteid kasutavad hoiusekliendid asendasid Bigbanki säästuhoiuse 1–6 kuu pikkuse tähtajalise hoiusega, et kindlustada vastavaks perioodiks soovitud intressimäär. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 103 miljoni euro võrra (+5%) ja aastaga 658 miljoni euro võrra (+41%) 2,26 miljardi euroni.

Bigbanki 2024. aasta esimese kuue kuu puhaskasum oli 15,8 miljonit eurot. 2023. aasta samal perioodil oli see 17,0 miljonit eurot. Teises kvartalis teenis Bigbank puhaskasumit 9,4 miljonit eurot ehk võrreldes 2023. aasta teise kvartaliga 2,1 miljoni euro võrra rohkem (+28%).

Kontserni netointressitulud võrreldes 2023. aasta teise kvartaliga kasvasid: 2024. aasta teise kvartali netointressitulud olid 25,0 miljonit eurot (2. kvartal 2023: 24,2 miljonit eurot), mis teeb kasvuks 0,8 miljonit eurot ehk 3%. Kuue esimese kuu netointressitulud kokku olid 51,4 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 4,7 miljonit eurot (+10%).

Esimeses kvartalis toimunud tarbimislaenude ja ärilaenude portfelli kvaliteedi langus teises kvartalis pidurdus. Võrreldes 2023. aastaga on nende portfelli kvaliteet siiski nõrgem ja mittetoimivate laenude osakaal on mõneti kasvanud. Kodulaenude portfell on jätkuvalt väga hea kvaliteediga.

Võrreldes esimese kvartali lõpuga kasvas 3. etapi (mittetoimivate) laenunõuete maht teise kvartali lõpuks 9,9 miljoni euro võrra ja ulatus 4,8%-ni laenunõuetest (4,7% esimese kvartali lõpus). 2023. aasta lõpuga võrreldes kasvas 3. etapi laenunõuete maht 42,1 miljoni euro võrra. Ajaloolisi andmeid vaadates saab aga alla 5%-st 3. etapi laenunõuete mahtu pidada endiselt väikeseks ja Bigbanki eesmärk on mittetoimivat portfelli sellest piirist allpool hoida.

Neto laenunõuete allahindluse ja eraldiste kulu maht kokku oli 6,3 miljonit eurot. Võrreldes esimese kvartaliga (9,0 miljonit eurot) on see märgatav langus (-2,7 miljonit eurot). 2023. aasta teise kvartali neto laenunõuete allahindluse ja eraldiste kulu maht kokku oli 5,0 miljonit eurot, kasv võrreldes möödunud aastaga 1,2 miljonit eurot.

Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes suurenes Kontserni tulumaksukulu 0,7 miljoni euro võrra 1,8 miljoni euroni. Peamiseks põhjuseks oli 2023. aasta lõpus Lätis kehtestatud avansiline tulumaks, mis eelmisel aastal jõudis finantsnumbritesse alles neljandas kvartalis, aga 2024. aastal mõjutab kõiki kvartaleid.

Uutest toodetest tõi Bigbank turule krediitkaardi Lätis. Tegemist on järjekordse sammuga igapäevapanganduse toodete turule toomises, mis on Kontserni 2024. aasta üheks olulisemaks strateegiliseks fookuseks.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus teise kvartali lõpus 49 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega olulises mahus tehinguid ei tehtud.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kvartal 2024 II kvartal 2023 6 kuud 2024 6 kuud 2023 Neto intressitulu 24 981 24 181 51 373 46 700 Neto teenustasud 2 245 2 046 4 409 4 019 Netokasum finantsvaradelt 2 007 439 3 078 1 011 Neto tegevustulud -977 -536 -1 826 -653 Neto tegevustulud kokku 28 256 26 130 57 034 51 077 Palgakulud -6 351 -5 963 -12 763 -11 615 Halduskulud -2 285 -3 790 -5 954 -7 313 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 100 -1 347 -4 152 -2 360 Tegevuskulud kokku -10 736 -11 100 -22 869 -21 288 Eraldiste tulu (kulu) 1 090 56 -1 329 61 Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tulenev kahjum -1 022 0 -1 022 Kasum enne allahindluste kulu 18 610 14 064 32 836 28 828 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -7 328 -5 053 -13 883 -8 962 Kasum enne maksustamist 11 282 9 011 18 953 19 866 Tulumaks -1 857 -1 169 -3 132 -2 282 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 9 425 7 842 15 821 17 584 Kasum (kahjum) lõppenud tegevustest 8 -497 29 -618 Aruandeperioodi kasum 9 433 7 345 15 850 16 966





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 30.06.2024 31.03.2024 31.12.2023 (korrigeeritud) 30.06.2023 Raha ja raha ekvivalendid 626 081 652 065 518 672 297 194 Võlaväärtpaberid 9 907 13 586 15 400 14 877 Nõuded klientidele 1 902 001 1 747 606 1 662 002 1 512 110 Muud varad 89 255 89 823 91 324 91 116 Varad kokku 2 627 244 2 503 080 2 287 398 1 915 297 Klientide hoiused ja saadud laenud 2 264 137 2 161 463 1 946 314 1 607 328 Allutatud võlakirjad 88 148 76 476 76 109 66 014 Muud kohustised 22 113 21 688 20 182 17 066 Kohustised kokku 2 374 398 2 259 627 2 042 605 1 690 408 Omakapital 252 846 243 453 244 793 224 889 Kohustised ja omakapital kokku 2 627 244 2 503 080 2 287 398 1 915 297





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

Bigbanki jaoks on 2024. aasta teine kvartal ja kogu esimene poolaasta olnud stabiilse kasumliku kasvu periood. Laenudele spetsialiseerunud pangana teeb meile heameelt, et viimase kvartaliga suurenes laenuportfell 9% ja aasta lõikes koguni 26%. Kasvus on olnud seejuures kõik kolm põhilist tooteliini – nii ärilaenud, kodulaenud kui tarbimislaenud. Oleme rahul kodulaenutoote heade müügitulemustega kogu Baltikumis. Uuendusena tõime esimesena Eestis turule spetsiaalselt juriidilisest isikust kinnisvarainvestoritele mõeldud flippimislaenu, millega saab osta ja edasimüügi eesmärgil kuni aastase tsükliga renoveerida Tallinnas, Tartus või Pärnus asuvaid kortereid.

Pangahoiuste valdkonnas pakub Bigbank selgelt Eesti turu parimat intressi nii eraisikute säästuhoiusele (3,3% aasta baasil) kui 3 ja 6 kuu pikkustele tähtajalistele hoiustele (mõlemal juhul 4% aasta baasil). See trend kajastub ka kontserni hoiuste portfelli kasvus – kvartaliga 5% ja aasta lõikes 41%. Hoiuseintresside osas on tänaseks tõenäoliselt selle majandustsükli tipud saavutatud ja nüüd on Euroopa keskpanga poolt alustatud intressilangetuspoliitika valguses hoiustajatel mõistlik rahalise võidu saavutamiseks kõrgem intress fikseerida võimalikult pikaks ajaks.

Järjekordse sammuna teel igapäevapanganduse teenuste suunas tõime Lätis turule krediitkaardi. Teises kvartalis käivitasime ka laiaulatusliku uute töötajate värbamise kampaania, et nii tarkvaraliselt kui organisatsiooniliselt ette valmistada järgmiste igapäevapanganduse toodete turule toomist esmalt Eestis ja seejärel ka kontserni teistel tegevusturgudel.

Kasvu rahastamiseks kaasasime teises kvartalis kapitali esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade emissiooniga mahus 4,96 miljonit eurot ning börsil noteeritavate tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeria emissiooniga summas 7 miljonit eurot. Tänan kõiki rahapaigutuses osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2,5 miljardit eurot.

