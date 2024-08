EXOSENS FINALISE L’ACQUISITION DE CENTRONIC, LEADER DANS LES SOLUTIONS DE DÉTECTION DES RADIATIONS

MÉRIGNAC, FRANCE ET CROYDON, ROYAUME UNI – 1er AOUT 2024

Exosens annonce la finalisation de l’acquisition de Centronic, une société britannique spécialisée dans les détecteurs de radiation.





Ce rapprochement stratégique permettra au Groupe de fournir des détecteurs haut de gamme, notamment pour le marché nucléaire, aux clients Business-to-Business , en tirant parti de capacités technologiques avancées.





L’acquisition renforcera la position d’Exosens dans le domaine de l’instrumentation nucléaire, en contribuant au développement du marché commercial des réacteurs modulaires de petite taille, appelés SMR.





Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans la fourniture de composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui la finalisation de l’acquisition de la société britannique Centronic, un concepteur et fabricant spécialisé dans les détecteurs et dispositifs de radiation.

A travers cette acquisition, Exosens fournira des détecteurs haut de gamme et uniques à ses clients Business-to-Business, notamment sur le marché nucléaire, en s’appuyant sur sa maîtrise de la fabrication des composants, une large portée géographique et des capacités technologiques avancées.

“Avec l’acquisition de Centronic, nous allons consolider notre position dans le domaine de l’instrumentation nucléaire pour créer un leader européen. Cela permettra à Exosens d’offrir les meilleures solutions de détection de neutrons nécessaires au développement du marché commercial des réacteurs modulaires de petite taille. Exosens continue ainsi de déployer sa stratégie d’acquisition ciblée en rachetant des entreprises de premier plan pour accélérer sa croissance », a commenté Jérôme Cerisier, Directeur Général d’Exosens.

Basé au Royaume-Uni et fort de 87 salariés, Centronic est un leader technologique bien établi dans le domaine des solutions de détection incluant des détecteurs de particules gazeuses, des photodiodes en silicium, des tubes Geiger-Müller et des bobines électromagnétiques, avec une position forte sur les marchés haut de gamme, comme le nucléaire, à l’échelle mondiale.

“Créé en 1945, Centronic possède une solide expérience dans le développement de détecteurs haute performance pour les marchés nucléaire, aérospatial et industriel. Nous sommes très heureux de rejoindre Exosens. Cette opération va nous permettre de capitaliser sur cet héritage, d’accélérer notre croissance et de renforcer notre offre de produits grâce notamment à des développements conjoints avec les équipes d’Exosens.” a déclaré Neil Foreman, Executive Chairman de Centronic.

La transaction a été finalisée. Les termes de l’opération ne sont pas communiqués.

A PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 10 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 600 employés.

Exosens est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400Q9V2, sous le symbole « EXENS ») et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Pour plus d’information : exosens.com

