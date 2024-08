Nasdaq Copenhagen

Date 5 August 2024

Share buyback programme - week 31

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 106,607 1,163.59 124,046,827 29 July 2024 3,800 1,206.18 4,583,484 30 July 2024 3,500 1,218.79 4,265,765 31 July 2024 3,500 1,224.44 4,285,540 1 August 2024 4,300 1,181.63 5,081,009 2 August 2024 4,200 1,140.93 4,791,906 Total under the share buyback programme, part II 125,907 1,167.96 147,054,531 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 757,807 1,183.69 897,007,931

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

757,807 shares under the above share buyback programme corresponding to 2.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



