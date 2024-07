BIC : RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2024

Clichy, France – le 31 juillet 2024

RÉSULTATS DU SECOND TRIMESTRE ET DU PREMIER SEMESTRE 2024

Chiffre d’affaires à taux de change constants hors Argentine

en baisse de 0,5 % au S1 2024

Marge d’exploitation ajustée résiliente à 14,9 %

Chiffre d’affaires de 1 139 millions d’euros au S1 2024, en baisse de 0,5 % à taux de change constants hors Argentine, la performance négative en Amérique du Nord ayant été partiellement compensée par la forte croissance de 7 % dans le reste du Groupe :

Human Expression : chiffre d’affaires de 453 millions d’euros, en hausse de 2,3 % à taux de change constants hors Argentine, soutenu par de bonnes performances en Europe, au Mexique, au Moyen‑Orient et en Afrique ;

: chiffre d’affaires de 453 millions d’euros, en hausse de 2,3 % à taux de change constants hors Argentine, soutenu par de bonnes performances en Europe, au Mexique, au Moyen‑Orient et en Afrique ; Flame for Life : chiffre d’affaires de 402 millions d’euros, en recul de 5,8 % à taux de change constants hors Argentine, négativement impacté par l’Amérique du Nord qui montre toutefois une amélioration séquentielle au T2, partiellement compensé par des performances toujours fortes en Europe et au Brésil ;

: chiffre d’affaires de 402 millions d’euros, en recul de 5,8 % à taux de change constants hors Argentine, négativement impacté par l’Amérique du Nord qui montre toutefois une amélioration séquentielle au T2, partiellement compensé par des performances toujours fortes en Europe et au Brésil ; Blade Excellence : chiffre d’affaires de 271 millions d’euros, en hausse de 3,5 % à taux de change constants hors Argentine, porté notamment par une solide croissance en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique.





Résultat d’exploitation ajusté à 170 millions d’euros et marge d’exploitation ajustée à 14,9 % (stable par rapport au S1 2023), avec une amélioration de la marge brute1 compensée par un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation.

BPA ajusté à 2,95 euros, légèrement supérieur à celui du S1 2023 (2,93 euros).

Génération de flux nets de trésorerie disponible de 37 millions d’euros, en hausse de 34 millions d’euros par rapport au S1 2023.

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 638,2 617,8 1 176,9 1 139,4 Variation en publié +4,4% (3,2) % +4,4% (3,2) % Variation à taux de change constants hors Argentine +6,9% (0,9) % +4,4% (0,5) % Variation à taux de change constants +9,3% +1,1% +7,0% +3,3% Résultat d’exploitation ajusté 105,0 107,4 175,1 170,2 Marge d’exploitation ajustée 16,5% 17,4% 14,9% 14,9% BPA 1,64 1,85 2,81 2,67 BPA ajusté 1,76 1,92 2,93 2,95 Flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) 36,4 13,2 2,5 36,9 Position nette de trésorerie 197,6 261,8 197,6 261,8



Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC, a commenté :

« La première moitié de l’année a été marquée par un environnement macroéconomique et politique instable à l’échelle mondiale, et notamment aux États-Unis, où nos performances ont été impactées par une détérioration des tendances de marché. Dans le reste du Groupe, BIC demeure bien positionné pour bénéficier des opportunités de croissance, avec une forte progression du chiffre d’affaires sur le 1er semestre.

Dans ce contexte, nous restons résolument concentrés sur les facteurs que nous maîtrisons et redoublons d’efforts pour mener à bien notre stratégie. Nous adaptons par ailleurs notre structure de coûts à cet environnement difficile, tout en continuant de nous appuyer sur nos atouts commerciaux et opérationnels.

Nos efforts en matière de Revenue Growth Management portent toujours leurs fruits malgré le recul de notre chiffre d’affaires, avec une réduction du nombre de références de 12 % par rapport à l’année dernière. Nos compétences digitales continuent d'avoir un impact significatif, avec un chiffre d’affaires e-commerce en croissance à deux chiffres au S1. Enfin, nous poursuivons nos engagements en faveur du développement durable, notamment avec notre objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage de 250 millions d’enfants d’ici 2025.

Pour le reste de l’année, nous confirmons nos perspectives pour l’exercice 2024. »

Perspectives 2024 (sur la base des hypothèses actuelles de marché2)

En 2024, le Groupe attend une croissance basse à un chiffre de son chiffre d’affaires, à taux de change constants3. Nous attendons également une légère amélioration de la marge d’exploitation ajustée. Nous poursuivrons nos efforts visant à augmenter la marge d’exploitation en vue de soutenir une croissance rentable à long terme, conformément à nos objectifs pour 2025. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d’euros en 2024.

Faits marquants du S1 2024

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 638,2 617,8 1 176,9 1 139,4 Marge brute 312,7 305,0 580,8 562,2 Taux de marge brute 49,0% 49,4% 49,3% 49,3% EBITDA 128,3 131,3 224,1 202,0 Résultat d’exploitation (EBIT) 102,8 99,5 174,7 154,5 Marge d’exploitation 16,1% 16,1% 14,8% 13,6% Éléments non récurrents 2,2 7,8 0,4 15,6 Résultat d’exploitation ajusté 105,0 107,4 175,1 170,2 Marge d’exploitation ajustée 16,5% 17,4% 14,9% 14,9%

Le chiffre d’affaires au S1 2024 a reculé de 0,5 % à taux de change constants3 en raison de la performance négative de la division Flame for Life, qui a été impactée par un repli plus fort que prévu du marché américain des briquets dans un contexte de détérioration des tendances de consommation. Ces effets négatifs ont été partiellement compensés par une forte croissance des ventes dans le reste du monde, grâce à une solide exécution commerciale, à des gains de distribution et à l’élargissement de notre présence géographique.

Le chiffre d’affaires au T2 2024 a reculé de 0,9 % à taux de change constants3. La performance négative en Amérique du Nord, impactée principalement par la détérioration du marché américain dans nos 3 divisions, a plus que compensé la forte croissance dans les autres régions clés. Le chiffre d’affaires de la division Human Expression a progressé de 1,3 % à taux de change constants3, tiré par la croissance du chiffre d’affaires en Europe, au Moyen‑Orient et en Afrique. La performance de la division Flame for Life s’est améliorée au T2, à -3,6 % à taux de change constants3 (à comparer à -7,8 % au T1 2024), marquée par une amélioration séquentielle aux États-Unis et par des performances toujours bonnes en Europe et au Brésil. Dans la division Blade Excellence, la croissance à taux de change constants2 a été négative, à -1,0 %, en raison d'une base de comparaison défavorable (+16,8 % au T2 2023).

La marge brute au S1 2024 est restée stable par rapport au S1 2023, à 49,3 % du chiffre d’affaires, soit un total de 562 millions d’euros. Excluant le bonus exceptionnel et l’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d'achat d'électricité (PPA) en France4, la marge brute au S1 2024 a augmenté de 60 pb, à 49,9 %, tirée par l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, de la fluctuation des devises ainsi que de l’optimisation du processus de production. Ceci a été partiellement compensé par la hausse des coûts des matières premières, notamment pour les briquets, et une absorption moins favorable des coûts fixes.

La marge d’exploitation ajustée au S1 2024 est restée stable par rapport au S1 2023, à 14,9 %, et s’élève à 170 millions d’euros. L’impact positif de l’amélioration de la marge brute a été compensé par un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation.

La marge brute au T2 2024 est passée de 49,0 % au T2 2023 à 49,4 % au T2 2024. Excluant l’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d'achat d'électricité (PPA) en France, la marge brute au T2 2024 a augmenté de 80 pb, à 50,2 %, tirée par l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, de la fluctuation des devises ainsi que de l’optimisation du processus de production. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par une absorption moins favorable des coûts fixes.

La marge d’exploitation ajustée au T2 2024 s’est établie à 17,4 %, en hausse de 90 pb par rapport au T2 2023, principalement due à une amélioration de la marge brute. Le résultat d’exploitation ajusté s’est également amélioré en valeur, à 107 millions d’euros (+2,1 % par rapport au T2 2023).

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation ajustée

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation (en points) T1 2024

vs. T1 2023 T2 2024

vs. T2 2023 S1 2024

vs. S1 2023 · Variation de la marge brute* +0,5 +0,8 +0,6 · Soutien à la marque (0,1) 0,0 0,0 · Dépense d'exploitation et autres dépenses (1,4) +0,1 (0,6) Variation de la marge d’exploitation ajustée (1,0) +0,9 0,0

* Hors bonus exceptionnel au T1 et le contrat d'achat d'électricité (PPA) en France au T2

Résultat net et résultat net par action

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Résultat d’exploitation (EBIT) 102,8 99,5 174,7 154,5 Résultat financier (4,3) 8,0 (5,5) 0,2 Résultat avant impôts 98,5 107,5 169,2 154,7 Résultat net part du Groupe 70,8 77,2 121,6 111,4 Résultat net part du Groupe ajusté 76,0 80,1 126,8 123,4 Résultat net part du Groupe par action ajusté (en euros) 1,76 1,92 2,93 2,95 Résultat net part du Groupe par action (en euros) 1,64 1,85 2,81 2,67

Le résultat financier au S1 2024 s’est établi à 0,2 million d’euros, à comparer à -5,5 millions d’euros au S1 2023, en raison principalement de l’impact très favorable des ajustements de la juste valeur des actifs financiers libellés en dollar par rapport au réal brésilien au S1 2024.

Le taux d’imposition effectif au S1 2024 s’est établi à 28,0 %, à comparer à 28,1 % au S1 2023.

Évolution de la situation nette de trésorerie

Situation nette de trésorerie (en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Situation nette de trésorerie (à fin décembre) 359,9 385,4 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +45,3 +68,5 · Dont marge brute d’autofinancement +240,6 +228,0 · Dont variation du besoin en fonds de roulement (154,8) (105,2) · Dont autres5 (40,5) (54,3) Investissements industriels6 (42,8) (31,6) Paiements des dividendes (110,2) (119,1) Programme de rachat d’actions7 (60,4) (29,4) Flux net liés au contrat de liquidité (0,8) (0,3) Autres éléments +6,6 (11,7) Situation nette de trésorerie (à fin juin) 197,6 261,8

La marge brute d’autofinancement a atteint 228 millions d’euros, soutenue par les bonnes performances commerciales. La variation négative du besoin en fonds de roulement et autres, à hauteur de 105 millions d’euros, est liée principalement à l’augmentation des créances commerciales et autres créances liées à l’effet de saisonnalité de la rentrée scolaire, pour un montant de 162 millions d’euros. En conséquence, les flux nets de trésorerie disponible (avant acquisitions et cessions) au S1 2024 se sont élevés à 37 millions d’euros.

À fin juin 2024, la situation nette de trésorerie était de 262 millions d’euros.

Point d’étape sur notre plan stratégique 2025 (Horizon)

Au S1 2024, nous avons progressé vers nos objectifs stratégiques Horizon pour 2025 :

Nous avons poursuivi nos efforts pour maintenir une exécution commerciale solide et avons lancé des campagnes publicitaires innovantes , notamment pour le briquet utilitaire de poche EZ Reach en Europe et aux États-Unis, et pour le nouveau briquet utilitaire EZ Load aux États-Unis. Au Brésil, nous avons élargi notre présence avec un plan de communication pour le rasoir Soleil Escape et une nouvelle campagne pour notre stylo à bille 4 Couleurs emblématique, ce qui a permis d’augmenter le chiffre d’affaires et de conforter notre position de leader. Toujours au Brésil, une campagne de communication par le biais de médias en ligne et d’influenceurs afin d’accroître la notoriété du briquet EZ Reach a donné de bons résultats et a permis de gagner des parts de marché. Enfin, la campagne « Ignite your passion » menée aux États-Unis avec DJ Khaled pour nos briquets Djeep a très bien démarré au T2, comptabilisant plus de 2 milliards d’impressions.

, notamment pour le briquet utilitaire de poche EZ Reach en Europe et aux États-Unis, et pour le nouveau briquet utilitaire EZ Load aux États-Unis. Au Brésil, nous avons élargi notre présence avec un plan de communication pour le rasoir Soleil Escape et une nouvelle campagne pour notre stylo à bille 4 Couleurs emblématique, ce qui a permis d’augmenter le chiffre d’affaires et de conforter notre position de leader. Toujours au Brésil, une campagne de communication par le biais de médias en ligne et d’influenceurs afin d’accroître la notoriété du briquet EZ Reach a donné de bons résultats et a permis de gagner des parts de marché. Enfin, la campagne « Ignite your passion » menée aux États-Unis avec DJ Khaled pour nos briquets Djeep a très bien démarré au T2, comptabilisant plus de 2 milliards d’impressions. Nos ventes en ligne sur nos activités historiques ont enregistré une croissance à deux chiffres au S1 2024, tirées principalement par l’Amérique du Nord et l’Europe (France, Royaume-Uni et Espagne). Nous avons gagné des parts de marché aux États-Unis dans les articles de papeterie et les rasoirs, ainsi qu’en France et au Royaume-Uni. Nos produits clés (porte-mines, stylos à bille, correction) et nos produits à valeur ajoutée tels que le rasoir Soleil Escape ont contribué à cette croissance.

sur nos activités historiques ont enregistré une croissance à deux chiffres au S1 2024, tirées principalement par l’Amérique du Nord et l’Europe (France, Royaume-Uni et Espagne). Nous avons gagné des parts de marché aux États-Unis dans les articles de papeterie et les rasoirs, ainsi qu’en France et au Royaume-Uni. Nos produits clés (porte-mines, stylos à bille, correction) et nos produits à valeur ajoutée tels que le rasoir Soleil Escape ont contribué à cette croissance. Notre stratégie de « Revenue Growth Management » s’est traduite par une augmentation de 14 % du chiffre d’affaires par référence (SKU) au S1, grâce à un effet de prix favorable et à un mix relutif, mais aussi à l’optimisation des promotions pour mieux cibler les consommateurs. Nous avons également poursuivi nos efforts visant à rationaliser notre offre pour mieux répondre aux besoins de nos clients et consommateurs, et sommes parvenus à réduire le nombre de références de 12 % au S1, au-delà de notre objectif pour l’année 2024.





Tendances opérationnelles par division

Human Expression

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Volumes en millions d’unités - - 3 306 3 212 % de variation - - (6,1) % (2,8) % Chiffre d’affaires 282,9 278,7 460,3 452,5 Variation en publié +4,9% (1,5) % +5,1% (1,7) % Variation à taux de change constants hors Argentine +6,7% +1,3% +5,4% +2,3% Variation à taux de change constants +9,5% +2,3% +9,1% +6,1% Résultat d’exploitation ajusté 42,2 42,6 44,6 51,8 Marge d’exploitation ajustée 14,9% 15,3% 9,7% 11,4%

Le chiffre d’affaires de la division Human Expression au S1 2024 a progressé de 2,3 % à taux de change constants hors Argentine tiré par une forte croissance des ventes en Europe, au Moyen‑Orient, en Afrique et au Mexique qui a été partiellement compensée par une performance plus faible en Amérique du Nord, au Brésil et en Inde.

En Europe, la performance est restée forte, avec une croissance haute à un chiffre qui nous a permis de conforter notre leadership. La croissance a été tirée par toutes les zones géographiques et tous les canaux, avec des gains de distribution solides en Europe de l’Ouest comme en Europe de l’Est. Le stylo à bille 4 Couleurs emblématique est resté le principal moteur de croissance en Europe. L’élargissement de notre réseau de distribution à des enseignes de discount et à la vente en ligne est un réel succès, avec davantage de références disponibles en magasin et une forte augmentation de la demande de produits décorés et personnalisés. Nos produits classiques (stylos à bille et correction) ont également contribué à la croissance des ventes.

Aux États-Unis, le chiffre d’affaires a été impacté par les tendances défavorables du marché. Cet effet négatif a cependant été partiellement compensé par la performance des produits classiques, notamment les porte-mines et les stylos à bille, ainsi que par les produits à valeur ajoutée comme les stylos gel. BIC a maintenu sa part de marché en volume et en valeur, porté par les ventes en ligne, dans un marché en baisse de 4,2 % en valeur et de 4,7 % en volume8.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires a nettement progressé au Mexique. La croissance provient à la fois des segments classiques tels que les stylos à bille et des produits à valeur ajoutée tels que les marqueurs et le coloriage. Cette évolution a été partiellement compensée par une performance plus faible au Brésil liée à un environnement très concurrentiel dans la grande distribution.

Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a fortement progressé, tiré notamment par les bonnes performances de la marque Lucky au Nigeria, par l’impact favorable des prix et la hausse des volumes en Afrique du Sud, ainsi que par des gains de distribution au Kenya.

Au S1 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression a augmenté de 170 pb, à 11,4 %, en raison d’une forte amélioration de la marge brute due à l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, de la fluctuation des devises, ainsi qu’une baisse des dépenses de soutien à la marque. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par une absorption moins favorable des coûts fixes et par une augmentation des coûts d’électricité.

Au T2 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division a progressé de 40 pb, à 15,3 %, portée par une baisse des dépenses d’exploitation et autres dépenses, ainsi que par une diminution des investissements dans le soutien à la marque. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par une absorption moins favorable des coûts fixes et par une augmentation des coûts d’électricité.

Flame for Life

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Volumes en millions d’unités - - 820 757 % de variation - - (3,6) % (7,7) % Chiffre d’affaires 205,8 195,0 434,3 402,1 Variation en publié (1,8) % (5,2) % (0,4) % (7,4) % Variation à taux de change constants hors Argentine +0,9 % (3,6) % (0,9) % (5,8) % Variation à taux de change constants +2,8% (2,0) % +0,6% (3,8) % Résultat d’exploitation ajusté 69,2 63,2 153,1 126,5 Marge d’exploitation ajustée 33,6% 32,4% 35,3% 31,5%

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au S1 2024 a diminué de 5,8 % à taux de change constants hors Argentine, en raison du recul du marché américain qui n’a été que partiellement compensé par la solide croissance des ventes en Europe et en Amérique latine.

En Europe, le chiffre d’affaires a fortement augmenté, grâce à l’effet combiné du prix, du mix et des volumes. Le mix produits s’est amélioré, avec une croissance à deux chiffres enregistrée sur nos briquets décorés et nos briquets à valeur ajoutée Djeep. Nous avons également élargi nos réseaux de distribution, en particulier chez les enseignes de discount. De plus, les campagnes publicitaires EZ Reach lancées au S1 2024 dans plusieurs pays, dont la Grèce, l’Italie, la Pologne et l’Irlande, ont entrainé une forte croissance du chiffre d’affaires sur ces marchés.

Aux États-Unis, le chiffre d’affaires a été impacté par un recul plus fort que prévu du marché dû à une détérioration des tendances de consommation, en particulier dans les magasins de proximité. Dans un contexte d’inflation élevée et d’incertitude géopolitique, les consommateurs se montrent prudents et limitent leurs dépenses. Nous avons malgré tout poursuivi notre stratégie de montée en gamme, avec le déploiement du briquet utilitaire EZ Load lancé récemment et le succès continu du briquet utilitaire de poche EZ Reach.

En Amérique latine, la performance a été bonne au Brésil, grâce à une solide exécution et à des gains de distribution, aussi bien dans les briquets utilitaires que de poche. Les ventes de briquets EZ Reach ont encore progressé, tirées par les campagnes digitales qui nous permettent de gagner des parts de marché dans le segment des briquets utilitaires.

Au S1 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life s’est établie à 31,5 %, à comparer à 35,3 % au S1 2023. Cette baisse a été principalement causée par la hausse des coûts des matières premières, une absorption moins favorable des coûts fixes et un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation aux États-Unis.

Au T2 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division s’est établie à 32,4 %, à comparer à 33,6 % au T2 2023. Cette baisse est principalement due à une absorption moins favorable des coûts fixes et un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation aux États-Unis.

Blade Excellence

en millions d’euros T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Volumes en millions d’unités - - 1 255 1 271 % de variation - - +3,5% +1,2% Chiffre d’affaires 143,6 138,5 268,3 271,0 Variation en publié +13,3% (3,6) % +11,7% +1,0% Variation à taux de change constants hors Argentine +16,8% (1,0) % +11,9% +3,5% Variation à taux de change constants +19,7% +3,2% +14,7% +10,1% Résultat d’exploitation ajusté 14,8 24,5 20,5 38,3 Marge d’exploitation ajustée 10,3% 17,7% 7,6% 14,1%

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence au S1 2024 a progressé de 3,5 % à taux de change constants hors Argentine, avec une contribution positive de la plupart des régions, partiellement compensée par une performance plus faible en Amérique du Nord.

En Europe, la performance est restée solide et BIC est devenu numéro 2 du marché des rasoirs mécaniques9. Nous avons en effet gagné des parts de marché dans 9 pays sur 12, illustrant ainsi notre solide positionnement en termes de rapport qualité/prix qui reste attractif pour les consommateurs dans un environnement inflationniste. Nous avons encore élargi notre présence en Europe de l’Est et dans les enseignes de discount, grâce à nos rasoirs à valeur ajoutée comme le BIC Hybrid Flex et le BIC Click Soleil.

Aux États-Unis, malgré les performances solides de produits clés tels que les rasoirs Comfort 3, Flex 5 Hybrid et Soleil Escape, le chiffre d’affaires a été impacté par un environnement difficile, avec une contraction de la demande qui a pénalisé le marché des rasoirs non rechargeables (en repli de 3,3 % en valeur et de 3,0 % en volume au S110).

En Amérique latine, la forte croissance des ventes sur le marché brésilien a été tirée par la poursuite de l’accélération du segment des rasoirs 3 lames (notamment Soleil Escape, BIC Comfort 3 et BIC Flex 3) et de notre gamme à valeur ajoutée Hybrid, qui ont bénéficié de campagnes de communication ciblées et de l’ajout de ces références auprès de clients clés. Au Mexique, nous sommes parvenus à gagner des parts de marché en valeur (+50 bp11) sur un marché en croissance de plus de 10 %.

Au Moyen‑Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a fortement progressé, tiré par une solide exécution et par des gains de distribution, notamment en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Sud, tandis que les marques Flex et Soleil ont enregistré une croissance exponentielle sur les marchés nord-africains.

Au S1 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence s’est établie à 14,1 %, à comparer à 7,6 % au S1 2023, grâce à une amélioration significative de la marge brute liée à l’impact favorable combiné de l’effet de prix et de mix, de l’absorption des coûts fixes et de l’optimisation du processus de production.

Au T2 2024, la marge d’exploitation ajustée de la division s’est établie à 17,7 %, à comparer à 10,3 % au T2 2023, grâce à une amélioration significative de la marge brute liée à l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, de l’absorption des coûts fixes, de l’optimisation du processus de production et de la baisse des coûts d’électricité en Grèce.

Gouvernance

Le Conseil d’Administration du 31 juillet a pris acte de la démission de Pascal Chevallier, l’un des deux administrateurs représentant les salariés, concomitamment à la cessation de ses fonctions de salarié au sein du Groupe, effective au 31 août. Le Comité de Groupe désignera un nouvel administrateur représentant les salariés avant la fin de l’année.



Annexes

Hypothèses de marché 2024

Nos perspectives 2024 sont fondées sur les hypothèses de marché suivantes12 :

Tendances de marchés (en valeur) :

Europe : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Rasoirs : stable à légère hausse (flat to low-single digit)

: États-Unis : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets de poche : baisse modérée à élevée (mid to high-single digit) 13 Rasoirs non rechargeables : stable à légère baisse (flat to low-single digit)

Amérique latine : Papeterie : hausse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit) Rasoirs : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit)

Inde : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit)





Devise : taux de couverture EUR/USD 2024 : 1,08



Chiffres d’affaires par zone géographique

Chiffres d'affaires du T2 par zone géographique

(en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 % en publié % à taux de change constants % à base comparable Groupe 638,2 617,8 (3,2)% +1,1% (0,9)% Europe 202,3 212,4 +5,0% +7,7% +7,7% Amérique du Nord 259,1 233,3 (10,0)% (10,8)% (10,8)% Amérique Latine 112,2 107,4 (4,2)% +12,8% +2,2% Moyen-Orient et Afrique 41,0 40,9 (0,1)% +10,4% +10,4% Asie et Océanie (Inde incluse) 23,6 23,7 +0,5% +1,8% +1,8%





Chiffres d'affaires semestriel par zone géographique (en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 % en publié % à taux de change constants % à base comparable Groupe 1 176,9 1 139,4 (3,2)% +3,3% (0,5)% Europe 353,9 372,7 +5,3% +8,7% +8,7% Amérique du Nord 476,6 423,9 (11,0)% (11,0)% (11,0)% Amérique Latine 216,9 218,2 +0,6% +23,9% +4,1% Moyen-Orient et Afrique 83,0 81,4 (2,0)% +12,4% +12,4% Asie et Océanie (Inde incluse) 46,5 43,3 (7,0)% (4,6)% (4,6)%

Chiffres d’affaires par division

Chiffres d'affaires du T2 par division (en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 % en publié Impact de change (en points) Changement de Périmètre (en points) Impact de l’Argentine (en points) % à base comparable Groupe 638,2 617,8 (3,2)% (1,5) (0,0) (0,8) (0,9)% Human Expression - Papeterie 282,9 278,7 (1,5)% (1,7) (0,0) (1,1) +1,3% Flame for Life - Briquets 205,8 195,0 (5,2)% (0,8) (0,0) (0,8) (3,6)% Blade Excellence - Rasoirs 143,6 138,5 (3,6)% (2,0) (0,0) (0,6) (1,0)% Autres produits 5,9 5,6 (6,0)% +0,0 (0,0) (0,0) (6,0)%





Chiffres d'affaires semestriel par division (en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 % en publié Impact de change (en points) Changement de Périmètre (en points) Impact de l’Argentine (en points) % à base comparable Groupe 1 176,9 1 139,4 (3,2)% (1,9) (0,0) (0,8) (0,5)% Human Expression - Papeterie 460,3 452,5 (1,7)% (2,6) (0,0) (1,4) +2,3% Flame for Life - Briquets 434,3 402,1 (7,4)% (1,0) (0,0) (0,6) (5,8)% Blade Excellence - Rasoirs 268,3 271,0 +1,0% (2,4) (0,0) (0,1) +3,5% Autres produits 14,0 13,8 (1,2)% +0,0 (0,0) (0,0) (1,2)%

Changements de périmètre et fluctuations des taux de change

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires (hors ARS) (en %) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Périmètre 0,0 (0,0) +0,3 (0,0) Devises (2,9) (1,5) (0,5) (1,9) Dont USD (1,0) +0,4 +0,3 (0,0) Dont BRL (0,2) (0,3) +0,1 (0,0) Dont MXN +0,6 +0,1 +0,6 +0,3 Dont CAD (0,2) (0,0) (0,2) (0,0) Dont ZAR (0,2) +0,0 (0,2) (0,0) Dont NGN (0,2) (0,8) (0,1) (0,9) Dont TRY (0,3) (0,7) (0,3) (0,7) Dont INR (0,2) (0,0) (0,1) (0,0) Dont RUB et UAH (0,7) (0,3) (0,2) (0,4)





Sensibilité au chiffre d’affaires et au résultat avant impôts de la fluctuation USD-EUR (en %) S1 2023 S1 2024 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le chiffre d’affaires 2,0 1,9 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le résultat avant impôts 1,1 0,3

Résultat d’exploitation par division

Résultat d’exploitation par division (en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Groupe 102,8 99,5 174,7 154,5 Marge en % 16,1% 16,1% 14,8% 13,6% Human Expression - Papeterie 39,6 39,0 44,7 45,3 Marge en % 14,0% 14,0% 9,7% 10,0% Flame for Life - Briquets 69,4 59,9 152,8 121,1 Marge en % 33,7% 30,7% 35,2% 30,1% Blade Excellence - Rasoirs 14,9 23,6 20,3 35,2 Marge en % 10,4% 17,0% 7,6% 13,0% Autres produits (0,0) (1,4) (0,8) (2,3) Coûts non alloués (21,1) (21,6) (42,3) (44,7)

Résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d’exploitation ajusté par division

(en millions d'euros) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Groupe 105,0 107,4 175,1 170,2 Marge en % 16,5% 17,4% 14,9% 14,9% Human Expression - Papeterie 42,2 42,6 44,6 51,8 Marge en % 14,9% 15,3% 9,7% 11,4% Flame for Life - Briquets 69,2 63,2 153,1 126,5 Marge en % 33,6% 32,4% 35,3% 31,5% Blade Excellence - Rasoirs 14,8 24,5 20,5 38,3 Marge en % 10,3% 17,7% 7,6% 14,1% Autres produits (0,0) (1,4) (0,8) (2,3) Coûts non alloués (21,1) (21,6) (42,3) (44,2)

Compte de résultat condensé

Compte de résultat résumé (en millions d’euros) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Chiffre d’affaires 638,2 617,8 1 176,9 1 139,4 Coût des ventes 325,5 312,8 596,1 577,2 Marge brute 312,7 305,0 580,8 562,2 Charges administratives et autres charges d’exploitation 209,9 205,5 406,1 407,7 Résultat d’exploitation (EBIT) 102,8 99,5 174,7 154,5 Résultat financier (4,3) 8,0 (5,5) 0,2 Résultat avant impôts 98,5 107,5 169,2 154,7 Impôts (27,7) (30,3) (47,5) (43,3) Résultat Net Part du Groupe 70,8 77,2 121,6 111,4 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,64 1,85 2,81 2,67 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 43 229 749 41 775 924 43 229 749 41 775 924

Bilan condensé

Bilan (en million d’euros) 30 juin 2023 31 décembre 2023 30 juin 2024 Actifs Immobilisations corporelles nettes 607,4 623,4 600,2 Immeubles de placement 1,5 1,0 1,0 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 398,8 382,3 387,3 Autres actifs non courants 145,1 151,0 153,8 Actif non courant 1 152,8 1 157,7 1 142,3 Stock et en-cours 600,6 558,0 557,6 Clients et autres créances 569,6 403,5 564,1 Autres actifs courants 38,5 40,6 48,2 Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 26,7 19,8 3,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie 327,2 467,7 385,4 Actif courant 1 562,7 1 489,6 1 558,9 Total de l'Actif 2 715,5 2 647,3 2 701,2 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 821,5 1 846,6 1 806,0 Emprunts et dettes financières non courants 42,0 46,8 42,9 Autres dettes non courantes 158,7 167,6 165,0 Passif non courant 200,7 214,4 207,9 Fournisseurs et comptes rattachés 188,8 144,7 181,7 Emprunts et dettes financières courants 160,2 109,4 143,1 Autres dettes courantes 344,2 332,2 362,5 Passif courant 693,2 586,3 687,3 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 715,5 2 647,3 2 701,2

BFR et flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement (en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Besoin en fonds de roulement 706,9 662,9 Dont stocks 600,6 557,6 Dont créances clients 569,6 564,1 Dont fournisseurs et comptes rattachés (188,8) (181,7)





Tableau des flux de trésorerie (en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Résultat net part du Groupe 121,6 111,4 Amortissements et provisions 59,2 59,0 Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 59,8 57,6 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 240,6 228,0 (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (154,8) (105,2) Autres (40,5) (54,3) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 45,3 68,5 Investissements (42,8) (31,6) Plus-value de cession de Pimaco (0,0) (0,0) Acquisitions (0,0) (0,0) Autres (10,0) 7,5 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (52,8) (24,0) Dividendes payés (110,2) (119,1) Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) 80,3 33,2 Rachat d’actions (61,2) (29,7) Autres 0,5 (6,1) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (90,6) (121,7) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (98,1) (77,2) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture, net des découverts bancaires 415,2 467,7 Flux net de trésorerie nets des découverts bancaires (A+B+C) (98,1) (77,2) Différence de change 8,0 (5,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 325,1 385,4

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté (en millions d’euros) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Résultat d’exploitation (EBIT) 102,8 99,5 174,7 154,5 Ajustements de prix Lucky Stationary et Rocketbook (2023) +1,3 - (0,5) - Prime exceptionnelle versée aux employés* - - - +7,8 Autres coûts d'acquisitions (2023) +0,9 - +0,9 - Coûts de restructuration - +5,1 - +5,1 Contrat d'achat d'électricité (PPA) en France - +2,7 - +2,7 Résultat d’exploitation ajusté 105,0 107,4 175,1 170,2

* Bonus exceptionnel qui sera accordé aux collaborateurs qui n’ont pas reçu d’actions dans le cadre de nos plans d’intéressement à long terme habituels, et après approbation du dividende extraordinaire à l’Assemblée Générale

Réconciliation du résultat net part du groupe par action ajusté (en euros) T2 2023 T2 2024 S1 2023 S1 2024 Résultat net Part du Groupe par action 1,64 1,85 2,81 2,67 Ajustements de prix Lucky Stationary et Rocketbook (2023) +0,02 - (0,01) - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,03 - +0,06 - Prime exceptionnelle versée aux employés* - - - +0,13 Autres coûts d'acquisitions (2023) +0,01 - +0,01 - Coûts de restructuration - +0,09 - +0,09 Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et contrat d'achat d'électricité (PPA) en France +0,06 (0,02) +0,06 +0,06 Résultat net part du Groupe par action ajusté 1,76 1,92 2,93 2,95

* Bonus exceptionnel qui sera accordé aux collaborateurs qui n’ont pas reçu d’actions dans le cadre de nos plans d’intéressement à long terme habituels, et après approbation du dividende extraordinaire à l’Assemblée Générale

Réconciliation de la position nette de trésorerie (en millions d’euros) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) +477,3 +387,2 Emprunts et dettes financières courants (2) (91,9) (125,4) Emprunts et dettes financières non courants (3) - - Position nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 385,4 261,8





Réconciliation de la génération de flux nets de trésorerie disponible (en millions d’euros) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (1) +353,3 +68,5 Investissements industriels (2) (104,6) (31,6) Génération de flux nets de trésorerie disponible hors acquisitions et cessions (1) - (2) 248,7 36,9

Programme de rachats d’actions

Société BIC



Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré (en euros)



Montant (en millions d’euros)



Janvier 2024 - - - Février 2024 - - - Mars 2024 216 251 65,50 14,2 Avril 2024 81 948 66,00 5,4 Mai 2024 11 353 65,37 0,7 Juin 2024 159 340 56,84 9,1 Total 468 892 62,64 29,4

Capital et droits de vote

Au 30 juin 2024, le capital social de Société BIC est composé de 42 270 689 actions, représentant :

60 460 965 droits de vote

59 804 480 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin juin 2024 est de 656 485.



Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

Croissance organique ou Base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine.

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine. EBITDA : capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant perte de valeur des immobilisations.

: capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant perte de valeur des immobilisations. Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté ou résultat net part du groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés.

: ajusté signifie hors éléments ajustés. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité.

: variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité. Situation nette de trésorerie : liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).

Les comptes consolidés de Société BIC au 30 juin 2024 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 31 juillet 2024. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com).

Les procédures d’examen limité des commissaires aux comptes sont terminées. Leur rapport est en cours d’élaboration. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel de BIC déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 mars 2024. Le Rapport Financier Semestriel sera déposé auprès de l’AMF le 2 août 2024, au plus tard.

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC Flex™, BodyMark by BIC™, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.™, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2023, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 263 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnu pour son engagement en faveur du développement durable et de l’instruction. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, consultez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, ou YouTube.

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront les résultats du premier semestre et du deuxième trimestre 2024 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast mercredi 31 juillet 2024 à 18h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20240731_1/

Pour se connecter à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : “BIC”





Agenda 2024

Toutes les dates sont à confirmer

Résultats du 3e trimestre

et des 9 premiers mois 2024 23 octobre 2024

(après clôture du marché) Résultats de l’exercice 2024 18 février 2025

(après clôture du marché)





1 Excluant le bonus exceptionnel et l’ajustement de la juste valeur au titre du contrat d'achat d'électricité (PPA) en France

2 Sur la base des hypothèses actuelles de marché disponibles en Annexes

3 Excluant le chiffre d’affaires de l’Argentine en raison du contexte hyperinflationniste

3 Excluant le chiffre d'affaires de l'Argentine en raison du contexte hyperinflationniste

4 En novembre 2023, BIC a signé un contrat d'achat d'électricité (PPA) dans le cadre de sa stratégie de durabilité, qui s’est traduit par l’ajustement de la juste valeur du coût des ventes au 30 juin 2024.

5 Autres : impôt payé et cotisations de retraite

6 Dont -1 million d’euros en 2024 et +1 million d’euros en 2023 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d’immobilisations

7 Dont, pour 2024, 18,9 millions d’euros de rachat d’actions pour annulation et 10,5 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme)

8 À fin juin 2024 : NPD

9 NielsenIQ (France, Espagne, Italie, Pologne, Roumanie, Grèce, Portugal, Suède, Norvège, Danemark, Suisse), Circana (Royaume-Uni) ; chiffre d’affaires en valeur à fin avril 2024

10 À fin juin 2024 : IRI, marché des rasoirs non rechargeables

11 À fin mai 2024 : Nielsen (couverture du marché estimée à 62 %)

12 Euromonitor et estimations BIC

13 Données IRI : les canaux concernés sont les points de vente multiples et les magasins de proximité

