CIC - Résultats du premier semestre 2024

31 JUILLET 2024



Communiqué de presse

Résultats au 30 juin 2024

CIC réalise des résultats semestriels 2024 solides dans une période d’incertitudes économiques, politiques et géopolitiques

Au 30 juin 2024, CIC réalise des résultats solides avec un produit net bancaire de près de 3,3 milliards d’euros proche de son niveau réalisé au premier semestre 2023, malgré une conjoncture économique peu favorable au cours du premier semestre. Son résultat net s’élève à 844 millions d’euros, en baisse de -16,9 %, et ses capitaux propres à 20,2 milliards d’euros.

Pénalisé par le pincement des marges d’intérêt et un contexte incertain, le produit net bancaire de la banque de détail enregistre un recul de -3,8 %. Les métiers spécialisés sont quant à eux quasiment stables (-0,8 %) tirés par la progression de la banque de financement (+13 %), des activités de marché (+1,9 %) et du capital-investissement (+1,3 %).

À 267 millions d’euros, le coût du risque avéré et non avéré est en forte hausse de +68,2 % par rapport au premier semestre 2023. Cette augmentation reflète un effet de rattrapage des défaillances d’entreprises après l’arrêt des mesures de soutien public à l’activité.

Les frais généraux sont maitrisés et affichent une légère baisse de -2,4 % par rapport au 30 juin 2023. Ils s’élèvent à

1,9 milliard d’euros. La hausse de ses investissements est en partie compensée par la fin des cotisations au Fonds de résolution unique (FRU).

Entreprise à mission, le CIC confirme la robustesse et l’efficacité de son modèle diversifié au service de ses clients et de la société.

Résultats au 30 juin 2024 1er semestre 2024 Évolution sur un an PRODUIT NET BANCAIRE EN LÉGER RETRAIT 3 274 M€ -2,7 % dont réseau bancaire

dont métiers spécialisés 1 846 M€

1 290 M€ -5,0 %

-0,8 % FRAIS GÉNÉRAUX MAÎTRISÉS 1 925 M€ -2,4 % COÛT DU RISQUE EN HAUSSE

LIÉ À LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 267 M€ +68,2 % RÉSULTAT NET EN BAISSE 844 M€ -16,9 %





UNE ACTIVITÉ DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE Crédits à la clientèle



251,8 Md€



+3,4 % évol. sur un an Dépôts de la clientèle



224,5 Md€



+1,6 % évol. sur un an Assurance1



6,7 millions



+250 000 évol. sur un an Télésurveillance 1



125 600



+4 700 évol. sur un an

Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 31 juillet 2024.

1 En nombre de contrats.





