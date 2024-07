Pressmeddelande

31 juli, 2024

Göteborg, Sverige

Förändring av antal aktier och röster i Hexatronic

Antal aktier och röster i Hexatronic Group AB (publ) har förändrats under juli 2024 som en följd av långsiktiga incitamentsprogram som infördes vid årsstämman 2021, riktat till ledande befattningshavare och vissa övriga anställda. Antalet stamaktier har ökat med 778 600 genom konvertering av aktier av serie C till följd av avslutat aktiesparprogram och med 1 667 500 genom nyttjande av teckningsoptionsprogram för att teckna nya aktier i bolaget.

Genom ovan förändringar, som Bolagsverket registrerade under juli månad, ökade det totala antalet aktier med 1 667 500 och antalet röster med 2 368 240.

Per den 31 juli 2024, som är den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet utestående aktier i Hexatronic till 208 334 746, varav 205 472 710 utgörs av stamaktier, motsvarande 205 472 710 röster, och 2 862 036 utgörs av aktier av serie C, motsvarande 286 203 röster. Aktiekapitalet uppgår till 2 083 347,46 kronor. Bolaget innehar samtliga aktier av serie C.

Vänligen kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD och Koncernchef, + 46 (0) 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO, +46 (0) 708 77 58 32

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2024 klockan 18:00 CEST.



Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från telekomoperatörer till nätägare – och erbjuder ledande, högkvalitativ fiberteknik för alla tänkbara applikationer. Hexatronic Group (publ) grundades i Sverige 1993 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Våra globala varumärken inkluderar Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®.

