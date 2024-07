Groupe Casino : Communiqué - S1 2024

PREMIER SEMESTRE 2024

La transformation du Nouveau Casino est enclenchée

Des résultats financiers dégradés par un héritage pénalisant et le contexte de restructuration





Des chantiers de restructuration bien engagés



Rationalisation du parc : fermetures, transferts en franchise et expansion raisonnée Vente des hypermarchés et supermarchés, principal foyer des pertes historiques du groupe Réorganisation des sièges du groupe et de la logistique de Distribution Casino France Accord de cession de la société Codim (18 points de vente en Corse)





Des premières transformations commerciales enclenchées



Signature des partenariats d’approvisionnement avec les réseaux de magasins Sherpa et de stations-services de TotalEnergies Lancement du nouveau concept commercial de Franprix, trois magasins pilotes Refonte du programme de fidélité Monoprix, Carte M’ Nouvelle plateforme de marque de Cdiscount





Mené par la nouvelle équipe dirigeante, l’état des lieux financier, commercial et opérationnel ouvre la voie au plan de création de valeur économique et sociétale du groupe : communication prévue post publication relative au T3 2024





Chiffre d’affaires de 4,2 Mds€ au S1 2024 (-3,5% 1 ), dont 2,1 Mds€ au T2 (-3,1% 1 ) Marques de proximité : 3,7 Mds€ au S1 (-0,3%), dont 1,8Md€ au T2 (-0,5%) Cdiscount : 468 M€ (-18,9%), dont 226 M€ au T2 (-16,5%)





EBITDA ajusté 2 de 255 M€ (-24%), reflétant une marge de 6,1%





ROC 2 de -56 M€ (vs +17 M€ au S1 2023)





Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe de 2,5 Mds€ (-918 M€ au S1 2023), dont 3,5 Mds€ de produits financiers exceptionnels liés à la restructuration financière et -449 M€ de perte de valeur des actifs





(-918 M€ au S1 2023), dont 3,5 Mds€ de produits financiers exceptionnels liés à la restructuration financière et -449 M€ de perte de valeur des actifs Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe de 39 M€ (-2,2 Mds€ au S1 2023)





(-2,2 Mds€ au S1 2023) Cash-flow libre avant frais financiers 2 de -413 M€ au S1 2024 (-735 M€ au S1 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€)





(-735 M€ au S1 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€) Dette financière nette2 de 1,0 Md€ au 30 juin 2024 (1,6 Md€ au 31 mars 2024)





Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino, a déclaré :

« A l’occasion de la présentation de ces résultats et des actions déjà engagées, je tiens à rappeler que notre priorité reste le devenir de tous les salariés du groupe et que nous tiendrons nos engagements.

Depuis début avril, la nouvelle équipe de direction poursuit son état des lieux et bâtit un plan de création de valeur économique et sociétale. Parallèlement à ce travail qui portera ses fruits à moyen et long terme, je tiens à souligner la mobilisation des équipes qui ont déjà enclenché de nombreuses actions de transformation. Afin d’améliorer notre performance économique, nous avons initié la rationalisation du parc de magasins : fermeture de points de vente non rentables, transfert de sites intégrés vers la franchise, sélection rigoureuse de nos nouveaux partenaires franchisés et ouverture de nouveaux points de vente à fort potentiel. Les franchisés sont au cœur du projet du groupe, leur succès est notre succès. Nous souhaitons incarner le meilleur du commerce de proximité. »

ACTIVITÉ DU DEUXIEME TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2024

Au S1 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 4,2 Mds€, en recul de 3,5% en données comparables3 et de 5,9% au total après prise en compte d’un effet de -2,4% (principalement périmètre et rationalisation du parc).

Au T2 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2,1 Mds€, en variation de -3,1% en données comparables et de

-7,1% au total après prise en compte d’un effet de -3,3% (principalement périmètre et rationalisation du parc) et d’un effet calendaire de -0,7%.

Les marques de proximité (Monoprix, Franprix et Casino) font état d’un chiffre d’affaires quasiment stable en données comparables (-0,5%).

Cdiscount enregistre une baisse de 16,5% de son chiffre d’affaires en comparable, en lien avec sa stratégie de rationalisation des ventes directes en faveur de la Marketplace.

Chiffre d’affaires par enseigne

T2 2024 / 2023 S1 2024 / 2023 CA HT par enseigne

(en M€)



T2

2024



Variation S1

2024 Variation Comparable Totale Comparable Totale Monoprix 1 071 +0,8% -1,6% 2 150 +0,8% -0,3% Franprix4 408 +0,1% -6,3% 815 +0,4% -4,8% Casino2 351 -5,1% -13,2% 700 -3,8% -8,4% Marques de proximité 1 831 -0,5% -5,1% 3 665 -0,3% -3,0% Cdiscount 226 -16,5% -20,4% 468 -18,9% -22,3% Autres2 29 +9,3% -13,2% 59 +6,4% -19,8% GROUPE CASINO 2 086 -3,1% -7,1% 4 192 -3,5% -5,9%

Monoprix

Monoprix enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de 0,8% sur le T2 2024 (+0,8% sur le semestre), reflétant une accélération séquentielle de la performance de Monop et Naturalia (respectivement +4,2% et +6,6% au T2 vs +2,7% et +3,5% au T1 2024) et une performance toujours stable de Monoprix City malgré des ventes textiles décevantes liées à une météo défavorable au mois de juin.

Le e-commerce a soutenu la tendance, avec une croissance moyenne de 3,3% des ventes au T2 sur Monoprix.fr, Amazon et le site internet TML (Textile, Maison, Loisirs) relancé en mars.

Monoprix continue de soutenir le pouvoir d’achat de ses clients sur le semestre, à travers le développement de son offre Access (100 produits essentiels à bas prix de marque propre) et la refonte de son programme de fidélité M’ en avril dernier permettant aux détenteurs de la carte M’ de bénéficier gratuitement d’économies allant jusqu’à 80 euros par mois à travers des promotions personnalisées et des offres sur les marques propres.

Le groupe poursuit par ailleurs la modernisation de ses magasins avec les réouvertures à Paris du Monoprix historique de la place Blanche (janvier) et du Monoprix Saint Michel (juin) avec un concept entièrement repensé pour s’adapter aux besoins du quartier, et le déploiement du nouveau concept La ferme de Naturalia à Pantin (février) et à Paris 18ème (avril).

Franprix

Les ventes de Franprix s’inscrivent en croissance comparable de 0,1% au T2 2024 (+0,4% sur le semestre), la solide performance du mois de mai (+2,7%) ayant été compensée par un mois de juin décevant (-1,7%) lié aux conditions climatiques défavorables. L’enseigne a marqué un ralentissement de ses ventes en banlieue parisienne (-1,6%) sur le trimestre tandis que Paris et la Province enregistrent une croissance de respectivement 0,9% et 3,5%. L’enseigne a continué de gagner des clients sur le trimestre (trafic client en hausse de 1,5%) malgré un mois de juin décevant (-2,9%).

Le e-commerce a une nouvelle fois soutenu la tendance ce trimestre, avec une croissance à deux chiffres (+15%) portée par le dynamisme des marketplaces (+26%).

Sur le trimestre, Franprix a poursuivi son plan d'expansion et de rationalisation du parc, avec l’ouverture de 9 nouveaux magasins (dont 7 en franchise et 1 en location-gérance) et la fermeture de 6 magasins intégrés non rentables.

Franprix a amorcé un tournant significatif en juin dernier, avec le lancement de son nouveau concept de magasin « oxygène », en collaboration étroite avec ses franchisés. L’objectif est d’enrichir l’expérience client (assortiment, confort d’achat, plaisir, convivialité, services) et de proposer aux franchisés un modèle dynamique et performant permettant de fidéliser leur clientèle et d’attirer de nouveaux clients. Le concept est testé depuis le mois de juin dans 3 magasins parisiens pour adresser la meilleure version aux franchisés dès l’automne prochain.

Casino

Le chiffre d’affaires des marques Casino (Vival, Spar, Petit Casino…) ressort en variation comparable de

-5,1% au T2 2024 (-3,8% sur le semestre) dans un contexte toujours perturbé par la vente en cours des hypermarchés et supermarchés Casino. Le chiffre d’affaires a également été impacté par une performance inférieure des magasins saisonniers et des familles saisonnières (liquide, frais…) au mois de juin du fait d’une météo défavorable.

La stratégie d’expansion en franchise et la rationalisation du parc se sont poursuivies ce trimestre, avec l’ouverture de 53 magasins franchisés, le transfert de 37 magasins intégrés en franchise et location-gérance et la fermeture de 24 magasins intégrés non rentables.

Par ailleurs, Casino a annoncé en juillet (i) le renouvellement de son partenariat avec la Coopérative Sherpa pour l’approvisionnement des 119 magasins alimentaires de montagne du réseau Sherpa et (ii) le renouvellement pour 5 ans de son partenariat avec TotalEnergies pour l’approvisionnement de plus de

1 000 stations-services en France.

Cdiscount

Les ventes de Cdiscount restent mécaniquement impactées par la stratégie de réduction assumée des ventes directes en faveur de la Marketplace. Au T2, le chiffre d’affaires net est en recul de 16,5% en données comparables (-18,9% sur le semestre), montrant une légère amélioration séquentielle. Le GMV5 Marketplace a atteint 66,5% du GMV Produit (65,1% sur le semestre)6 et recule de 1,8% sur le trimestre, montrant une amélioration graduelle de mois en mois6 (-5% au T1 2024, -4% en avril, -1% en mai, +2% en juin, +7% en juillet7). Le GMV comparable se redresse progressivement (-9% au T2 après -12% au T1)6.

Cdiscount a déployé sa nouvelle plateforme de marque le 24 juin dernier, traduisant sa promesse d’augmenter le pouvoir d’achat des clients (prix attractifs, offres promotionnelles en continu, affichage des comparatifs tarifaires) et son engagement sociétal (consommation plus durable, part croissante de produits plus responsables).

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024





En date du 29 juillet 2024, le Conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Casino, Guichard-Perrachon pour le semestre se terminant le 30 juin 2024. Les procédures d’examen limité sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Leur rapport d’examen limité sans réserve ni observation est en cours d’émission.

En M€ S1 2023 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 4 454 4 192 -5,9% (var. totale), -3,5% (comparable) EBITDA ajusté 334 255 -23,8% EBITDA ajusté après loyers 112 26 -77,1% ROC 17 (56) n.s. Résultat net normalisé, part du Groupe (892) (349) Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (918) 2 549 Produit financier exceptionnel lié à la restructuration financière et dépréciations de goodwill8 Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (1 313) (2 511) Impact de la vente des HM/SM net des pertes opérationnelles



Résultat de dilution dans GPA et résultat de cession d’Exito y compris recyclage des réserves de conversion Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (2 231) 39

Au S1 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 4,2 Mds€, en recul de 3,5% en données comparables et de 5,9% au total après prise en compte d’un effet de -2,4% (principalement périmètre et rationalisation du parc).

L’EBITDA ajusté Groupe s’établit à 255 M€ (-23,8%), reflétant une marge de 6,1% (-143 bps).

(en M€) S1 2023 S1 2024 Variation Monoprix

marge 206

9,6% 179

8,3% -13,4%

-126 bps Franprix

marge 73

8,5% 50

6,1% -31,6%

-239 bps Casino

marge 26

3,4% 24

3,4% -9,4%

-4 bps Marques de proximité

marge 305

8,1% 252

6,9% -17,4%

-120 bps Cdiscount

marge 32

5,4% 30

6,5% -6,4%

+110 bps Autres9 -3 -28 n.s. EBITDA ajusté Groupe

marge 334

7,5% 255

6,1% -23,8%

-143 bps

Marques de Proximité

L’EBITDA ajusté des Marques de Proximité est en recul de 53 M€ sur le semestre. Le S1 2023 avait bénéficié de 20 M€ de produits, dont 10 M€ de crédits mécénat (aucun crédit mécénat complémentaire n’a été reconnu en 2024) et 10 M€ de produits étalés sur le contrat entre Monoprix et Getir/Gorillas (contrat résilié au cours du T3 2023).

En dehors de ces effets ponctuels, la baisse de l’EBITDA est de 33 M€ dont :

-10 M€ sur Monoprix, impacté par un mix marge défavorable et par l’inflation de ses coûts non compensée par les plans d’économies en cours ;

-20 M€ sur Franprix principalement liés à des dépréciations de créances en relation avec l’expansion en franchise et à des produits favorables au S1 2023 ;

Une quasi-stabilité sur Casino malgré la baisse du chiffre d’affaires.





Les Marques de Proximité se concentrent sur l’assainissement de leurs parcs de magasins et des plans de relance commerciale (rénovation des magasins, réhumanisation, expérience clients, baisse de prix) dont les impacts seront progressifs.

Cdiscount

L’EBITDA ajusté est quasiment stable, reflétant une amélioration de 110 bps de la marge (à 6,5%) grâce à la transition vers un modèle plus rentable centré sur les services et la Marketplace. Les plans de maîtrise des coûts compensent une activité en baisse dans un contexte de marché toujours difficile au S1.

Autres

Enfin, l’EBITDA ajusté des autres filiales et de la holding (variation de -24 M€) est fortement impacté par :

-5 M€ de baisse d’honoraires perçus suite à la cession de Sudeco, société de gestion cédée par IGC en mars 2023 ;

Des dyssynergies de coûts au niveau des sièges (-25 M€) liées à la cession des hypermarchés et supermarchés, et tenant compte des conséquences du projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Dans le cadre du plan de création de valeur, des plans d’action spécifiques visant à améliorer le ratio coûts de fonctionnement / chiffre d’affaires du Groupe seront prévus.

L’EBITDA ajusté après loyers10 Groupe s’établit à 26 M€, soit 233 M€ en 12 mois glissants

(en M€) S1 2023 S1 2024 Monoprix 75 37 Franprix 33 8 Casino 4 2 Marques de proximité 112 48 Cdiscount 16 18 Autres11 -16 -40 EBITDA ajusté après loyers Groupe 112 26

Le ROC1 Groupe s’établit à -56 M€ (vs +17 M€ au S1 2023).

(en M€) S1 2023 S1 2024 Monoprix 44 15 Franprix 23 -1 Casino -11 -10 Marques de proximité 56 4 Cdiscount -15 -15 Autres12 -25 -46 ROC Groupe 17 -56

Les autres produits et charges opérationnels s’établissent à -609 M€ au S1 2024 (vs -41 M€ au S1 2023) dont 449 M€ de perte de valeur des actifs, principalement la dépréciation de goodwill de Franprix pour

422 M€ : les indicateurs de perte de valeur résultent d’une dégradation des performances récurrentes par rapport aux données prévisionnelles établies en 2023.

Résultat financier et Résultat net part du Groupe normalisés1

Le Résultat financier de la période est de 3 262 M€ (contre -218 M€ au S1 2023), soit une amélioration de

3 480 M€ principalement expliquée par 3 486 M€ liés principalement à la conversion des dettes au capital et à la mise à la juste valeur des dettes réinstallées. Il intègre -9 M€ de coût financier de CB4X13 (Cdiscount). Le Résultat financier normalisé s’établit à -223 M€ (contre -218 M€ au S1 2023).

Le Résultat net normalisé part du Groupe ressort à -349 M€ (vs -892 M€ au S1 2023). Le Résultat net normalisé part du Groupe du S1 2023 avait été fortement impacté par la dépréciation de 683 M€ d'actifs d’impôts différés, notamment sur les déficits reportables. En dehors de cet effet propre au S1 2023, la variation du Résultat net normalisé Part du Groupe serait de -140 M€ s’expliquant principalement par la variation du ROC rappelée ci-dessus.

Le BNPA normalisé dilué14 est de -1,49€ contre -874,72€ au S1 2023.

Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe

Le Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit ainsi à 2 549 M€ (-918 M€ au S1 2023).

Le Résultat net des activités abandonnées, part du Groupe est de -2 511 M€ au S1 2024 (contre

-1 313 M€ au S1 2023), résultant (i) des résultats opérationnels des HM/SM et de GPA jusqu'à la date de la perte de contrôle, (ii) de l’incidence des cessions des HM/SM (233 M€ hors pertes intercalaires), (iii) du résultat de cession d’Exito (-771 M€ correspondant essentiellement au recyclage en résultat de la réserve de conversion de change négative), et (iv) du résultat de dilution de la part de Casino dans GPA suite à l’augmentation de capital de mars 2024 (-1 553 M€ correspondant essentiellement au recyclage en résultat de la réserve de conversion de change négative).

Le Résultat net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à 39 M€ (contre -2 231 M€ au S1 2023).

Cash-flow libre15

Au S1 2024, le cash-flow libre avant frais financiers ressort à -413 M€ (-735 M€ au S1 2023) après remboursement de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. En excluant ce montant non récurrent, le cash-flow libre s’élèverait à -260 M€.

(en M€) S1 2023 S1 2024 Capacité d’autofinancement (CAF) 33 -12 dont EBITDA ajusté après loyers 112 26 dont APCO cash -62 -41 dont autres éléments CAF -17 3 Capex nets -166 -159 Impôts -8 -16 Variation de BFR -594 -227 Cash-flow libre avant frais financiers -735 -413

Situation financière au 30 juin 2024

La dette financière nette du Groupe s’établit à 1,0 Md€, en baisse de 0,6 Md€ par rapport au 31 mars 2024, principalement sous l’effet des cessions. Elle inclut 0,5 Md€ de dette obligataire Quatrim (stable).

Au 30 juin 2024, la trésorerie du Groupe (y compris équivalents de trésorerie) est de 1,1 Md€, dont 0,7 Md€ de trésorerie immédiatement disponible.

En M€ 31/12/23 31/03/24 30/06/24 Emprunts et dettes financières16 (7 232) (3 247) (2 116) Obligations EMTN / HY CGP (2 168) - - RCF Casino Finance / RCF Monoprix réinstallé (2 051) (711) - Term Loan B / Term Loan réinstallé (1 425) (1 410) (1 352)17 Obligations HY Quatrim (553) (491) (491) RCF Monoprix exploitation (130) (123) (8) Autres lignes confirmées de Monoprix Holding (40) (36) - PGE Cdiscount (60) (60) (60) Autres (805) (416) (205) Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 051 1 654 1 077 Dette financière nette18 (6 181) (1 593) (1 040)

Covenant19

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire dès le T1 2024, le covenant est indicatif (« holiday period »). Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) Au 30 juin 2024 EBITDA ajusté covenant 1 230 DFN covenant 1 1 244 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 5,41x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 5,41x. Il sera testé pour la première fois le 30 septembre 2025 avec un niveau de ratio à respecter de 8,34x.

FAITS MARQUANTS DU S1 2024

Réalisation de la restructuration financière au T1 2024

L’ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde de Casino et les plans de sauvegarde accélérée de ses filiales concernées20 arrêtés par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024, a été mis en œuvre le 27 mars 2024 :

Une augmentation de capital à hauteur de 1,2 Md€ qui a permis de renforcer la liquidité du groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : remboursement de différés d’impôts et charges sociales (233 M€ 21 ) remboursement de dettes financières et frais financiers (235 M€) paiement de frais liés ou dus à la date de restructuration (53 M€ 22 )

qui a permis de renforcer la liquidité du groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : Une conversion en capital de la majeure partie de la dette sécurisée et non sécurisée du groupe ainsi que des TSSDI, représentant 5,2 Mds€ d’échéances en principal et intérêts (3,8 Mds€ hors TSSDI).





La réalisation de la restructuration financière de Casino a entraîné un changement de contrôle du groupe Casino au profit de France Retail Holdings S.à r.l., holding de contrôle du Consortium (une entité ultimement contrôlée par M. Daniel Křetínský).

Regroupement d’actions et réduction du capital social

Casino a mené des opérations de regroupement d’actions composant son capital social du 14 mai au 13 juin 2024 par voie d’échange de 100 actions existantes contre 1 action nouvelle.

Ces opérations de regroupement ont porté sur 39 574 044 429 actions existantes d’une valeur nominale de 0,01€ chacune et ont permis d’aboutir à un capital social constitué de 395 740 444 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1,00€ chacune.

A l’issue du regroupement d’actions, Casino a lancé la réduction de son capital social le 14 juin 2024 par voie de réduction de la valeur nominale des actions émises de 1,00€ à 0,01€ par action.

En conséquence, à l’issue de la réduction de capital du 14 juin 2024, le capital social de Casino était constitué de 395 740 444 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune.

Au 30 juin 2024, le capital social de Casino comprend 400 939 713 actions d’une valeur nominale de 0,01€ chacune, après la création d’actions nouvelles liée à l’exercice des BSA au mois de juin.

De tels regroupements d’actions sont courants à l’issue d’une restructuration financière et permettent de réduire le nombre de titres en circulation et la volatilité du cours. Ces ajustements techniques sont purement arithmétiques et sans impact sur la valeur des titres Casino détenus en portefeuille par chaque actionnaire.

Perte de contrôle de Grupo Éxito et GPA

Cession de Grupo Éxito

Le 26 janvier 2024, le groupe Casino a annoncé la finalisation de la cession de sa participation directe de 34% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut de 400 M$ (correspondant à 367 M€ hors frais à cette date23) et GPA un produit brut de 156 M$. Au 30 juin 2024, le groupe Casino ne détient plus de participation dans Grupo Éxito.

Perte de contrôle de GPA

L'augmentation de capital de 704 MBRL (correspondant à environ 130 M€24) a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA (contre 41% précédemment). Cette augmentation de capital s’est accompagnée d’un changement de gouvernance de cette entité.

Cessions d’actifs

Cession des Hypermarchés et Supermarchés (HM/SM)

Sur le semestre, le groupe a cédé 211 magasins au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour, conformément aux accords conclus le 24 janvier et le 8 février 2024 : 121 magasins cédés au 30 avril 2024 au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour (78 SM, 42 HM et 1 drive) ; 90 magasins cédés au 31 mai 2024 au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France (79 SM, 10 HM et 1 Leader Price).

au Groupement Les Mousquetaires, Auchan Retail France et Carrefour, conformément aux accords conclus le 24 janvier et le 8 février 2024 : Le 1 er juillet 2024, le groupe a conclu deux nouvelles cessions : Cession de 66 magasins au Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France (63 SM,

1 Spar et 2 drives), conformément aux accords conclus le 24 janvier et le 8 février 2024 25 ; Cession au Groupement les Mousquetaires de la participation résiduelle contrôlante de 51% dans 5 HM , déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023 26 , conformément aux accords conclus le 26 mai 2023 27 .

juillet 2024, le groupe a conclu deux nouvelles cessions :

Au 30 juin 2024, l’ensemble des cessions réalisées de HM/SM représente un encaissement net (prix de cession après dénouement partiel du BFR au 30 juin 2024 et après coûts directs) d’environ 0,8 Md€ dont

0,3 Md€ encaissés en 2023 (cession de 61 magasins au 30 septembre 2023 et acompte sur les cessions de 71 magasins en 2024 au titre de l’accord du 26 mai 2023 avec Groupement les Mousquetaires).

Au titre du S1 2024, les pertes opérationnelles des magasins HM/SM s’élèvent à environ -0,3 Md€ (hors dénouement BFR). L’impact sur la trésorerie du Groupe sur le S1 2024 est ainsi positif de 0,2 Md€.

Toutefois, la trésorerie des prochains trimestres sera impactée des flux suivants liés à la branche HM/SM :

La dernière vague de cession (1 er juillet), qui a permis un encaissement net de 0,2 Md€ complémentaire; Le dénouement final du BFR HM/SM ; Les pertes opérationnelles des magasins restant à céder et les coûts siège de la branche HM/SM ;

juillet), qui a permis un encaissement net de 0,2 Md€ complémentaire; Les coûts de débouclage des contrats opérationnels restants et les frais de restructuration, notamment liés aux projets de PSE qui sont provisionnés.

Le groupe tiendra le marché informé du dénouement des activités HM/SM lors des prochaines communications trimestrielles.

Cession de Codim 2

Le 22 juin 2024, le groupe Casino a signé une promesse unilatérale d’achat en vue de la cession de la société Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 332 M€ en 2023. La réalisation de cette cession devrait intervenir après la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l’obtention de l’autorisation par les autorités de la concurrence compétentes.

Cession de GreenYellow

Le 28 mai 2024, le groupe Casino a annoncé la finalisation de la cession à Ardian et Bpifrance de sa participation résiduelle de 10,15% dans GreenYellow pour un encaissement net de 46 M€28. Suite à cette transaction, le groupe Casino ne détient plus aucune participation dans le capital de GreenYellow.

Cessions immobilières

Le groupe Casino a signé le 28 juin 2024 un accord ferme avec Tikehau Capital portant sur la cession au S2 2024 d’un portefeuille immobilier de 30 actifs, composé de murs d’hypermarchés et de supermarchés loués aux enseignes Casino, Intermarché, Carrefour et Auchan, ainsi que de lots annexes au sein de ces ensembles immobiliers, certains présentant des potentiels de promotion immobilière.





Le prix de cession attendu est de plus de 200 M€ à percevoir à la date de vente prévue au S2 2024, avec des compléments de prix soumis à conditions de réalisation à percevoir ultérieurement. Des accords ont également été signés pour confier la gestion immobilière de ce portefeuille au groupe Casino pendant une durée de 5 ans. Cette opération permettra de réduire la dette financière du groupe Casino vis-à-vis des prêteurs obligataires de sa filiale Quatrim.

Par ailleurs, Quatrim et ses filiales ont réalisé sur le semestre des cessions immobilières générant des revenus directs ou indirects pour un montant total de 4 M€.





Projet d’un Plan Sauvegarde de l’Emploi (PSE)

Le 24 avril 2024, Casino a annoncé le lancement d’un projet de transformation et d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour sept sociétés du groupe29.

Les comités sociaux et économiques ont été convoqués le 24 avril 2024 pour une réunion qui s’est tenue le 6 mai 2024 au cours de laquelle leur a été présenté ce projet de transformation et a été initiée une procédure d’information - consultation préalable à la mise en œuvre d’un projet de plan de sauvegarde de l’emploi. Concomitamment, une négociation sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été engagée avec les organisations syndicales représentatives des dites sociétés. Ce projet de plan de sauvegarde de l’emploi s’inscrit dans un large plan de transformation devenu indispensable pour assurer la pérennité du groupe et le redresser. Sa mise en œuvre impliquerait la suppression nette de 1 293 à 3 267 postes au maximum.

L’impact final en termes de suppression de postes dépendra de la capacité du groupe à trouver des repreneurs pour les hypermarchés et supermarchés et les plateformes logistiques non cédés faisant l’objet d’un projet de fermeture totale ou partielle.

La nouvelle organisation envisagée est cohérente avec le recentrage des activités sur les formats de proximité et les réalités du marché ; elle vise à rendre le groupe plus agile pour répondre aux évolutions des attentes des consommateurs et pour réinvestir demain dans les points de vente et leur croissance (agencement, marques propres, produits locaux, image prix etc.). L'objectif du groupe à terme est de restaurer la qualité de l'expérience client dans les magasins et de devenir le leader du commerce de proximité en France, grâce à ses franchisés et à ses équipes intégrées.

Nouveau partenariat aux achats

Casino a annoncé le 24 avril 2024 le renforcement de son partenariat aux Achats avec Intermarché et son extension à Auchan. Ce nouveau partenariat se substitue aux accords existants entre Intermarché et Casino et en crée de nouveaux entre Intermarché, Auchan et Casino. Il permettra de pérenniser et de développer des partenariats avec le monde agricole et les acteurs industriels français sur le long terme (10 ans). Ce partenariat s’inscrit également dans une volonté de préserver la souveraineté alimentaire française, de renforcer les réseaux propres à chaque enseigne et de mener les négociations tarifaires avec les grands industriels.

Ce partenariat sera construit dans le strict respect du droit de la concurrence et de la réglementation applicables. Chacun des partenaires gardera une totale indépendance sur sa politique commerciale, tarifaire ou promotionnelle, ainsi qu’en matière de développement de réseaux de magasins.

Engagements RSE

Le groupe Casino a continué de déployer son plan d’actions RSE au premier semestre afin de :

Lutter contre le changement climatique

Formation des équipes aux enjeux climatiques à travers la fresque du climat (150 personnes formées chez Franprix et Monoprix) ;

Poursuite de l’installation de meubles froid au C0 2 (70 installations à date sur le parc Monoprix) afin de réduire les émissions liées aux gaz réfrigérants, première source d’émission directe du groupe ;

(70 installations à date sur le parc Monoprix) afin de réduire les émissions liées aux gaz réfrigérants, première source d’émission directe du groupe ; Renouvellement de la certification ISO 50001 et mise en place de Contrat d’Efficacité Energétique sur plus de 200 sites Monoprix, Monop et Naturalia ;

Réduction de l’empreinte carbone liée aux produits vendus : participation aux opérations Veganuary et « barbecue Vegan » avec des animations et la théâtralisation de l'offre vegan en magasin Franprix et Monoprix.

Favoriser un commerce plus responsable

100% des produits Casino, Monoprix et Franprix évalués Nutri score et 70% des produits Monoprix notés Planet Score ;

100% des poulets à marque Casino, Monoprix et Franprix étiquetés Bien Etre Animal ;

Certification Global Organic Textile Standard (GOTS) de Monoprix sur son offre textile et linge de maison ; 70% des produits d’habillement et 85% des produits de maison loisirs en coton sont issus de l’agriculture biologique ;

Référencement par Franprix de gammes de produits en soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap (produits « café Joyeux » et « Et Tok ») ;

Près de 200 000 paniers « Anti Gaspi » réalisés sur le premier semestre par Franprix, qui poursuit le déploiement du label national « Anti Gaspi » de ses sites intégrés et franchisés ;

Cdiscount soutient les produits responsables qui représentent 22,7% du GMV Produit au T2 2024 (+6,9pts vs 2023) ;

Adhésion de Cnova au Sustainable Consumption Pledge, initiative européenne pour un commerce respectueux de ses impacts sociaux et environnementaux.





Agir en tant qu’employeur responsable

Renouvellement de la certification TOP Employeur 2024 pour Monoprix, reconnaissance de la qualité de ses pratiques sociales ;

Lancement de « Fresques de l’équité » au sein de toutes les enseignes, une initiative pionnière dans le secteur.

Soutenir les plus démunis

Campagnes de «l’arrondi » en caisse déployées chez Monoprix et Franprix, pour soutenir notamment les femmes en difficulté en partenariat avec la Fondation des femmes, Forces femmes et la Maison des femmes de Saint Denis ;

Collectes alimentaires organisées en magasin au profit des plus démunis en partenariat avec les Restos du cœur et la Protection Civile.

ANNEXES – VOLUME D’AFFAIRES

Volume d’affaires par enseigne

Volume d’affaires HT

Par enseigne estimé (en M€, y compris essence) T2 2024 Variation

(y compris calendaire) S1 2024 Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 136 -0,5% 2 282 0,0% Franprix 500 -3,5% 986 -1,9% Casino 570 -7,6% 1 106 -3,7% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 205 -3,1% 4 374 -1,4% Cdiscount 490 -11,2% 993 -12,9% Autres 29 -13,2% 59 -19,8% TOTAL GROUPE CASINO 2 724 -4,8% 5 426 -4,0%

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies

30 juin 2023 30 sept. 2023 31 déc. 2023 31 mars 2024 30 juin 2024 Monoprix 855 862 861 849 842 dont Intégrés France hors Naturalia

Franchisés / LG France hors Naturalia 345

272 342

285 338

291 336

285 322

296 Naturalia Intégrés France 175 170 170 168 168 Naturalia Franchisés / LG France 63 65 62 60 56 Franprix 1 189 1 186 1 221 1 198 1 179 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international30 324

745

120 319

754

113 323

782

116 320

768

110 316

758

105 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International31 6 017

568

5 318

131 5 964

543

5 286

135 5 862

493

5 230

139 5 816

450

5 227

139 5 751

389

5 220

142 Autres activités32 5 5 5 5 5 TOTAL 8 066 8 017 7 949 7 868 7 777

LG : Location-gérance

ANNEXES – RESULTAT NET NORMALISÉ33

En M€ Juin 2023 retraité Éléments de normalisation Juin 2023

normalisé retraité Juin 2024 Éléments de normalisation Juin 2024

normalisé Résultat Opérationnel Courant 17 - 17 (56) - (56) Autres produits et charges opérationnels (41) 41 - (609) 609 - Résultat opérationnel (24) 41 17 (665) 609 (56) Coût de l'endettement

financier net (130) - (130) 3 349 (3 486)34 (137) Autres produits et charges financiers (87) - (87) (86) - (86) Charge d'impôt (688) (15) (702) (47) (21) (68) Quote-part de résultat net

des entreprises associées 1 - 1 (1) - (1) Résultat net

des activités poursuivies (929) 26 (903) 2 550 (2 898) (348) dont intérêts minoritaires (11) 0 (11) 0 (0) 0 dont Part du Groupe (918) 26 (892) 2 549 (2 898) (349)

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées



En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur 2024 et 2023 :



Assaí : le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí en mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023.

: le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí en mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023. Grupo Éxito : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).

dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA). GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le groupe détient 22,5% du capital de GPA, comptabilisés selon la méthode de mise en équivalence. Hypermarchés et Supermarchés Casino : dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés, les activités des branches hypermarchés et supermarchés (y compris Codim) sont présentées en activités abandonnées sur 2023 et 2024. Les activités en franchise de Leader Price en France sont également présentées en activités abandonnées.



Principales variations de périmètre des activités poursuivies



Cession de Carya (Cdiscount) au 31 décembre 2023

Cession de 5 magasins intégrés de Proximité Casino au Groupement Les Mousquetaires en septembre 2023

Cession de divers magasins Monoprix sur l'année 2023 et fermeture de divers Monop'Station sur l'année 2024

Cession de la participation résiduelle dans GreenYellow (mai 2024)









Compte de résultat consolidé

en millions d'euros 30 juin 2024 30 juin 2023 retraité35 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 4 192 4 454 Autres revenus 29 41 Revenus totaux 4 221 4 495 Coût d’achat complet des marchandises vendues (3 062) (3 251) Marge des activités courantes 1 159 1 244 Coûts des ventes (806) (848) Frais généraux et administratifs (409) (380) Résultat opérationnel courant (56) 17 Exprimé en % du CA HT -1,3% 0,4% Autres produits opérationnels 12 68 Autres charges opérationnelles (621) (109) Résultat opérationnel (665) (24) Exprimé en % du CA HT -15,9% -0,5% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 10 1 Coût de l’endettement financier brut (147) (132) Produit de juste valeur des dettes converties et dettes réinstallées 3 486 - Coût de l’endettement financier net 3 349 (130) Autres produits financiers 25 25 Autres charges financières (112) (112) Résultat avant impôt 2 597 (242) Exprimé en % du CA HT 62,0% -5,4% Produit (Charge) d’impôt (47) (688) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises (1) 1 Résultat net des activités poursuivies 2 550 (929) Exprimé en % du CA HT 60,8% -20,9% dont, part du Groupe 2 549 (918) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle - (11) ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (2 575) (1 991) dont, part du Groupe (2 511) (1 313) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (65) (678) ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (26) (2 920) dont, part du Groupe 39 (2 231) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (64) (689)

Résultat net par action

en euros Juin 2024 Juin 2023 retraité 1 36 Des activités poursuivies, part du Groupe de base 12,60 (898,70) dilué 10,93 (898,70) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base 0,19 (2 112,99) dilué 0,17 (2 112,99)



État du résultat global consolidé

en millions d’euros Du 1er janvier au

30 juin 2024 Du 1er janvier au

30 juin 2023 Résultat net de l’ensemble consolidé (26) (2 920) Eléments recyclables ultérieurement en résultat 6 443 690 Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 3 (1) Écarts de conversion (ii) 6 440 676 Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI - 1 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables - 14 Effets d'impôt (1) - Eléments non recyclables en résultat (4) (6) Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI (7) (11) Écarts actuariels 4 7 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt (1) (2) Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt 6 439 684 Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt 6 413 (2 235) Dont part du Groupe 2 389 (1 687) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 4 024 (548)

(i) La variation de la réserve de coût de couverture sur le 1er semestre 2024 et sur le 1er semestre 2023 n’est pas significative

(ii) La variation du 1er semestre 2024 de 6 440 millions d’euros résulte principalement de la perte de contrôle de GPA et Éxito pour respectivement 4 827 et 1 613 millions d’euros dont le recyclage de la réserve de conversion à hauteur respectivement de 1 574 et 778 millions d’euros. La variation positive du 1er semestre 2023 de 676 millions d’euros résultait principalement de l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 145 et 126 millions d’euros et du recyclage en résultat lors de la perte de contrôle de Sendas à hauteur de 453 millions d’euros

État de la situation financière consolidée

ACTIFS



30 juin 2024



31 décembre 2023



en millions d'euros Goodwill 1 600 2 046 Immobilisations incorporelles 1 053 1 082 Immobilisations corporelles 923 1 054 Immeubles de placement 33 49 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 577 1 696 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 83 212 Autres actifs non courants 183 195 Actifs d'impôts différés 42 84 Actifs non courants 5 494 6 419 Stocks 839 875 Créances clients 629 689 Autres actifs courants 1 060 1 023 Créances d'impôts courants 76 25 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 077 1 051 Actifs détenus en vue de la vente 915 8 262 Actifs courants 4 596 11 925 TOTAL ACTIFS 10 090 18 344 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS



30 juin 2024



31 décembre 2023



en millions d'euros Capital social 4 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 1 541 (2 618) Capitaux propres part du Groupe 1 545 (2 453) Intérêts ne donnant pas le contrôle (7) 675 Capitaux propres 1 538 (1 777) Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 153 147 Autres provisions non courantes 64 25 Dettes financières brutes non courantes 1 998 7 Passifs de loyers non courants 1 242 1 338 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 44 37 Autres dettes non courantes 108 113 Passifs d'impôts différés 8 10 Passifs non courants 3 616 1 677 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 9 9 Autres provisions courantes 724 269 Dettes fournisseurs 1 902 2 550 Dettes financières brutes courantes 377 7 436 Passifs de loyers courants 350 360 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 1 2 Dettes d'impôts exigibles 12 12 Autres dettes courantes 1 238 1 606 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 322 6 200 Passifs courants 4 936 18 445 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 10 090 18 344



État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 30 juin 2024 30 juin 2023 retraité37 Résultat avant impôt des activités poursuivies 2 597 (242) Résultat avant impôt des activités abandonnées (2 548) (1 930) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé 49 (2 171) Dotations aux amortissements 311 318 Dotations aux provisions et dépréciation 479 7 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur - 1 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés (1) - Autres charges / (produits) calculés 8 (29) Résultats sur cessions d’actifs 1 (5) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle 4 (30) Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 2 1 Coût de l’endettement financier net (3 349) 130 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 68 61 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 16 26 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 2 373 1 884 Capacité d’Autofinancement (CAF) (39) 194 Impôts versés (16) (8) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (255) (584) Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (649) (886) Flux nets de trésorerie générés par l’activité (959) (1 284) Dont activités poursuivies (136) (353) Décaissements liés aux acquisitions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (164) (172) d’actifs financiers (7) (77) Encaissements liés aux cessions : d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 6 34 d’actifs financiers 100 91 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (2) (47) Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 47 14 Variation des prêts et avances consentis (7) - Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées 754 10 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement 727 (146) Dont activités poursuivies (27) (156) Dividendes versés : aux actionnaires de la société mère - - aux intérêts ne donnant pas le contrôle (1) - aux porteurs de TSSDI - (42) Augmentation et diminution de capital de la société mère 1 199 - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle (2) - Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus - (2) Augmentation emprunts et dettes financières 31 2 297 Diminution emprunts et dettes financières (1 102) (520) Remboursement des passifs de loyer (159) (161) Intérêts financiers nets versés (181) (242) Autres remboursements (7) (9) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (286) (336) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (508) 985 Dont activités poursuivies (222) 1 322 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies (3) (6) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées (4) 130 Variation de trésorerie (747) (320) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 1 755 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 853 2 265 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente 902 - Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 1 007 1 945 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 1 008 1 945 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) -

ANNEXES – LEXIQUE

Croissance comparable

Le chiffre d’affaires comparable comprend les ventes e-commerce et les ventes de marchandises hors essence des magasins ouverts depuis au moins 12 mois. Il s'entend à taux de change constant et hors effets calendaires.

Volume d’affaires

Le volume d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé par chaque enseigne, pour l’ensemble de son parc de magasins (intégrés et franchisés).

EBITDA ajusté

L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants.

EBITDA ajusté après loyers

L’EBITDA ajusté après loyers est défini comme l’EBITDA ajusté diminué des loyers payés (y compris les loyers au titre des contrats de location dits “onéreux” précédemment présentés sur la ligne « autres remboursements » du tableau de flux de trésorerie).

Résultat opérationnel courant (ROC)

Le résultat opérationnel courant (ROC) correspond au résultat opérationnel avant (i) d’une part les éléments qui par nature ne rentrent pas dans l’appréciation de la performance opérationnelle courante des « business units », tels que les cessions d’actifs non courants, les pertes de valeur d’actifs non courants et les incidences d’opérations de périmètre et (ii) d’autre part les éléments majeurs intervenus pendant la période comptable qui sont de nature à fausser la lecture de la performance de l’activité récurrente de l’entreprise (il s’agit de produits et charges en nombre limité, inhabituels, anormaux ou peu fréquents et de montants significatifs, comme par exemple les coûts de restructuration et les provisions et charges pour litiges et risques).

Cash-flow libre avant frais financiers

Le cash-flow libre avant frais financiers correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers décaissés IFRS 16 et retraités des effets du plan de cession et des frais de restructuration et de conciliation en 2023.

Dette financière nette

La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants.

Covenant

Le covenant est défini comme le ratio entre la « dette financière nette covenant » et l’ « EBITDA ajusté covenant ». Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

EBITDA ajusté covenant

L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers relatif au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois.

Dette financière nette covenant

La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Résultat net normalisé

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23. Cet agrégat permet de mesurer l’évolution du résultat récurrent des activités poursuivies.

Pièce jointe