Bang & Olufsen A/S har den 25. juli 2024 i henhold til kapitalmarkedsloven modtaget en storaktionærmeddelelse fra UBS Group AG, hvoraf det fremgår, at UBS Group AG’s besiddelse af aktier og stemmerettigheder i henhold til andre finansielle instrumenter efter kapitalmarkedslovens § 39, stk. 2, per 19. juli 2024 udgør under 5 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S.

UBS Group AG besidder per 19. juli 2024 6.002.978 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarende til 4,89 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

Bang & Olufsen har derudover den 24. juli 2024 ligeledes modtaget meddelelse fra UBS Group AG om, at UBS Group AG's beholdning af aktier og stemmerettigheder per 18. juli 2024 alene var gennem andre finansielle instrumenter efter kapitalmarkedslovens § 39, stk. 2. UBS Group AG besad per 18. juli 2024 6.295.028 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarende til 5,13 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

Head of Investor Relations, Cristina Rønde Hefting, phone: +45 4153 7303

